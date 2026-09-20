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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Širdį verianti tragedija – neseniai susituokusi lietuvė Ieva neteko vyro: prašoma pagalbos

2026-09-20 18:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-20 18:08
Pridėkite kaip šaltinį Google

Viešojoje erdvėje ėmė plisti širdį verianti istorija – Australijoje gyvenanti lietuvė Ieva, vos prieš kelias savaites iškėlusi vestuves, neteko vyro. Apie šią tragediją papasakojo ir porą sutuokęs renginių vedėjas Evaldas Venskutonis, pasidalijęs prašymu padėti netektį išgyvenančiai šeimai. 

Ieva ir Andrew (nuotr. GoFundMe, facebook)

Viešojoje erdvėje ėmė plisti širdį verianti istorija – Australijoje gyvenanti lietuvė Ieva, vos prieš kelias savaites iškėlusi vestuves, neteko vyro. Apie šią tragediją papasakojo ir porą sutuokęs renginių vedėjas Evaldas Venskutonis, pasidalijęs prašymu padėti netektį išgyvenančiai šeimai. 

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„GoFundMe“ platformoje pasirodė žinutė, kurioje prašoma paremti Australijoje gyvenančią lietuvę Ievą, kuri neteko savo vyro. 

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Prašoma žmonių pagalbos

Parama Ievai po skaudžios ir netikėtos Andriaus netekties.

Mieli šeimos nariai, draugai ir visi artimieji,

mūsų širdys yra visiškai sudaužytos dėl staigios ir skausmingos Andriaus netekties. Jis buvo beprotiškai mylimas vyras, brangus draugas ir šviesulys mūsų visų gyvenimuose, iškeliavęs iš šio pasaulio gerokai per anksti.

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Kol Ieva išgyvena šį neaprėpiamą sielvartą ir susiduria su sunkia užduotimi kurti gyvenimą iš naujo be jo, mes norime apsupti ją meile ir kiek įmanoma palengvinti užklupusią finansinę naštą. Renkame lėšas, kad padėtume padengti laidotuvių išlaidas, būtiniausius kasdienius pragyvenimo kaštus bei suteiktume jai laiko ir erdvės gedėti be slegiančio finansinio streso.

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Kiekviena parama, kad ir kokia ji būtų, keliaus tiesiai Ievai, kad palaikytų ją šioje sunkioje kelionėje.

Pastaba artimiesiems užsienyje: Pagrindinis kampanijos tikslas yra nurodytas Australijos doleriais (AUD), tačiau galite saugiai aukoti naudodamiesi bet kuria savo šalies banko kortele – GoFundMe sistema automatiškai konvertuos valiutą.

Širdingai dėkoju už Jūsų paramą“, – rašoma platformoje.

Apie tragediją prakalbo ir E. Venskutonis, kuris dar prieš kelias savaites sutuokė šią porą. 

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„Tris savaites atgal aš juos sutuokiau, pravedžiau jų nuostabią tarptautinę vestuvių šventę. O šiandien Ieva jį laidoja. Tiesiog, toks jau tas gyvenimas.

Chebryte, aš buvau tokioje situacijoje. Praėjau visą tą skausmą ir kančią, žinau ką reiškia netekti mylimo žmogaus. Taipogi žinau ir užgriūnančią naujų atsakomybių ir ypač finansinių įsipareigojimų laviną, kuri prieš tai buvo padalinta ant dviejų, o dabar užkrito ant vienų moteriškų pečių.

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Taip jie dar jauni, bet žinau pasiliko nemenki įsipareigojimai, jai vienai, svečioje Australijos platybių šalyje. GOD DAMMIT! Šūdina situacija.

Jei netyčia pažįsti Ievą ar velionį Andrew, arba jei tiesiog esi gilios širdies žmogus ir išjauti tai, ką išjaučiu aš likusiai Ievai, tiesiog prisidėk, tiek, kiek negaila.

Ačiū iš anksto. Žinau, kad tai tik finansai. Bet jie padės išlipti iš gilios duobės dar nespėjus žmogui pražūti“, – rašė jis.

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Nesuprantu
Nesuprantu
2026-09-20 20:04
kokiu tikslu prasineja pinigu, bene liko nasle su kruva mazameciu vaiku ir troba sudege? O tai nera nei seimos, nei draugu, nei giminiu? O tai kur tie visi sveciai, kur vestuvese dalyvavo? Jei kiekvienas sumes po 50 - 100 doleriu, ir apmokes tas laidotuves, gi ne milijonus kainuoja, zmones kasdien laidoja artimuosius ir neprasineja. O tai ir nuotaka plika basa, tai is ko gyveno iki vestuviu, taigi dirbo kazka? Sorry, bet siuo atveju tas ubagavimas kazkaip neskaniai atrodo….
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tv tryda
tv tryda
2026-09-20 19:30
ieškokit durnių Antarktidoj
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Skeptikas
Skeptikas
2026-09-20 23:17
Kodėl neprašyta, kas gi tam jaunam vyrui nutiko? Bet jūs, avys, aukokit. Toks slapukavimas ir avių ieškojimas nekelia pasitikėjimo.
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