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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėmesio: visoje šalyje kauks sirenos

2026-09-21 10:49 / šaltinis: Rinkos aikštė
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2026-09-21 10:49
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjo 29 dieną, antradienį, valstybės lygio mobilizacinių pratybų „Vyčio skliautas 2026“ metu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas atliks perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimą.

Gyventojų perspėjimo sirenos testavimas. ELTA / Andrius Ufartas

Rugsėjo 29 dieną, antradienį, valstybės lygio mobilizacinių pratybų „Vyčio skliautas 2026“ metu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas atliks perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimą.

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Nuo 11 val. 52 min. visoje šalies teritorijoje bus įjungtos sirenos. Jos kauks 3 minutes.

Lietuvoje kauks sirenos

Patikrinimo metu gyventojams per Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą (GPIS) į mobiliuosius telefonus taip pat bus siunčiami perspėjimo pranešimai.

Apie sirenų patikrinimą gyventojai bus informuojami ir per Lietuvos nacionalinį radiją bei televiziją.

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Joo
Joo
2026-09-21 11:05
Daugeliui jau do pyz dy tos jūsų sirenos. Greitai jau niekas nereaguos net ęsant tikram pavojui.
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Z1000
Z1000
2026-09-21 12:00
Seip gali ir neisjunkti tegu kaukia kiaurą parą varnų gal mažiau bus ka
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jo
jo
2026-09-21 11:28
Žiūrėkit, kas Šakas neišsigąstų ir nepabėgtų, gi Žalgirio arenoj turėtų lankytis... :D
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