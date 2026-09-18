Vaikai pranešė apie garsaus aktoriaus mirtį: „Mums pasaulis ką tik sustojo...“

Liūdną žinią socialiniame tinkle „Facebook“ patvirtino jo vaikai Aline ir Maxwell Richter. Jie pasidalijo jautriu bendru pareiškimu, rašė Express.
„Mums pasaulis ką tik sustojo. Daugeliui gerbėjų jis buvo aktorius, kultinė asmenybė ir daugelį metų pažįstamas veidas. Tačiau visų pirma jis buvo tėvas“, – rašė jie.
Aktoriaus vaikai taip pat padėkojo gerbėjams už meilę ir dėmesį, kurį jie daugelį metų rodė jų tėvui, bei paprašė šiuo sunkiu metu gerbti šeimos privatumą.
Išgarsėjo visame pasaulyje
Ralf Richter tarptautinę šlovę pelnė suvaidinęs šiurkštų ir tiesmuką jūreivį Frenssen režisieriaus Wolfgang Petersen 1981 metų filme „Das Boot“.
„Oskarui“ nominuotas filmas apie povandeninio laivo įgulą leido aktoriui pademonstruoti gebėjimą įtaigiai įkūnyti tvirtus ir ryškius personažus.
Filmas buvo sukurtas pagal žinomo vokiečių fotografo, žurnalisto ir rašytojo Lothar-Günther Buchheim autobiografinį romaną.
Jame pasakojama apie septintąją povandeninio laivo U-96 kovinę misiją Antrojo pasaulinio karo metais. Pasiruošimas filmui truko penkerius metus, o patys filmavimo darbai – metus.
Paskutinė bombardavimo scena buvo tokio didelio masto ir kainavo tiek daug, kad ją buvo galima nufilmuoti vos vienu bandymu.
Nors būtent „Das Boot“ pristatė Ralf Richter tarptautinei auditorijai, vėliau jis tapo kultine Europos kino ir televizijos figūra. Vienas žinomiausių jo vaidmenų – Kalle Grabowski 1999 metų filme „Bang Boom Bang – Ein todsicheres Ding“.
Aktorius taip pat pasirodė dešimtyse populiarių Europos televizijos serialų, tarp jų – „Cobra 11“, „Crime Scene“ ir kituose projektuose.
Gerbėjai reiškia užuojautą
Pasklidus žiniai apie Ralf Richter mirtį, socialiniuose tinkluose pasipylė jautrios gerbėjų žinutės.
„O, žmogau... laimingos kelionės... Buvai puikus aktorius“, – rašė vienas gerbėjas.
„Kaip liūdna. Didžiulės charizmos žmogus, turėjęs tokį gražų ir išskirtinį balsą. Ramios kelionės į kitą pasaulį ir ilsėkis ramybėje!“ – pridūrė kitas.
„Nuoširdi užuojauta šeimai! Nuostabus charakterinių vaidmenų aktorius! Jis nuolat buvo mūsų gyvenimuose, man iš tiesų labai liūdna“, – rašė dar vienas žmogus.
Kitas gerbėjas pridūrė: „Nuoširdžiausia užuojauta jo šeimai ir draugams. Legenda, kuri gyvens mūsų širdyse. Išėjo gerokai per anksti.“
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.