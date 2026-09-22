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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Žuvus vos 22-ejų Lietuvos atlikėjui – jautri žinia iš artimųjų

2026-09-22 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 09:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Praėjusį savaitgalį Lietuvos muzikos pasaulį sudrebino skaudi žinia apie jauno, vos 22-ejų atlikėjo, M.A.M.A. apdovanojimų nominanto Tautvydo Burausko netektį. Šiuo metu paaiškėjo, kada bus aukojamos šv. Mišios už atlikėją.

Laidotuvės (Žygimantas Gedvila/Fotobankas)

Praėjusį savaitgalį Lietuvos muzikos pasaulį sudrebino skaudi žinia apie jauno, vos 22-ejų atlikėjo, M.A.M.A. apdovanojimų nominanto Tautvydo Burausko netektį. Šiuo metu paaiškėjo, kada bus aukojamos šv. Mišios už atlikėją.

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Norintys pagerbti T. Burausko atminimą gali atvykti į šv. Mišias.

Šv. Mišios žuvusio atlikėjo garbei

Socialiniame tinkle „Facebook“ žinia apie šv. Mišias dalijosi naujienų portalas „Švėkšnos naujienos“. Jie sutiko pasidalinti šiuo savo įrašu su naujienų portalu tv3.lt. 

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Jame pranešama apie netektį ir šv. Mišias, skirtas atlikėjo atminimo pagerbimui.

„Netekome Tautvydo Burausko

Tautvydas Burauskas – prieš trejus metus Švėkšnos „Saulės“ gimnaziją baigęs jaunuolis.

Rugsėjo 22 d. 18 val. Švėkšnos Šv. Jokūbo apaštalo sanktuariume bus aukojamos šv. Mišios už Tautvydą. 

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Nuoširdžiai užjaučiame Tautvydo artimuosius ir visus, kurie jį pažinojo ir mylėjo. 

Tebūna lengva Tautvydo žemelė“, – buvo rašoma įraše.

Tautvydas Burauskas žuvo avarijoje

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt dalijosi, kad apie skaudžią netektį socialiniuose tinkluose pranešė T. Burausko sesuo Gabija Burauskaitė. Atsisveikindama su broliu ji pasidalijo jautria žinute.

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„Mano mielas broli... Negaliu patikėti kaip sunku,kad Tavęs nebėra. Visada Tave mylėsiu. Visada būsime kartu. Širdyje Burauskų šeimynoje liks visada. Myliu Tave“, – savo socialinių tinklų paskyroje skelbia sesuo.

Portalui Žmonės.lt G. Burauskaitė patvirtino, kad jos brolis mirė užsienyje per avariją.

T. Burauskas buvo atlikėjas ir muzikos kūrėjas. Jo kūryba buvo pastebėta ir muzikos industrijoje – jis buvo M.A.M.A. apdovanojimų nominantas.

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Vėliau socialiniame tinkle „Facebook“ M.A.M.A. apdovanojimų atstovai dalijosi jautria žinute, skirta kylančiai Lietuvos muzikos pasaulio žvaigždei.

„Su liūdesiu atsisveikiname su talentingu muzikos kūrėju ir atlikėju Tautvydu Burausku.

Tautvydas buvo muzikos bendruomenės dalis – M.A.M.A. nominantas, atlikėjas ir kūrėjas.

Nuoširdi užuojauta jo šeimai, artimiesiems, draugams ir visai bendruomenei.

Ilsėkis ramybėje, Tautvydai“, – buvo rašoma įraše.

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