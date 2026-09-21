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Tragedija garsaus supermodelio šeimoje: mirė 27-erių sūnus

2026-09-21 11:09 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 11:09
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Pasaulį apskriejo skaudi žinia – 27-erių mirė garsaus JAV supermodelio Cindy Crawford sūnus Presley Gerberis. Jaunas vyras, sekęs mamos ir sesers pėdomis mados pasaulyje, pastaraisiais metais atvirai kalbėjo apie savo psichikos sveikatos sunkumus ir kovą su priklausomybėmis.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Pasaulį apskriejo skaudi žinia – 27-erių mirė garsaus JAV supermodelio Cindy Crawford sūnus Presley Gerberis. Jaunas vyras, sekęs mamos ir sesers pėdomis mados pasaulyje, pastaraisiais metais atvirai kalbėjo apie savo psichikos sveikatos sunkumus ir kovą su priklausomybėmis.

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Apie P. Gerberio mirtį CNN patvirtino šeimos atstovė. Los Andželo apygardos medicinos ekspertų biuro duomenimis, vyras mirė sekmadienį, rugsėjo 20-ąją, reabilitacijos įstaigoje. Mirties priežastis kol kas neskelbiama.

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Mirė garsios moters sūnus

„Šeima prašo privatumo šiuo itin sunkiu ir skausmingu metu“, – CNN sakė C. Crawford atstovė.

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Presley buvo C. Crawford ir verslininko Rande'o Gerberio sūnus bei modelio ir aktorės Kaios Gerberio brolis. Gimęs 1999 metais Kalifornijoje, jis į mados pasaulį žengė dar paauglystėje – būdamas vos 16-os debiutavo ant podiumo „Moschino“ kolekcijos pristatyme.

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Vėliau P. Gerberis dirbo su tokiais mados prekių ženklais kaip „Burberry“, „Dolce & Gabbana“, „Bottega Veneta“, „Tommy Hilfiger“ ir „Ralph Lauren“. Jis taip pat dalyvavo „Calvin Klein“, „Celine“, „Pepsi“ bei „Omega“ reklamos kampanijose.

Pastaraisiais metais Presley atvirai pasakojo apie savo psichikos sveikatos sunkumus ir narkotikų vartojimą. 2023-iaisiais tinklalaidėje „Studio 22“ jis kalbėjo apie siekį savo patirtimi padėti kitiems ir didinti visuomenės sąmoningumą psichikos sveikatos klausimais.

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Savo iniciatyva „Mental Health Mondays“ jis dalijosi asmenine patirtimi, o praėjusių metų gruodį socialiniuose tinkluose paskelbtame, vėliau pašalintame vaizdo įraše pasakojo apie vartojamus receptinius vaistus ir panikos priepuolius.

Į sūnaus atvirumą tuomet sureagavo ir C. Crawford. Ji parašė: „Presley, mes tave mylime ir tu nesi vienas.“

Šio mėnesio pradžioje apie brolio sunkumus žurnalui „American Vogue“ prabilo ir Kaia Gerber. Ji pasakojo, kad priklausomybės šeimoje palietė visus, o brolio atvirumas išmokė juos kitaip pažvelgti į pažeidžiamumą ir pagalbos prašymą.

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„Mano tėvai didžiąją mūsų gyvenimo dalį buvo labai uždari ir niekuo nesidalijo. O dabar turime šį nepaprastą mokytoją – mano brolį, kuris sako: „Aš būsiu labai žmogiškas dėl visų“, – apie Presley kalbėjo Kaia.

Vos prieš kelis mėnesius, liepą, C. Crawford socialiniuose tinkluose viešai sveikino sūnų 27-ojo gimtadienio proga. Tuomet ji rašė besididžiuojanti vyru, kuriuo jis tapo, tačiau pridūrė, kad jai jis visuomet liks mažu berniuku.

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