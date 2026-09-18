Mirė neseniai gimtadienį atšventusi grupės narė: „Labai skaudu...“

Atlikėja dar rugsėjo 2-ąją atšventė 83-iąjį gimtadienį.
Netektis
Detroite gimusi R. Ashford antradienį mirė dėl natūralių priežasčių Detroito priemiestyje.
Apie jos mirtį pranešė „Detroit Free Press“. Laikraščiui apie R. Ashford mirtį kalbėjo Martha Reeves – grupės „Martha and the Vandellas“ pagrindinė vokalistė.
„Man labai liūdna išgirdus apie Rosalind Ashford mirtį“, – laikraščiui sakė Martha Reeves.
„Rosalind atliko svarbų vaidmenį ankstyvuoju „Martha and the Vandellas“ gyvavimo laikotarpiu. Jos balsas amžinai išliks mūsų bendruose įrašuose, ji bus pasiilgta, bet niekada nepamiršta. Mūsų „Motown“ šeima tapo šiek tiek mažesnė. Man labai skaudu.“
Soprano balsu dainavusi R. Ashford prisidėjo prie beveik dviejų dešimčių kūrinių, patekusių į „Billboard“ R&B muzikos topo „Top 40“.
1995 metais ji kartu su „Martha and the Vandellas“ buvo įtraukta į Rokenrolo šlovės muziejų. Grupė tapo antrąja vien moterų sudaryta grupe, kuriai buvo suteikta ši garbė.
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