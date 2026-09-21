Dėmesio: visoje šalyje kauks sirenos

Nuo 11 val. 52 min. visoje šalies teritorijoje bus įjungtos sirenos. Jos kauks 3 minutes.
Lietuvoje kauks sirenos
Patikrinimo metu gyventojams per Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą (GPIS) į mobiliuosius telefonus taip pat bus siunčiami perspėjimo pranešimai.
Apie sirenų patikrinimą gyventojai bus informuojami ir per Lietuvos nacionalinį radiją bei televiziją.
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