Sporto pasaulį sukrėtė tragedija: kalnuose žuvo elitinė bėgikė

30-metė Ida Amelie Robsahm žuvo bandydama pasiekti Romsdalsegeno kalnagūbrio, laikomo viena pavojingiausių Norvegijos kalnų vietovių, viršūnę. Aukščiausias kalnagūbrio taškas siekia 1329 metrus virš jūros lygio.
Policijos duomenimis, sportininkė nukrito kelias dešimtis metrų nuo skardžio. Sraigtasparniu ji buvo skubiai nugabenta į ligoninę, tačiau, nepaisant medikų pastangų, jos gyvybės išgelbėti nepavyko, skelbia „The Sun“.
Artimieji pasidalijo jautriais žodžiais
Po tragiškos žinios pasipylė jautrios užuojautos žinutės talentingai kalnų bėgikei atminti.
Jos šeima vietos žiniasklaidai sakė: „Išgyvendami gilų sielvartą dėl Idos netekties, norime nuoširdžiai padėkoti bėgikų bendruomenei.
Ida buvo svarbi šios bendruomenės dalis, todėl visas rūpestis ir dėmesys, kurio sulaukėme šioje skaudžioje situacijoje, mums labai daug reiškia.“
Sportininkės treneris Sindre Buraasas ją pavadino „nuostabia atlete“.
„Tai buvo šokas. Neįmanoma iš karto su tuo susitaikyti. Ji buvo vietovėje, kurioje buvo praleidusi tiek daug laiko ir jautėsi taip užtikrintai. Ji buvo atimta iš mūsų ir iš gyvenimo. Tai palieka gilų pėdsaką. Visais atžvilgiais tai be galo liūdna“, – sakė treneris.
Jis pridūrė: „Norėčiau pabrėžti, kad Ida buvo nuostabi sportininkė. Ji buvo didelės širdies žmogus, kuriam labai rūpėjo aplinkiniai, sportas ir mūsų bendras tikslas – bėgti kuo greičiau. Ji buvo labai gera sportininkė ir nuostabus žmogus, su kuriuo buvo malonu dirbti. Mus siejo itin artimas ryšys, kasdien kalbėdavomės.“
Sporto prekių gamintojas „Asics“ taip pat išreiškė užuojautą dėl sportininkės žūties.
„Esame giliai sukrėsti ir nuliūdinti dėl tragiškos Idos Amelie Robsahm netekties. Ida buvo išskirtinė sportininkė ir komandos narė. Jos šiluma ir gerumas palietė daugelį mūsų „Asics“ bendruomenėje ir bėgimo pasaulyje. Mūsų mintys ir užuojauta yra su Idos šeima, draugais, komandos nariais ir visais, kurie ją pažinojo bei mylėjo. Mums jos labai trūks.“
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