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TV3 naujienos > Žmonės

Eskedar Maštavičienė pranešė apie įžūlią vagystę: „Reikia jūsų pagalbos!“

2026-09-21 19:41 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 19:41
Pridėkite kaip šaltinį Google

Verslininkė Eskedar Maštavičienė socialiniuose tinkluose pasidalijo, kad buvo apvogta. Jos teigimu, vagys pasisako dviratį tiesiai iš šeimos kiemo.

Eskedar Maštavičienė (nuotr. organizatorių, nuotr. tv3 fotokoliažo)
GALERIJA (8)

Verslininkė Eskedar Maštavičienė socialiniuose tinkluose pasidalijo, kad buvo apvogta. Jos teigimu, vagys pasisako dviratį tiesiai iš šeimos kiemo.

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Facebook platformoje ji paviešino ir tariamų vagių nuotraukas.

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Eskedar Maštavičienė

Patyrė vagystę

Savo paskyroje moteris prašė pagalbos tų, kurie galėtų atpažinti galimus vagis. Ji rašė:

„Reikia jūsų pagalbos! Vakar naktį tarp 1:00 – 2:30 val. pavogė mūsų dviratį iš kiemo. Jei pažįstate šiuos veikėjus –  atsiliepkite. Lietuvos policija informuota.

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Prašau pasidalinkite!“

Naujienų portalas tv3.lt dėl šio įvykio kreipėsi į Lietuvos policiją. Gavę jų komentarą, straipsnį tikimasi papildyti.

Remiantis Baudžiamojo kodekso 187-uoju straipsniu, tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 

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Jo
Jo
2026-09-21 20:06
Eskedar,parsyk kai blakstiena nukris ir nagas nulūš!
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