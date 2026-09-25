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TV3 naujienos > Verslas > Transportas

„Regitra“ pristatė elektromobilio vairuotojo portretą: kas juos išskiria iš kitų?

2026-09-25 09:21 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-25 09:21
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Lietuvos keliuose elektra kraunamų automobilių daugėja sparčiau nei bet kada anksčiau. Šiuo metu šalies lengvųjų automobilių parke, kurį sudaro 1 896 606 automobiliai, yra 59 828 grynieji elektromobiliai ir iš išorės įkraunami „plug-in“ automobiliai – jie sudaro 3,15 proc. viso lengvųjų automobilių parko. Šeštadienį, rugsėjo 19 d., renginyje „Auto Expo Vilnius“ naujausius duomenis ir elektromobilio vairuotojo portretą pristatė „Regitros“ Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis.

Naujausių automobilių parodoje „Regitra“ pristatė elektromobilio vairuotojo portretą: kas juos išskiria iš kitų?

Lietuvos keliuose elektra kraunamų automobilių daugėja sparčiau nei bet kada anksčiau. Šiuo metu šalies lengvųjų automobilių parke, kurį sudaro 1 896 606 automobiliai, yra 59 828 grynieji elektromobiliai ir iš išorės įkraunami „plug-in“ automobiliai – jie sudaro 3,15 proc. viso lengvųjų automobilių parko. Šeštadienį, rugsėjo 19 d., renginyje „Auto Expo Vilnius“ naujausius duomenis ir elektromobilio vairuotojo portretą pristatė „Regitros“ Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis.

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Per ketverius metus – beveik šešis kartus daugiau 

2022 m. liepą Lietuvoje buvo įregistruota 10 187 grynieji elektromobiliai ir „plug-in“ automobiliai. Šiandien jų yra 59 828 – beveik šešis kartus daugiau. 

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Grynųjų elektromobilių per tą laiką padaugėjo penkis kartus: nuo 6 051 iki 30 147. Dar sparčiau – daugiau nei septynis kartus – augo „plug-in“ automobilių skaičius: nuo 4 136 iki 29 681. Šiandien jie jau beveik pasivijo grynuosius elektromobilius. Per pastaruosius metus, nuo 2025 m. liepos iki 2026 m. liepos, abiejų rūšių automobilių skaičius išaugo 56 proc. 

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Įskaičiavus ir tuos automobilius, kurie varomi ir degalais, ir elektra, tačiau nėra įkraunami iš elektros lizdo, elektrifikuotų automobilių Lietuvoje yra 195 296, o tai reiškia, kad elektrifikuotas jau yra kas dešimtas šalies lengvasis automobilis. 

„Kai 2022 m. grynieji elektromobiliai ir iš išorės įkraunami automobiliai sudarė vos daugiau nei pusę procento automobilių parko, tokį pokytį įsivaizduoti buvo sunku. Šiandien jie sudaro daugiau nei 3 proc. ir, kaip rodo statistika, šis augimas nesustoja. 

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Ypač išaugo susidomėjimas iš išorės įkraunamais automobiliais – daliai vairuotojų tai tampa patogiu pirmuoju žingsniu pereinant prie alternatyvaus degalų šaltinio“, – renginyje sakė T. Paliulis.

Daugumą elektromobilių gyventojai įsigyja antrinėje rinkoje 

Šiemet Lietuvoje pirmą kartą įregistruoti 7 358 grynieji elektromobiliai. Beveik du trečdaliai jų (65 proc.) yra įvežti naudoti, nauji sudaro 35 proc. Tarp iš išorės įkraunamų automobilių pasiskirstymas tolygesnis: iš 8 714 šiemet įregistruotų tokių automobilių nauji sudaro 48 proc. 

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Didžiausias registracijų šuolis fiksuotas antrąjį ir trečiąjį metų ketvirtį. Balandį–rugpjūtį įregistruoti 5 341 grynasis elektromobilis – 67 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. „Plug-in“ automobilių per tą patį laikotarpį įregistruota 65 proc. daugiau. 

Populiariausia grynųjų elektromobilių marke išlieka „Tesla“: šiemet ji sudarė beveik kas penktą (20 proc.) įregistruotą grynąjį elektromobilį. Toliau rikiuojasi „Volkswagen“, „Audi“, „Škoda“ ir „Mercedes-Benz“. Tarp iš išorės įkraunamų automobilių pirmauja „Volkswagen“ (18 proc.) ir „Audi“. 

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Koks yra elektromobilio vairuotojo portretas? 

Šiemet didžiąją dalį grynąjį elektromobilį įsigijusių fizinių asmenų sudaro 35–44 metų žmonės (38 proc.). 

„Tipiškas šių dienų elektromobilio vairuotojas – maždaug 44 metų vyras iš Vilniaus, vairuojantis naudotą pilką „Teslą„“, – renginyje sakė T. Paliulis ir pristatė preliminarų portretą, kurį pagal „Regitros“ turimą statistiką sukūrė dirbtinis intelektas. 

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Renkantis spalvą pirkėjai išlieka konservatyvūs. Populiariausia grynųjų elektromobilių spalva – pilka (29 proc.), toliau rikiuojasi balta (23 proc.) ir juoda (18 proc.). Ši eilė nesikeičia jau ne vienus metus. 

Geografiškai elektromobiliai vis dar labiausiai paplitę sostinėje, todėl ir dirbtinio intelekto sukurtame paveikslėlyje matomas Vilnių primenantis vaizdas bei įkrovimo stotelė. Iš viso Vilniuje šiuo metu registruota 38 proc. visų šalies grynųjų elektromobilių, o kartu su Kaunu – daugiau nei pusė (52 proc.). 

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Kaip užregistruoti elektromobilį? 

Įsigijus Lietuvoje anksčiau registruotą elektromobilį ar hibridą, nuosavybės pasikeitimą galima patogiai sutvarkyti internetu „Regitros“ savitarnoje. Deklaravimas vyksta dviem etapais. Pirmiausia pirkėjas deklaruoja automobilį savo vardu ir gauna naują savininko deklaravimo kodą (SDK), o tuomet duomenis patvirtina pardavėjas. Antrasis žingsnis – registracija naujojo savininko vardu. Ją reikia atlikti ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų, prieš tai pasirūpinus technine apžiūra ir draudimu. 

Įsigijus Lietuvoje dar neregistruotą automobilį, reikia atvykti į „Regitros“ padalinį, kur atliekamas tapatumo patikrinimas. Laiką padalinyje patogiausia rezervuoti iš anksto internetu.

Registracijai: Transporto priemonių registracija internetu | Regitra.

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Vilnius
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