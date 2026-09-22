Aiškėja 27-erių modelio Cindy Crawford sūnaus mirties aplinkybės: paviešinti pagalbos skambučiai

Pagalbos tarnybų įrašuose nurodoma, kad rugsėjo 20-osios rytą, 9.35 val., policija Santa Monikoje, Kalifornijoje, sulaukė iškvietimo į Berkeley gatvę dėl širdies sustojimo. Kitame dispečerinės pranešime buvo nurodyta, kad pirmieji į įvykio vietą atvykę pareigūnai ir medikai reagavo į galimo perdozavimo atvejį, rašė People.
Nelaimės detalės
Los Andželo apygardos medicinos eksperto duomenimis, Presley mirė būdamas 27-erių reabilitacijos įstaigoje.
Pirmadienį, rugsėjo 21-ąją, Santa Monikos policijos departamentas išplatino pareiškimą, kuriame nurodė, kad į įstaigą atvykę pareigūnai Presley rado negyvą.
„Santa Monikos policijos detektyvai tiria mirtį kaip galimą perdozavimo atvejį“, – teigiama pareiškime.
Pareigūnai taip pat pažymėjo, kad šiuo metu nėra jokių požymių, leidžiančių įtarti nusikalstamą veiką.
„Oficialią mirties priežastį ir pobūdį nustatys Los Andželo apygardos medicinos eksperto departamentas. Tyrimas tęsiamas“, – priduriama pranešime.
Atliktas skrodimas
Netrukus atskirą pareiškimą paskelbė ir medicinos eksperto biuras. Jame teigiama, kad Presley mirties aplinkybių tyrimas dar tik prasidėjo, todėl šiuo metu turima nedaug informacijos.
Pirmadienį buvo atliktas skrodimas, tačiau galutinė mirties priežastis ir pobūdis kol kas nenustatyti.
„Mirties priežasties ir pobūdžio nustatymas buvo atidėtas, o tai reiškia, kad siekiant priimti galutinę išvadą buvo paskirti papildomi tyrimai ir (arba) analizės“, – skelbiama pareiškime.
Dėl vykstančio tyrimo medicinos eksperto departamentas negali atskleisti, kokie konkrečiai papildomi tyrimai buvo paskirti.
„Atvejais, kai sprendimas atidedamas, mirties priežasties nustatymas gali užtrukti kelis mėnesius“, – nurodė institucija.
Atvirai kalbėjo apie savo sunkumus
Dar prieš mirtį Presley viešai kalbėjo apie psichologinius sunkumus ir priklausomybę – apie savo patirtis jis pasakojo tiek viešuose renginiuose, tiek socialiniuose tinkluose.
Per paskutinį savo viešą pasirodymą birželio 11 dieną Presley kartu su mama Cindy Crawford ir tėčiu Rande Gerber dalyvavo „We Are ENOUGH x Aviator Nation“ renginyje „Aviator Nation Dreamland“ Malibu, Kalifornijoje.
Kalbėdamas apie augimą viešumoje, Presley pasakojo jautęs spaudimą aplinkiniams save pateikti tam tikru būdu. Anot jo, tikrasis palengvėjimas atėjo tuomet, kai jis leido sau atvirai kalbėti apie savo išgyvenimus.
„Laisviausias pasijutau tada, kai pagaliau buvau sąžiningas pats su savimi“, – auditorijai sakė Presley.
Jis taip pat ragino kitus į savo kasdienybę įtraukti sveikus įpročius.
„Judėkite, kad ir kaip jaustumėtės. Išeikite į lauką. Pabūkite saulėje. Jei nesinori judėti, tiesiog atsigulkite ant žolės“, – kalbėjo jis.
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