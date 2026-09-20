Širdį verianti tragedija – neseniai susituokusi lietuvė Ieva neteko vyro: prašoma pagalbos

„GoFundMe“ platformoje pasirodė žinutė, kurioje prašoma paremti Australijoje gyvenančią lietuvę Ievą, kuri neteko savo vyro.
Prašoma žmonių pagalbos
„Parama Ievai po skaudžios ir netikėtos Andriaus netekties.
Mieli šeimos nariai, draugai ir visi artimieji,
mūsų širdys yra visiškai sudaužytos dėl staigios ir skausmingos Andriaus netekties. Jis buvo beprotiškai mylimas vyras, brangus draugas ir šviesulys mūsų visų gyvenimuose, iškeliavęs iš šio pasaulio gerokai per anksti.
Kol Ieva išgyvena šį neaprėpiamą sielvartą ir susiduria su sunkia užduotimi kurti gyvenimą iš naujo be jo, mes norime apsupti ją meile ir kiek įmanoma palengvinti užklupusią finansinę naštą. Renkame lėšas, kad padėtume padengti laidotuvių išlaidas, būtiniausius kasdienius pragyvenimo kaštus bei suteiktume jai laiko ir erdvės gedėti be slegiančio finansinio streso.
Kiekviena parama, kad ir kokia ji būtų, keliaus tiesiai Ievai, kad palaikytų ją šioje sunkioje kelionėje.
Pastaba artimiesiems užsienyje: Pagrindinis kampanijos tikslas yra nurodytas Australijos doleriais (AUD), tačiau galite saugiai aukoti naudodamiesi bet kuria savo šalies banko kortele – GoFundMe sistema automatiškai konvertuos valiutą.
Širdingai dėkoju už Jūsų paramą“, – rašoma platformoje.
Apie tragediją prakalbo ir E. Venskutonis, kuris dar prieš kelias savaites sutuokė šią porą.
„Tris savaites atgal aš juos sutuokiau, pravedžiau jų nuostabią tarptautinę vestuvių šventę. O šiandien Ieva jį laidoja. Tiesiog, toks jau tas gyvenimas.
Chebryte, aš buvau tokioje situacijoje. Praėjau visą tą skausmą ir kančią, žinau ką reiškia netekti mylimo žmogaus. Taipogi žinau ir užgriūnančią naujų atsakomybių ir ypač finansinių įsipareigojimų laviną, kuri prieš tai buvo padalinta ant dviejų, o dabar užkrito ant vienų moteriškų pečių.
Taip jie dar jauni, bet žinau pasiliko nemenki įsipareigojimai, jai vienai, svečioje Australijos platybių šalyje. GOD DAMMIT! Šūdina situacija.
Jei netyčia pažįsti Ievą ar velionį Andrew, arba jei tiesiog esi gilios širdies žmogus ir išjauti tai, ką išjaučiu aš likusiai Ievai, tiesiog prisidėk, tiek, kiek negaila.
Ačiū iš anksto. Žinau, kad tai tik finansai. Bet jie padės išlipti iš gilios duobės dar nespėjus žmogui pražūti“, – rašė jis.
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