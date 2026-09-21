Viktoras Vaikšnoras – apie naujienas su Sandra, nuvylusį žmogų ir tai, ko nemato gerbėjai: „Tikriausiai nualptų“

Atvirame pokalbyje naujienų portalui tv3.lt V. Vaikšnoras papasakojo ne tik apie dainos sėkmę, ateities planus, bet ir apie itin įtemptą vasaros sezoną bei tai, ko nemato gerbėjai.
Pasiūlymas ir tvirta nuostata
Pasak vyro, šią dainą jiems pasiūlė prodiuseris – paskutiniu metu jie gauna daug skirtingų pasiūlymų.
„Vienas dainų prodiuseris atsiuntė mums tekstą pasižiūrėti. Pasižiūrėjome su Sandra ir nutarėme, kad jis mums tikrai tinka. Pastaruoju metu gauname nemažai pasiūlymų – kartais patys žmonės parašo, atsiunčia savo kūrinius ir paklausia, ar norėtume juos dainuoti.
Prieš tai paskutinę dainą buvo sukūrusi Sandra, dar prie vienos dainos ji taip pat buvo prisidėjusi. O ši – jau buvo parašyta mums. Būna visaip – kartais patys kažką kuriame, pabaigiame, papildome“, – dėstė V. Vaikšnoras.
Jis neslėpė, kad paplitęs dirbtinio intelekto naudojimas muzikos industrijoje kelia grėsmę kūrybiškumui, tačiau duetas turi tvirtą nuostatą jo nenaudoti.
„Dabar, kai yra dirbtinis intelektas, atrodo, gali pats įrašyti kokį nors tekstą ir tau sukurs dainą. Tačiau mes vis dar dirbame senais metodais. Norisi, kad žmogus parašytų iš širdies, o ne tiesiog suvestų kelis žodžius ir gautų visą tekstą.
Mes vis dar renkamės tuos senus metodus, daugiau įdedame savo darbo ir nuoširdumo. Net kai filmuojame vaizdo klipus, patys dėliojame scenarijų, galvojame, kaip viskas turėtų atrodyti ir kokio rezultato norime“, – kalbėjo atlikėjas.
Netikėta sėkmė ir įsijautimas į žodžius
Tiesa, V. Vaikšnoro teigimu, kartais pasakyti, ar daina įtiks klausytojams – sunku. Vyras neslėpė, kad į naujausią dainą ypatingų vilčių nedėjo, bet galiausiai buvo maloniai nustebintas.
„Kartais išleidi dainą ir galvoji: „Dabar jau ši tikrai bus hitas.“ Bet, man atrodo, geriausia apskritai apie tai negalvoti.
Kai išleidome šią dainą, nieko ypatingo nesitikėjau. Galvojau – faina daina ir tiek. Bet dabar ji labai gerai renka peržiūras. Nebuvo praktiškai nė vieno blogo komentaro, sulaukiame vien gerų atsiliepimų. Labai daug žmonių dainos tekstą pritaiko sau, atranda jame kažką artimo“, – teigė jis.
Dainų žodžius išjaučia ne tik jų besiklausantys gerbėjai, bet ir pats atlikėjas. Pašnekovas sakė, kad būtent naujausias kūrinys priverčia pagalvoti apie tuos, kurių jau nebėra šalia.
„Mūsų dainas dažnai pritaikau sau. Bent jau naujausią dainą tikrai. Ji sukelia daug prisiminimų, labiau primena artimus žmones, kurių jau nebėra šalia, nukelia į vaikystę.
Kai dainuoju ją renginiuose, negalvoju, kad tiesiog reikia atlikti dainą. Vis tiek mintimis nukeliauju pas kažką artimą. Tada ir pati daina nuskamba daug jausmingiau“, – sakė Viktoras.
Taip pat dainininkas ir verslininkas pabrėžė, kad prie šios dainos sėkmės, jo manymu, prisidėjo ne tik įtaigūs žodžiai, bet ir patobulėjimas vokalo srityje.
„Man atrodo, jeigu palygintume dabartines mūsų dainas su pirmosiomis, jaučiasi ir mūsų pačių tobulėjimas. Su Sandra pusę metų važinėjome mokytis į Vilnių, tam skyrėme labai daug laiko. Dabar tiek laiko jau nebeturime, bet galbūt žmonės vis tiek pajaučia tą tobulėjimą. Ir pačios dainos jau sudėtingesnės, yra aukštesnių natų, daugiau išdainavimo“, – pasakojo vyras.
