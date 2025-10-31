Mirė garsios grupės muzikantas: gerbėjai ir šeima sukrėsti

Liūdnas pranešimas pasirodė atlikėjo „Instagram“ paskyroje:
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad Scott Sorry mirė po ilgos ir neįtikėtinai drąsios kovos su smegenų vėžiu. Scott iškeliavo savo 47-ojo gimtadienio, spalio 30-osios, dieną. Nuo tada, kai jam 2018 m. buvo diagnozuota glioblastoma, Scott atsisakė leisti ligai jį apibrėžti. Jis pranoko visus gydytojų lūkesčius – mėnesius pavertė metais ir 2022 m. netgi grįžo į Jungtinę Karalystę koncertiniam turui, kuris jam reiškė be galo daug.
Jis buvo be galo dėkingas, kad dar kartą galėjo groti, pamatyti pažįstamus veidus ir asmeniškai padėkoti visiems, kurie jį palaikė šioje kelionėje. Esame sugniuždyti, bet ramina tik mintis, kad jis pagaliau laisvas nuo skausmo. Jo stiprybė, humoro jausmas ir širdis liks su mumis amžinai.“
Scott paliko žmoną Hanni ir tris vaikus – River, Ryder ir Rörik
Gerbėjai iškart ėmė reikšti užuojautą komentaruose. Tarp jų buvo ir modelis Mayra Dias Gomes, kuri rašė:
„Neapsakomai liūdna. Ilsėkis danguje, Scott. Būsi amžinai mylimas ir ilgimasis.“
Kiti gerbėjai pridėjo:
„Visa roko pasaulio bendruomenė gedi tavo netekties. Tavęs niekada nepamiršime.“
„Labai skaudu. Nuoširdžiausia užuojauta šeimai ir draugams. Pailsėk ramybėje, bičiuli“, – rašė kitas, rašo mirror.co.uk.
Scottui smegenų vėžys buvo diagnozuotas dar 2017 metais. Tuomet grupės lyderis Ginger socialiniuose tinkluose pranešė:
„Brangi Wildhearts bendruomene, mano brolis Scott Sorry labai serga. Jam nustatytas smegenų auglys ir jam reikia visos mūsų pagalbos.“
Tuo metu jo bičiulis Rich Jones sukūrė lėšų rinkimo puslapį „GoFundMe“, kuriame buvo rašoma:
„Gydytojai nustatė dviejų colių cistinį naviką kairėje smegenų pusėje, kuris šiuo metu veikia kalbos ir judėjimo funkcijas. Jam planuojama atlikti operaciją gruodžio 26 d. Visi tikime, kad Scott tai įveiks.“
Draugai pasakojo, kad Scott pastaraisiais metais buvo pasitraukęs iš aktyvios muzikinės veiklos, kad daugiau laiko skirtų šeimai. Rich Jones rašė:
„Kuriu šį fondą, kad padėčiau žmogui, kuris tiek daug džiaugsmo suteikė kitiems savo muzika, draugyste ir nesavanaudiška meile šeimai. Scott yra vienas geriausių žmonių, kokius pažįstu.“
