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TV3 naujienos > Žmonės

Mirė mylimas 45-erių muzikantas: „Esame sugniuždyti...“

2026-09-22 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 15:25
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Grupės „New Found Glory“ gitaristas ir vienas jos įkūrėjų Chad Gilbert mirė būdamas vos 45-erių. Muzikantas kovojo su reta vėžio forma, o šių metų pradžioje jam buvo atlikta operacija, kurios metu iš smegenų pašalinti trys augliai.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Grupės „New Found Glory“ gitaristas ir vienas jos įkūrėjų Chad Gilbert mirė būdamas vos 45-erių. Muzikantas kovojo su reta vėžio forma, o šių metų pradžioje jam buvo atlikta operacija, kurios metu iš smegenų pašalinti trys augliai.

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C. Gilbert kovojo su reta antinksčių vėžio forma. Apie jo mirtį rugsėjo 20 dieną pranešė žmona Lisa Cimorelli ir grupės nariai, rašė Express.

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Skaudi netektis

„Rugsėjo 20-osios rytą Chad Everett Gilbert ramiai mirė miegodamas. Šį pasaulį jis paliko apsuptas draugų ir šeimos, o paskutinėmis akimirkomis šalia jo buvo žmona ir mama – būtent taip, kaip jis norėjo.

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Esame sugniuždyti ir sukrėsti, kaip greitai jis mus paliko, tačiau kartu esame be galo dėkingi, kad jo išėjimas buvo toks ramus ir sklandus“, – rašoma pranešime.

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Artimieji taip pat pasakojo, kad ligoninėje susirinko daugybė C. Gilbert aplankyti norėjusių žmonių.

„Tai, kiek daug žmonių akimirksniu užpildė ligoninės vestibiulį, parodo, koks mylimas ir branginamas Chad buvo ir visada bus.

Jis buvo legendinis muzikantas, tačiau didžiausiu savo pasiekimu laikė tai, kad buvo vyras ir tėvas. Didžiausios jo svajonės išsipildė“, – teigiama pranešime.

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Grupės nariai atsisveikino jautriais žodžiais

„New Found Glory“ nariai pabrėžė didžiulę C. Gilbert įtaką ne tik grupės muzikai, bet ir jos nariams.

„Per daugiau nei tuziną albumų, nesibaigiančias gastroles visame pasaulyje ir daugiau įvertinimų, nei kada nors galėjome įsivaizduoti, Chad skatino mus visus augti kaip muzikantus, atlikėjus ir žmones.

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Nors esame sugniuždyti dėl jo netekties, esame be galo dėkingi už nepaprastą jo nugyventą gyvenimą, bendrus prisiminimus ir mus siejusią brolystę.

Jo įtaka visada išliks „New Found Glory“ dalimi, o jo dvasia bus jaučiama kiekvienoje scenoje, ant kurios lipsime, ir kiekvienoje natoje, kurią grosime“, – skelbė grupė.

„New Found Glory“ geriausiai žinoma dėl kūrinio „My Friends Over You“. Grupė taip pat laikoma viena iš įtaką kitoms poppanko grupėms, tarp jų – „All Time Low“, padariusių grupių.

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