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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Mirė garsi radijo laidų vedėja: paskutinėmis akimirkomis dar spėjo pajuokauti

2026-09-21 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 17:25
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Populiarios Čikagos radijo laidos „Kathy and Judy Show“ ilgametė vedėja Judy Markey mirė sulaukusi 82 metų.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Populiarios Čikagos radijo laidos „Kathy and Judy Show“ ilgametė vedėja Judy Markey mirė sulaukusi 82 metų.

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Moteris mirė po to, kai išvyko į Šveicariją, kur pasirinko savanorišką asistuojamą mirtį, skelbė mirror.co.uk.

Netektis

Artimieji teigė, kad jos sprendimas buvo priimtas po kelerius metus trukusio sveikatos būklės blogėjimo.

Markey, kuri 1989–2009 metais kartu su Kathy O’Malley vedė kasdienę radijo laidą „Kathy and Judy Show“, mirė penktadienį, apsupta šeimos.

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Markey sirgo degeneracine neurologine liga. Kaip pranešė „Chicago Sun-Times“, moteris nusprendė pasinaudoti asistuojama mirtimi Šveicarijoje. Klinikos, kurioje ji mirė, pavadinimas nebuvo atskleistas.

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Markey vyro Tomo Collingerio sukurtame internetiniame nekrologe ji apibūdinta kaip „išties nepakartojama“.

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„Po kelerius metus trukusio jos sveikatos būklės blogėjimo ji pasirinko sprendimą, kuriam visada pritarė – išeiti pasinaudojant savanoriška asistuojama mirtimi Šveicarijoje. Šis sprendimas buvo priimtas nugyvenus visavertį ir turtingą gyvenimą, iš kurio ji gavo daugiau, nei kada nors įsivaizdavo“, – rašoma nekrologe.

„Chicago Sun-Times“ taip pat atskleidė daugiau detalių apie paskutines Markey gyvenimo akimirkas.

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Prieš pat mirtį ji suvalgė kelis „Snickers“ batonėlio kąsnius ir pasakė, kad jai skauda galvą.

Jos vyras Collingeris leidiniui pasakojo: „Paklausiau: „Gal nori „Advil“?“ O ji atsakė: „Norėčiau kažko šiek tiek stipresnio.“

Pasak vyro, paskutinis Markey pokštas pralinksmino visus tuo metu kambaryje buvusius žmones.

Markey buvo ne tik radijo laidų vedėja. „Crain’s Chicago Business“ ją buvo įtraukęs į įtakingiausių Čikagos moterų šimtuką.

Prieš pradėdama radijo laidų vedėjos karjerą, Markey buvo „Chicago Sun-Times“ apžvalgininkė. Ji taip pat rašė „The New York Times“ ir „Cosmopolitan“, išleido keletą knygų, tarp jų – „The Daddy Clock“ ir „How to Survive Your High School Reunion and Other Mid-Life Crises“.

 

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