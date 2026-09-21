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Brigita Povilionienė išgyvena skaudžią netektį: „Širdis plyšta“

2026-09-21 18:56 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 18:56
Pridėkite kaip šaltinį Google

Fotografė ir nuomonės formuotoja Brigita Povilionienė išgyvena skaudžią netektį – po kovos su žarnyno vėžiu Anapilin iškeliavo jos draugas Arturas Urbonas. Pati su vėžiu praeityje kovojusi moteris priminė, kaip svarbu yra tikrintis sveikatą, net jei aplinkiniai į tai žiūri neigiamai.

Brigita Povilionienė (nuotr. soc. tinklų)
GALERIJA (9)

Fotografė ir nuomonės formuotoja Brigita Povilionienė išgyvena skaudžią netektį – po kovos su žarnyno vėžiu Anapilin iškeliavo jos draugas Arturas Urbonas. Pati su vėžiu praeityje kovojusi moteris priminė, kaip svarbu yra tikrintis sveikatą, net jei aplinkiniai į tai žiūri neigiamai.

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Apie tai ji prabilo socialiniame tinkle Instagram, savo mintimis leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Brigita Povilionienė.

Išgyvena netektį

B. Povilionienė neslėpė, kad ši netektis jai smogė itin skaudžiai.

„Mano širdis, atrodo, plyšta ir kraujuoja. Noriu rėkti, šaukti, pasidalinti savo skausmu, gal pasisakius ir šiek tiek lengviau pasidaro... 

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Šią savaitę turime atsisveikinti su mūsų draugu, su kuriuo bendrabuty tiek visko nuveikta, tiek gerų dalykų patirta... 

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Kas sunkiausia man, kad aš žinau, jog tas žmogus iš manęs sėmėsi tikėjimo, įkvėpimo. Net nėra ką pasakyti – žiauriai liūdna. Sunku suvokti, koks gyvenimas yra trumpas ir trapus. Tokie žmonės dar ilgam išlieka atmintyje ir širdyje“, – sakė ji.

Papasakojo, su kuo tenka susidurti

Pati moteris prieš daugiau nei dešimtmetį sirgo kiaušidžių vėžiu, dėl to kiekvienais metais tikrinasi, ar liga neatsinaujino.

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Pasak jos, ji buvo susidūrusi ir su klausimais, kodėl reikia tikrintis neva dažnai, tačiau fotografė pabrėžė, kad tai itin svarbu norint gyventi be baimės.

„Yra dar vienas dalykas, apie kurį ilgai galvojau – pasakyti ar nutylėti. Ne paslaptis, kad prieš 13 metų susirgau vėžiu ir esu sėkmingai iš jo išsikapsčius, pasveikus. Bet kiekvienais metais einu tikrintis. Kelis metus iš eilės, kai paskambinu užsiregistruoti kasmetinei patikrai, man pastoviai registratūroje sako: o ko jūs einat, jei tiek metų pasveikus, nėra prasmės... Iš tos serijos – lyg gaiščiau laiką ar užimčiau kieno nors vietą.

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Kiekvieną rugsėjį su didele baime laukiu patikrinimo kaip kažkokio ženklo, kuris palengvintų mano mintis, atrodo, kad tada galiu sėkmingai gyventi. <...> Bet man sako neiti taip dažnai. Ką reiškia „dažnai“? Paskui būna: kur buvote, kodėl taip uždelsėte? Visada išlieka rizika ir baimė, kad liga gali atsinaujinti ir kad galiu pavėluoti. Kiekvieną kartą galvoju, ar nepavėluosiu... 

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Man atrodo normalu kartą per metus atlikti kraujo tyrimus ir echoskopo tyrimą. Ar čia dažnai ir daug?“ – neslėpė nusivylimo Brigita.

Naujienų portalas tv3.lt apie a. a. Arturo istoriją yra rašęs ir anksčiau. Straipsnį galite skaityti čia: Žarnyno vėžys smogė vos 39-erių alytiškiui: pasireiškė 1 aiškus simptomas | tv3.lt

 

 

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