Prabilo apie nemalonią situaciją
Pastaruoju metu Sandros ir Viktoro gerbėjai naujų kūrinių sulaukia gana dažnai. Kaip sakė pašnekovas, nudegę nuo prodiuserio jie nusprendė klausytojus stebinti dažniau bei intrigavo apie dar vieną dainą, kuri jau laukia savo eilės.
„Norime, kad naujos dainos pasirodytų maždaug kas tris mėnesius. Nesinori, kad žmonėms reikėtų laukti pusę metų ar net metus.
Vieną kartą jau buvome susidūrę su tokia situacija – dirbome su vienu prodiuseriu, kuris labai užtęsė procesą. Mums tai nutraukė visą ritmą.
Kai pusę metų lauki, kol žmogus atiduos galutinį produktą, ir pačiam viskas susigadina, nes klausytojai būna pripratę nuolat gauti naujų dainų“, – atskleidė jis.
Štai ką planuoja
Viktoras išdavė, kad rudenį gerbėjai gali tikėtis dar vienos dainos, kuri bus kitokia nei paskutinioji.
„Dabar turime naują kūrinį, o išleisti jį planuojame spalį Ji bus visai kitokia – linksmesnė. Tokia, kurią norėsis klausyti automobilyje. Tikrai nebus tokia rimta kaip dabartinė.
Ir joje bus vienas labai įsimenantis žodis – milijonai. Tikiuosi, žmonės jį dainuos kartu“, – šyptelėjo pašnekovas.
Nepaisant to, V. Vaikšnoras pabrėžė, kad skaičių nesivaiko – labiau vertina kokybę.
„Tačiau nesinori leisti dainų vien dėl skaičiaus. Galėtume jas leisti kad ir kas mėnesį, bet būna, kad tai, ką kas nors pasiūlo, mums tiesiog netinka. Tada geriau tą dainą perleisti kitiems atlikėjams. Nesinori imti bet ko vien tam, kad turėtume ką išleisti“, – tikino jis.
Santykiai su Sandra ir įtempta kasdienybė
Ne mažiau nei muzika, Viktoro ir Sandros kasdienybę užpildo ir kiti bendri reikalai. Atlikėjas atviravo, kad scenos partneriams tenka kartu priimti sprendimus ir versle – jų restorane „Skalvija“, kur emocijų kartais būna kur kas daugiau.
„Mes labai panašiai mąstome. Būna, pasakau: „Žinai, ką sugalvojau?“ O ji atsako: „Aš irgi tą patį sugalvojau.“
Gal daugiau visokių situacijų pasitaiko restorane, nes ten kartu praleidžiame daug laiko ir dirbame.
Būna, kad dėl darbų restorane pasisvaidome žodžiais, ypač kai kas nors sunervina. Pavyzdžiui, koks nors darbuotojas nenori eiti į darbą ar atsiranda kitų problemų. Tada kartais pagalvoji: „Kam man reikia tų dviejų darbų ir taip plėšytis? Geriau daugiau dėmesio skirčiau muzikai“, – neslėpė V. Vaikšnoras.
Paklausus, kaip pavyksta atsikvėpti nuo darbų, vyras neslėpė, kad šis sezonas buvo itin įtemptas, todėl laisvą laiką jie praleisdavo namuose.
„Jeigu turime laisvo laiko, būname namuose, užsiimame gėlėmis, įvairiais augalais, kurių turime nemažai. Kai išvažiuoji į koncertus arba pasineri į darbus restorane, kartais net juos pamiršti...
Šią vasarą neturėjome nė vienos laisvos dienos, dar net nebuvome išvažiavę atostogauti, nes tam tiesiog nebuvo laiko.
Restorane turėjome labai daug žmonių – realiai susidarydavo eilės, žmonės laukdavo, kol atsilaisvins staliukas. Būdavo, kad grįžti namo, persirengi, nusiprausi ir iškart važiuoji į koncertą. Žmonės nemato visos mūsų rutinos. Jeigu parodytume visą savo dieną, tikriausiai kai kurie nualptų (juokiasi). Kai grįžti namo nusikalęs naktį, tada pasimato, kad yra ne vien gražus viršelis“, – kalbėjo vyras.
Tiesa, Viktoras sakė, kad artėjantis laikas tikriausiai bus mažiau užimtas, net jei teks vykti į užsienį koncertams.
„Dabar, artėjant žiemos sezonui, viskas jau šiek tiek ramiau. Koncertų mažiau, nes vasarą buvo daug miestų švenčių, koncertavome restoranuose Palangoje ir Šventojoje. Sezonas jau baigiasi, todėl dabar daugiau galvojame apie koncertus užsienyje“, – dalijosi jis.
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