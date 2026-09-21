Tragiškai žuvus vos 22-ejų Lietuvos atlikėjui – jautri žinia

Šiuo metu M.A.M.A. apdovanojimų atstovai išplatino jautrią žinutę, skirtą perduoti užuojautai gedinčiai atlikėjo šeimai.
M.A.M.A. atstovai pasidalijo jautria žinute
Socialiniame tinkle „Facebook“ M.A.M.A. apdovanojimų atstovai dalijosi jautria žinute, skirta kylančiai Lietuvos muzikos pasaulio žvaigždei.
„Su liūdesiu atsisveikiname su talentingu muzikos kūrėju ir atlikėju Tautvydu Burausku.
Tautvydas buvo muzikos bendruomenės dalis – M.A.M.A. nominantas, atlikėjas ir kūrėjas.
Nuoširdi užuojauta jo šeimai, artimiesiems, draugams ir visai bendruomenei.
Ilsėkis ramybėje, Tautvydai“, – buvo rašoma įraše.
22-ejų atlikėjas žuvo avarijoje užsienyje
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt dalijosi, kad apie skaudžią netektį socialiniuose tinkluose pranešė T. Burausko sesuo Gabija Burauskaitė. Atsisveikindama su broliu ji pasidalijo jautria žinute.
„Mano mielas broli... Negaliu patikėti kaip sunku,kad Tavęs nebėra. Visada Tave mylėsiu. Visada būsime kartu. Širdyje Burauskų šeimynoje liks visada. Myliu Tave“, – savo socialinių tinklų paskyroje skelbia sesuo.
Portalui Žmonės.lt G. Burauskaitė patvirtino, kad jos brolis mirė užsienyje per avariją.
T. Burauskas buvo atlikėjas ir muzikos kūrėjas. Jo kūryba buvo pastebėta ir muzikos industrijoje – jis buvo M.A.M.A. apdovanojimų nominantas.
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