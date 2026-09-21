Eskedar Maštavičienė pranešė apie įžūlią vagystę: „Reikia jūsų pagalbos!“

Facebook platformoje ji paviešino ir tariamų vagių nuotraukas.
Patyrė vagystę
Savo paskyroje moteris prašė pagalbos tų, kurie galėtų atpažinti galimus vagis. Ji rašė:
„Reikia jūsų pagalbos! Vakar naktį tarp 1:00 – 2:30 val. pavogė mūsų dviratį iš kiemo. Jei pažįstate šiuos veikėjus – atsiliepkite. Lietuvos policija informuota.
Prašau pasidalinkite!“
Naujienų portalas tv3.lt dėl šio įvykio kreipėsi į Lietuvos policiją. Gavę jų komentarą, straipsnį tikimasi papildyti.
Remiantis Baudžiamojo kodekso 187-uoju straipsniu, tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
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