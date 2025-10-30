Prabilo žiauriai nužudytą 40-metę lietuvę pažinoję gyventojai: siunčia žinią visiems

Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė Alvija Černiauskaitė sakė, kad po A. Druskienės nužudymo ji jautė, jog turi imtis veiksmų ir paremti gedinčius vaikus, nes tai „giliai sujaudino visus“.
„Jos netektis juntama ne tik tiems, kurie ją asmeniškai pažinojo. Daugelis bendruomenės narių sakė jaučią, tarsi būtų praradę vieną iš savųjų, – sakė A. Černiauskaitė. – Neįtikėtina užuojautos banga dar kartą parodė, kokia stipri ir vieninga gali būti lietuvių bendruomenė, stovinti petys petimi, kai vienas iš mūsų susiduria su neįsivaizduojamu skausmu.“
A. Černiauskaitė nusprendė surengti aukų rinkimo akciją ir per kelias dienas daugiau nei tūkstantis žmonių paaukojo 34 256 svarus, kas gerokai viršijo tikslą surinkti 10 000 svarų. Pirmininkė teigia, kad tai lėmė lietuvių bendruomenės „nuostabi vienybė ir užuojauta“.
Pasak A. Černiauskaitės, pirminis tikslas buvo pasiektas vos per kelias valandas nuo kampanijos pradžios, kas „rodo, kaip giliai žmones sujaudino šios šeimos netektis“.
„Ji buvo žinoma dėl savo šilumos, gerumo ir atsidavimo šeimai bei draugams, tačiau jos netekį jaučia net tik tiem, kurie ją asmeniškai pažinojo. Net ir toli nuo namų mūsų bendruomenė liūdesio akimirkomis laikosi kartu“, – sakė lietuvių bendruomenės pirmininkė.
Žmonos nužudymu kaltinamas A. Druskis spalio 22d. stojo prieš Barkingside'o magistratų teismą jis teisme nepadarė jokio pareiškimo ir lieka suimtas iki kito teismo posėdžio.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad po to, kai Rytų Londone lietuvis vyras nužudė savo 40-metę žmoną, netyla kalbos apie smurtą artimoje aplinkoje patiriančių moterų situaciją mūsų šalyje. Smurtas prieš moteris išlieka viena rimčiausių socialinių problemų, su kuria susiduria ne tik Lietuva, bet ir kitos Europos šalys.
Liūdina statistika ir dėl vaikų padėties Lietuvoje. Vaiko teisių gynėjai teigia, kad net 80 procentų smurto prieš vaikus įvyksta taip pat artimoje aplinkoje.
Apie tai buvo daugiau kalbama naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“, kurią galima surasti straipsnio pradžioje.
