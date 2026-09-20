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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Žarnyno vėžys pražudė 2 vaikų mamą Laurą: 1 simptomą pastebėkite laiku

2026-09-20 10:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-20 10:10
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44-erių mama Laura Dawson, kuri jautė nuolatinį pilvo pūtimą palaikė perimenopauzės simptomų. Deja, prabėgus 15 metų po šio simptomo pasirodymo moteris mirė nuo žarnyno vėžio. Ši istorija vis dar išlieka tyliu liudijimu apie tai, kaip svarbu laiku pastebėti šio vėžio simptomus.

Laura Dawson (nuotr. Facebook, 123rf.com)
GALERIJA (12)

44-erių mama Laura Dawson, kuri jautė nuolatinį pilvo pūtimą palaikė perimenopauzės simptomų. Deja, prabėgus 15 metų po šio simptomo pasirodymo moteris mirė nuo žarnyno vėžio. Ši istorija vis dar išlieka tyliu liudijimu apie tai, kaip svarbu laiku pastebėti šio vėžio simptomus.

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Laurai Dawson iš Londono (Anglija) 2024 m. kovo mėn. buvo diagnozuotas trečios stadijos žarnyno vėžys, skelbė people.com.

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FOTOGALERIJA. Vėžio ląstelės

Netektis

Dviejų vaikų mama mirė nuo žarnyno vėžio. Anksčiau manė, kad jos pilvo pūtimas susijęs su perimenopauze.

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Tai įvyko praėjus keliems mėnesiams po to, kai ją kankino pilvo pūtimas ir nuovargis. Tačiau, manydama, kad šie simptomai atsirado dėl hormoninių pokyčių, tačiau Laura buvo skubiai nugabenta į ligoninę, kai skausmas tapo toks stiprus, kad ji „negalėjo pajudėti“.

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Moteriai skubiai buvo atlikta operacija, kurios metu pašalino žarnyno užsikimšimą, o biopsija patvirtino, kad Laurai nustatytas trečios stadijos vėžys.

Pasak „Cancer Research UK“, trečioji stadija – tai stadija, kai vėžys išplinta į netoliese esančius limfmazgius.

2024 m. rugpjūtį po chemoterapijos Laurai buvo atliktas skenavimas, tačiau kitą mėnesį paaiškėjo, kad vėžys ir toliau plinta.

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Kalbėdama apie tai, kaip nepagydoma liga pakeitė jos požiūrį į mirtį, Laura anksčiau sakė: „Vienos laimingiausių dienų mano gyvenime buvo pastarosios kelios savaitės. Mes, kaip visuomenė, vengiame mirties proceso. Taip mes stipriname neigiamas idėjas apie mirtį. Žmonės mano, kad mirtis visada bus skausminga ir traumuojanti, bet taip neturi būti. Giliai širdyje visi žinome, kad mirsime.“

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„Vėžys privertė mane tai pripažinti. Nuo tada gyvenu visavertiškiau nei kada nors anksčiau, ir tai buvo dovana“, – pridūrė ji.

Benas ir Laura turėjo bendrus sūnus – Jacobą ir Theo. Dviejų vaikų tėvas atskleidė, kad pora visada atvirai kalbėjo su vaikais apie tai, kad jų mama gali mirti.

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„Visada pasakome jiems, kokios yra galimos pasekmės, nes norime juos paruošti tam, kas gali nutikti, ir norime, kad jie pasitikėtų tuo, ką sakome“, – sakė jis.

Benas tęsė, kad jo žmona niekada neleido, kad kelionė su vėžiu ją „prislėgtų“.

„Sakoma, kad žmonės yra pusiau tuščia arba pusiau pilna stiklinė. Laura visada buvo pakankamai laiminga, kad tiesiog išgertų stiklinę, ir norėjo tuo pasidalyti su žmonėmis“, – pridūrė jis.

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Žarnyno vėžio simptomai

Siekiant užkirsti kelią žarnyno vėžio plitimui, dalijamės su jumis pagrindiniais simptomais, kurie gali išduoti žarnyno vėžį. Pateikiame juos jums, rašoma colorectalcancer.org.

Pasikeitę tuštinimosi įpročiai

Vienas dažniausių žarnyno vėžio požymių yra pakitę tuštinimosi įpročiai. Tai gali būti viduriavimas, vidurių užkietėjimas, susiaurėjusios išmatos arba jausmas, kad žarnynas nėra visiškai išsituštinęs net ir po tuštinimosi.

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Nuolatinis diskomfortas pilve

Diskomfortas pilvo srityje gali pasireikšti skausmu, pykinimu, spazmais, pilvo pūtimu ar neįprastu pilnumo jausmu, net jei suvalgėte nedaug maisto.

Kraujavimas iš tiesiosios žarnos

Įspėjamasis simptomas gali būti kraujas tualete, išmatose arba ant tualetinio popieriaus po tuštinimosi.

Silpnumas ir nuovargis

Nuolatinis nuovargis, silpnumas ar dusulys gali būti mažakraujystės (anemijos) požymiai. Mažakraujystė gali išsivystyti dėl vidinio kraujavimo, kurio žmogus nepastebi, pavyzdžiui, kraujuojant žarnyne esančiam piktybiniam navikui.

Nepaaiškinamas svorio kritimas

Vėžys kartais gali sukelti nepaaiškinamą svorio mažėjimą. Jei svoris krenta be aiškios priežasties, svarbu kuo greičiau kreiptis į gydytoją ir išsiaiškinti to priežastį.

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