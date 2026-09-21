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Mirė legendinis kino ir teatro režisierius: „Su didžiuliu liūdesiu pranešu...“

2026-09-21 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 19:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Mirė legendinis kino ir teatro režisierius Anthony Page. Jam buvo 90 metų. Liūdną žinią patvirtino jo bičiulė, teatro prodiuserė Nica Burns.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Mirė legendinis kino ir teatro režisierius Anthony Page. Jam buvo 90 metų. Liūdną žinią patvirtino jo bičiulė, teatro prodiuserė Nica Burns.

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Apie Anthony Page mirtį N. Burns pranešė jautriu pareiškimu, rašė Express.

Skaudi netektis

„Su didžiuliu liūdesiu pranešu, kad praėjusią savaitę, sulaukęs 90 metų, mirė mano geras draugas, legendinis teatro ir kino režisierius Anthony Page.

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40 laimingų santuokos metų su vyru Kenneth Butler. 34 spektakliai, 38 televizijos ir kino filmai su vienais žymiausių mūsų aktorių – nuo Maggie Smith ir Judi Dench iki Ian McKellen ir Richard Burton, taip pat daugybė apdovanojimų. Pavasarį Šv. Pauliaus aktorių bažnyčioje vyks jo atminimo renginys. Jo labai trūks“, – rašė ji.

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Nica Burns taip pat prisiminė bendrą darbą su garsiuoju režisieriumi.

„Turėjau privilegiją vėlesniais jo gyvenimo metais kartu su Anthony dirbti prie trijų spektaklių. Jis režisavo „Who’s Afraid of Virginia Woolf?“ su Kathleen Turner ir Bill Irwin „Apollo“ teatre, „Long Day’s Journey into Night“ su David Suchet ir Laurie Metcalfe tame pačiame teatre bei „Design for Living“ su Tom Burke, Lisa Dillon ir Andrew Scott „The Old Vic“ teatre.

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Jis buvo nepaprastai malonus žmogus, pasižymėjęs išskirtiniu intelektu ir ypatingu gebėjimu dirbti su tekstu. Būčiau labai norėjusi su juo nuveikti dar daugiau. Jis buvo labai laimingas ir asmeniniame gyvenime – Anthony ir Ken, jo vyras, su kuriuo jis praleido 40 metų, buvo nuostabi, mylinti pora. Jo labai trūks“, – teigė N. Burns.

Anthony Page atminimą pagerbė ir dramaturgas David Hare.

„Anthony Page buvo vienas novatoriškiausių savo laikmečio teatro režisierių. Po George Devine mirties jis perėmė „The Royal Court Theatre“ meno vadovo pareigas ir užtikrino teatro išlikimą.

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Po išskirtinių Albee, Beckett ir Osborne kūrinių pastatymų teatre jis vėliau puikiai įvaldė ir televizijos dramos žanrą, o ypač įsiminė sukūręs nepamirštamą „Middlemarch“. Tokie puikūs aktoriai kaip Paul Scofield ir Maggie Smith juo visiškai pasitikėjo, nes jis buvo dėmesingas, geras ir jautrus. Kokia netektis!“ – rašė David Hare.

Anthony Page per ilgą karjerą dirbo tiek teatre, tiek kine ir televizijoje. Jo darbuose vaidino tokios garsenybės kaip Maggie Smith, Judi Dench, Ian McKellen, Richard Burton, Paul Scofield, Kathleen Turner, David Suchet ir Andrew Scott.

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