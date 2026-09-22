Žuvus vos 22-ejų Lietuvos atlikėjui – jautri žinia iš artimųjų

Norintys pagerbti T. Burausko atminimą gali atvykti į šv. Mišias.
Šv. Mišios žuvusio atlikėjo garbei
Socialiniame tinkle „Facebook“ žinia apie šv. Mišias dalijosi naujienų portalas „Švėkšnos naujienos“. Jie sutiko pasidalinti šiuo savo įrašu su naujienų portalu tv3.lt.
Jame pranešama apie netektį ir šv. Mišias, skirtas atlikėjo atminimo pagerbimui.
„Netekome Tautvydo Burausko
Tautvydas Burauskas – prieš trejus metus Švėkšnos „Saulės“ gimnaziją baigęs jaunuolis.
Rugsėjo 22 d. 18 val. Švėkšnos Šv. Jokūbo apaštalo sanktuariume bus aukojamos šv. Mišios už Tautvydą.
Nuoširdžiai užjaučiame Tautvydo artimuosius ir visus, kurie jį pažinojo ir mylėjo.
Tebūna lengva Tautvydo žemelė“, – buvo rašoma įraše.
Tautvydas Burauskas žuvo avarijoje
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt dalijosi, kad apie skaudžią netektį socialiniuose tinkluose pranešė T. Burausko sesuo Gabija Burauskaitė. Atsisveikindama su broliu ji pasidalijo jautria žinute.
„Mano mielas broli... Negaliu patikėti kaip sunku,kad Tavęs nebėra. Visada Tave mylėsiu. Visada būsime kartu. Širdyje Burauskų šeimynoje liks visada. Myliu Tave“, – savo socialinių tinklų paskyroje skelbia sesuo.
Portalui Žmonės.lt G. Burauskaitė patvirtino, kad jos brolis mirė užsienyje per avariją.
T. Burauskas buvo atlikėjas ir muzikos kūrėjas. Jo kūryba buvo pastebėta ir muzikos industrijoje – jis buvo M.A.M.A. apdovanojimų nominantas.
Vėliau socialiniame tinkle „Facebook“ M.A.M.A. apdovanojimų atstovai dalijosi jautria žinute, skirta kylančiai Lietuvos muzikos pasaulio žvaigždei.
„Su liūdesiu atsisveikiname su talentingu muzikos kūrėju ir atlikėju Tautvydu Burausku.
Tautvydas buvo muzikos bendruomenės dalis – M.A.M.A. nominantas, atlikėjas ir kūrėjas.
Nuoširdi užuojauta jo šeimai, artimiesiems, draugams ir visai bendruomenei.
Ilsėkis ramybėje, Tautvydai“, – buvo rašoma įraše.
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