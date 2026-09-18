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Paaiškėjo 11 dienų dingusios 28-erių moters paieškų atomazga

2026-09-18 20:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 20:07
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Užsienio žiniasklaidą pasiekė liūdna žinia apie prieš 11 dienų dingusią 28-erių Holly Whittaker – moteris rasta negyva. Jos kūnas aptiktas Notingamo miesto centre, o policija vėliau patvirtino jos tapatybę.

Švyturėliai, mirtis (nuotr. 123rf.com)

Užsienio žiniasklaidą pasiekė liūdna žinia apie prieš 11 dienų dingusią 28-erių Holly Whittaker – moteris rasta negyva. Jos kūnas aptiktas Notingamo miesto centre, o policija vėliau patvirtino jos tapatybę.

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Holly Whittaker paskutinį kartą buvo matyta rugsėjo 4-ąją Notingamo Mapperley rajone, skelbė mirror.co.uk.

Paaiškėjo paieškų atomazga

Rugsėjo 15-osios popietę pareigūnai netoli Queen's Road, Notingamo miesto centre, aptiko moters kūną. Netrukus buvo patvirtinta, kad tai – Holly Whittaker.

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Notingamšyro policijos detektyvė vyriausioji inspektorė Claire Gould teigė, kad po tragiškos žinios pareigūnai padeda Holly šeimai.

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„Mūsų specialiai apmokyti pareigūnai šiuo sunkiu metu teikia pagalbą Holly šeimai po vakarykščio tragiško įvykio“, – sakė ji.

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Kol kas nėra teigiama, kad moters mirtis yra susijusi su nusikaltimu. Policija pabrėžė, kad aplinkybės vis dar tiriamos.

„Nors jos mirties aplinkybės vis dar tiriamos, šiuo metu nelaikome jos mirties įtartina“, – teigė Claire Gould.

Pareigūnė taip pat padėkojo visiems, kurie prisidėjo prie paieškų.

„Norėtume padėkoti visiems, kurie pateikė bet kokios informacijos ar dalijosi mūsų viešais kreipimaisis nuo tada, kai Holly buvo paskelbta dingusia“, – sakė ji.

Tyrimas dėl Holly mirties aplinkybių tęsiamas. Policija taip pat nurodė, kad byla bus perduota koronerio teismui.

„Tęsiant tyrimą, dabar bus parengta byla koronerio teismui“, – pridūrė Claire Gould.

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