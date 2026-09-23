Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Sporto pasaulį sukrėtė tragedija: kalnuose žuvo elitinė bėgikė

2026-09-23 09:00 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-23 09:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Norvegijoje įvyko skaudi tragedija – kalnuose žuvo 30-metė elitinė kalnų bėgikė Ida Amelie Robsahm. Nuo skardžio kelias dešimtis metrų nukritusią sportininkę gelbėtojai sraigtasparniu nugabeno į ligoninę, tačiau jos gyvybės išgelbėti nepavyko.

Sporto pasaulį sukrėtė tragedija: kalnuose žuvo elitinė bėgikė (nuotr. Instagram) (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Norvegijoje įvyko skaudi tragedija – kalnuose žuvo 30-metė elitinė kalnų bėgikė Ida Amelie Robsahm. Nuo skardžio kelias dešimtis metrų nukritusią sportininkę gelbėtojai sraigtasparniu nugabeno į ligoninę, tačiau jos gyvybės išgelbėti nepavyko.

REKLAMA
1

30-metė Ida Amelie Robsahm žuvo bandydama pasiekti Romsdalsegeno kalnagūbrio, laikomo viena pavojingiausių Norvegijos kalnų vietovių, viršūnę. Aukščiausias kalnagūbrio taškas siekia 1329 metrus virš jūros lygio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policijos duomenimis, sportininkė nukrito kelias dešimtis metrų nuo skardžio. Sraigtasparniu ji buvo skubiai nugabenta į ligoninę, tačiau, nepaisant medikų pastangų, jos gyvybės išgelbėti nepavyko, skelbia „The Sun“.

REKLAMA
REKLAMA

Artimieji pasidalijo jautriais žodžiais

Po tragiškos žinios pasipylė jautrios užuojautos žinutės talentingai kalnų bėgikei atminti.

REKLAMA

Jos šeima vietos žiniasklaidai sakė: „Išgyvendami gilų sielvartą dėl Idos netekties, norime nuoširdžiai padėkoti bėgikų bendruomenei.

Ida buvo svarbi šios bendruomenės dalis, todėl visas rūpestis ir dėmesys, kurio sulaukėme šioje skaudžioje situacijoje, mums labai daug reiškia.“

Sportininkės treneris Sindre Buraasas ją pavadino „nuostabia atlete“.

„Tai buvo šokas. Neįmanoma iš karto su tuo susitaikyti. Ji buvo vietovėje, kurioje buvo praleidusi tiek daug laiko ir jautėsi taip užtikrintai. Ji buvo atimta iš mūsų ir iš gyvenimo. Tai palieka gilų pėdsaką. Visais atžvilgiais tai be galo liūdna“, – sakė treneris.

REKLAMA
REKLAMA

Jis pridūrė: „Norėčiau pabrėžti, kad Ida buvo nuostabi sportininkė. Ji buvo didelės širdies žmogus, kuriam labai rūpėjo aplinkiniai, sportas ir mūsų bendras tikslas – bėgti kuo greičiau. Ji buvo labai gera sportininkė ir nuostabus žmogus, su kuriuo buvo malonu dirbti. Mus siejo itin artimas ryšys, kasdien kalbėdavomės.“

Sporto prekių gamintojas „Asics“ taip pat išreiškė užuojautą dėl sportininkės žūties.

„Esame giliai sukrėsti ir nuliūdinti dėl tragiškos Idos Amelie Robsahm netekties. Ida buvo išskirtinė sportininkė ir komandos narė. Jos šiluma ir gerumas palietė daugelį mūsų „Asics“ bendruomenėje ir bėgimo pasaulyje. Mūsų mintys ir užuojauta yra su Idos šeima, draugais, komandos nariais ir visais, kurie ją pažinojo bei mylėjo. Mums jos labai trūks.“

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų