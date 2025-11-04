 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

„TikTok“ kūrėja Brigita po vizito onkologijos klinikoje neslėpė ašarų: įrašas sujaudino ne vieną

2025-11-04 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 10:55

Lietuvoje gerai žinoma socialinių tinklų kūrėja, fotografė ir gyvenimo džiaugsmo skleidėja Brigita Povilionienė tapo ne tik „TikTok“ sensacija, bet ir tūkstančiams žmonių įkvėpimu.

Lietuvoje gerai žinoma socialinių tinklų kūrėja, fotografė ir gyvenimo džiaugsmo skleidėja Brigita Povilionienė tapo ne tik „TikTok“ sensacija, bet ir tūkstančiams žmonių įkvėpimu.

Moteris, kuri prieš 12 metų kovėsi su kiaušidžių vėžiu, šią savaitę socialiniuose tinkluose atvirai pasidalijo emocingu įrašu, pažymėdama simbolinę kelionės sugrįžimo akimirką – „antrąjį gimtadienį“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Brigita Povilionienė: kelionė į Stambulą
„Spalis man ypatingas – tai antrasis gimtadienis“

Kasmet spalį Brigita pasidaro asmenukę prie Onkologijos klinikos, taip žymėdama dar vienus gyventus metus – „gyvenimo technikinę“. Šių metų įrašas „Facebook“ platformoje privertė susimąstyti ir sujaudino ne vieną.

„Iš fotografijų prie Onkologijos klinikos turbūt galėčiau daryti jau „parodą“, nes kiekvieną spalį čia pasidarau asmenukę. Žinot, man visai įdomu stebėti, kaip kasmet keičiuosi“, – rašo Brigita. Ji priduria, kad spalis jai visada primena didžiausią išbandymą – tą momentą prieš 12 metų, kai Santariškėse stebėjo rudenį pro ligoninės langą, o gyvenimo perspektyva staiga pasikeitė.

„Kai susirgau prieš dvylika metų, aš šių tyrimų laukiau kaip dovanos. Ir žinau, kad viskas bus gerai. Aš visai neišprotėjau. Nuvykau ir nusipirkau sau 40 rožių. O kas man? Mėgaujuosi gyvenimu. Noriu džiaugtis čia ir dabar“, – emocingame įraše rašė moteris.

Lemia ne tik kūnas, bet ir siela: randai, menopauzė ir nerimas

Brigita pasakoja, kad praėjus 12 metų po operacijos ir chemoterapijos, liga nėra užmiršta – „kūnas nepaleidžia“, o randai primena apie išbandymus kasdien.

„Nuolat aplanko nerimas, kad liga neatsinaujintų, ir su smulkmenomis prisimenu operacinį ir chemoterapinį periodus. Kasdien matau 40 cm randą pilve, nuo 27-erių prasidėjusi menopauzė, karščio bangos neleidžia pamiršti, kad jau tokia jauna turėjau išgyventi kiaušidžių vėžio pašalinimą.“

Visgi kiekvienas vizitas pas gydytojus tampa švente – Brigita juokauja, kad „kasmet tikrina savo technikinę“, o kol širdyje dega noras gyventi, niekas jos nesustabdys.

„TikTok“ – ne tik šokiai, bet ir gydanti atvira savijauta

Nors Brigita išgarsėjo „TikTok“ platformoje dėl kasdienių ir neretai juokingų namų vaizdelių, daugelis jos sekėjų žino ir tamsesnę gyvenimo pusę. Jos atvirumas apie ligą, randus, nueitą kelią ir išlikusį džiaugsmą – būtent tai ją išskyrė iš minios. 

Gyvybės šventė – visiems ir kasdien

Brigita dėkoja artimiesiems, kurie per šiuos metus tapo jos stiprybės ramsčiu: „Be proto esu laiminga, kad aplink mane tiek nuostabių žmonių. Aivaras, Vasare, Alvydas, Mantas ir Erica – be jūsų sunku įsivaizduoti šitą kelią.“

Ir užbaigia optimistine žinute visiems, kuriems šiuo metu galbūt sunku:

„Kol aš noriu gyventi, mėgautis gyvenimu, džiaugtis visais gyvenimo malonumais, tol eisiu kasmet ir, kaip juokauju, „pasitikrinusi savo technikinę“, ir toliau švęsiu gyvenimą.“

„Net ašaros kaupiasi akyse. Kai susirgau prieš dvylika metų, aš šių tyrimų laukiau kaip dovanos. Ir žinau, kad viskas bus gerai. Aš visai neišprotėjau. Nuvykau ir nusipirkau sau 40 rožių. O kas man? Mėgaujuosi gyvenimu. Noriu džiaugtis čia ir dabar“, – vaizdo įraše pasidžiaugė žinoma moteris.

