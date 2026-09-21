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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mirusio senelio pelenus į jūrą išbėrusi anūkė nustėro: to, kas vyko toliau, nesitikėjo

2026-09-21 12:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 12:20
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Prieš dvejus metus pasidalintas vaizdo įrašas, kuriame sielvartaujanti anūkė išbarstė mirusio senelio pelenus jūroje, ėmė masiškai plisti dabar. Jame užfiksuota jautrus ir simboliškas ženklas, kuris nustebino ne tik anūkę, bet ir internautus.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. TV3 fotokoliažo, nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (7)

Prieš dvejus metus pasidalintas vaizdo įrašas, kuriame sielvartaujanti anūkė išbarstė mirusio senelio pelenus jūroje, ėmė masiškai plisti dabar. Jame užfiksuota jautrus ir simboliškas ženklas, kuris nustebino ne tik anūkę, bet ir internautus.

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Moteris pasidalijo filmuota medžiaga, kurioje užfiksuota neįtikėtina akimirka – išbarsčius senelio pelenus vandenyje pasirodė delfinai.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidotuvės

Pasidalijo vaizdo įrašu

Sielvartaujanti 20-metė Kylie savo „TikTok“ paskyroje (@kylieg228) pasidalijo jautriu vaizdo klipu, kuriame ji kartu su šeimos nariais plaukioja nedideliu laiveliu. Įrašas vos per tris dienas buvo peržiūrėtas beveik 17 milijonų kartų.

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Praėjus kelioms sekundėms po to, kai buvo išbarstyti pelenai, vandenyne pasirodė delfinai – vienas iš jų laimingai sekė šalia jų laivo visą likusią kelionės dalį, rašoma mirror.co.uk.

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„Išbarstėme senelio pelenus ir tada sulaukėme svečių“, – parašė ji prieraše. – „Giliai širdyje mes manome, kad jis atsiuntė juos mums pasakyti, kad jis vis dar su mumis ir kad labai mus myli. Mes labai mylime ir labai pasiilgstame tavęs, seneli“.

@kylieg228

Deep down we think he sent them to us to tell us that he is still with us and that he loves us so much. We love and miss you grandpa so so much.❤️🕊️

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♬ original sound - daydream

Nepaliko abejingų

Tai paskatino dar kelis „TikTok“ vartotojus prisiminti panašias nuoširdžias akimirkas. „Mano senelis buvo tikras lamantinų gerbėjas ir kai jo pelenus išbarstėme vandenyne, po kelių minučių pro mus praplaukė lamantinas“, – atskleidė ji. „Graži akimirka.“

Kitas rašė: „Tą patį padarėme ir mano seneliams, o kai grįžome į tetos namus, buvau išlipęs į prieplauką ir prie manęs priplaukė du delfinai. Visi tikime, kad tai buvo mano seneliai, kurie pasisveikino“.

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Trečiasis pasidalijo: „Prisiekiu, kad man nutiko būtent tai! Mes barstėme senelio pelenus, o kai pradėjome judėti, pasirodė būrys delfinų!“

Kiti pasakojo, kad po artimųjų mirties patyrė panašių išgyvenimų, ir pasakojo, kad po jų mirties pastebėjo  vaivorykštes, plunksnas ir drugelius.

Visgi, viena susirūpinusi moteris komentarų skiltyje prisipažino turinti abejonių, ar reikėtų pasekti Kylie pavyzdžiu. „Aš ir mano šeima po mėnesio ketiname išbarstyti savo senelio pelenus vandenyne, nes jis mėgo vandenį, tačiau aš nežinau, ar esu pasirengusi atsisveikinti“, – sakė ji.

Kylie greitai ėmėsi ją nuraminti, atsakydama: „Aš taip pat nebuvau pasiruošusi, bet jis liepė mums neliūdėti ir švęsti jo gyvenimą, todėl delfinai man buvo jo priminimas, kad turime neliūdėti ir būti laimingi.“

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