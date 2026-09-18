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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė neseniai gimtadienį atšventusi grupės narė: „Labai skaudu...“

2026-09-18 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 15:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Liūdna žinia pasiekė užsienio žiniasklaidą – mirė legendinės grupės „Martha and the Vandellas“ narė Rosalind Ashford, kurios balsas skambėjo tokiuose „Motown“ klasikos kūriniuose kaip „Dancing in the Street“, „Heat Wave“, „Jimmy Mack“ ir „Quicksand“. 

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Liūdna žinia pasiekė užsienio žiniasklaidą – mirė legendinės grupės „Martha and the Vandellas“ narė Rosalind Ashford, kurios balsas skambėjo tokiuose „Motown“ klasikos kūriniuose kaip „Dancing in the Street“, „Heat Wave“, „Jimmy Mack“ ir „Quicksand“. 

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Atlikėja dar rugsėjo 2-ąją atšventė 83-iąjį gimtadienį.

Netektis

Detroite gimusi R. Ashford antradienį mirė dėl natūralių priežasčių Detroito priemiestyje.

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Apie jos mirtį pranešė „Detroit Free Press“. Laikraščiui apie R. Ashford mirtį kalbėjo Martha Reeves – grupės „Martha and the Vandellas“ pagrindinė vokalistė.

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„Man labai liūdna išgirdus apie Rosalind Ashford mirtį“, – laikraščiui sakė Martha Reeves.

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„Rosalind atliko svarbų vaidmenį ankstyvuoju „Martha and the Vandellas“ gyvavimo laikotarpiu. Jos balsas amžinai išliks mūsų bendruose įrašuose, ji bus pasiilgta, bet niekada nepamiršta. Mūsų „Motown“ šeima tapo šiek tiek mažesnė. Man labai skaudu.“

Soprano balsu dainavusi R. Ashford prisidėjo prie beveik dviejų dešimčių kūrinių, patekusių į „Billboard“ R&B muzikos topo „Top 40“.

1995 metais ji kartu su „Martha and the Vandellas“ buvo įtraukta į Rokenrolo šlovės muziejų. Grupė tapo antrąja vien moterų sudaryta grupe, kuriai buvo suteikta ši garbė.

 

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