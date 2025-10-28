Iki komos vyro sumuštos lietuvės kolegos išklojo, kokį pragarą ji patyrė: „Tai siaubinga“

40-metė kentėjo nuo sistemingo savo 50-mečio partnerio, nepaisant aklo paklusnumo jam. Jos motina, buvę kolegos ir draugai kalba apie košmarą, kurį išgyveno nelaiminga moteris, rašo Graikijos naujienų portalas iefimerida.gr.
„Ji susipažino su tuo... kaip supratome, labai problemišku žmogumi, ir mes – aš ir dar du ar trys žmonės, kurie ją pažinojome – jai sakėme: kodėl tu su juo?
Agnė ieškojo gero vyro, su kuriuo galėtų sukurti šeimą. Mes jį buvome matę porą ar tris kartus įmonėje, bet net nežinojo, kad jie pažįstami. Jis buvo vienas iš naujų darbuotojų, dirbo viršutiniuose aukštuose“, – pasakojo buvusi jos kolegė.
Kolegų pasakojimai sukrečia
Abu, kaip teigia kolegos, susipažino darbe. 40-metė jau dirbo įmonėje, o netrukus įsidarbino ir jis, iš pradžių atrodęs kaip idealus vyras. Buvusi kolegė prisiminė jų pažinties pradžią:
„Jie atsitiktinai susipažino, man atrodo, ir taip pradėjo bendrauti. Pokalbiai peraugo į flirtą, vėliau kelis kartus jie susitiko, o po to jis pradėjo pasakoti įvairias istorijas – kad esą yra iš Italijos, kad nebaigė medicinos studijų, sakė visokių dalykų.
Jis buvo šaltas žmogus, kartais pasisveikindavo, kartais ne. Mes jai sakėme gerai pagalvoti, bet ji vis kartojo, kad jam su juo labai gera.“
Kaip sako pažįstami, kai jie tapo pora, ji nustojo apie jį kalbėti ir pamažu nuo visų nutolo. Jie pabrėžia, kad lietuvė – graži, šilta, išsilavinusi moteris ir niekas neįsivaizdavo, kad ji pakeltų tokį elgesį.
„Agnė dirbo vokiškų projektų srityje, kalbėjo keliomis kalbomis, buvo išsilavinusi mergina. Mes jos klausėme: „Agne, kas vyksta? Tau reikia pagalbos?“ Ji pradėjo visur matyti priešus. Slėpdavosi – net vasarą vilkėdavo drabužius ilgesnėmis rankovėmis, lyg bandydama pasislėpti“, – sakė kolegė.
Kitame interviu buvusi kolegė atskleidė, kad 40-metė sunkiai gyveno nuo pat vaikystės.
„Kai su ja susipažinau, ji buvo santykiuose su vyru, kuris, kaip sužinojau, buvo sulaužęs jai raktikaulį. Klausiau jos: „Agne, kodėl tu likai?“ Ji pati nežinojo, kodėl liko tuose santykiuose. Kartais praleisdavo kelias dienas pas jį, tarsi gyventų kartu, ir mes vis paragindavome ją jį palikti.
Kai sužinojome, ką jis jai padarė, klausėme: „Ar tu rimtai? Kodėl nepasiskundi? Ar pranešei policijai?“ Ji sakė „ne“. Klausėme, kaip jai pavyko išsigelbėti – padėjo kitas jos draugas, man atrodo, jis gyveno užsienyje arba ten išvyko. Mes jai sakėme: „Tau juk nieko netrūksta, esi labai išsilavinusi.“
Apskritai ji neturėjo gero gyvenimo nuo vaikystės – išvyko vien tam, kad pabėgtų nuo tėvo, kuris ją užrakindavo kambaryje. Jos gyvenimas buvo labai sunkus, ypač paauglystėje. Kiek žinau, beveik neturėjo jokio ryšio su tėvais arba labai menką“, – sakė buvusi kolegė.
Patiriamam smurtui rasdavo pateisinimų
Vėliau ta pati buvusi kolegė atskleidė šokiruojančius faktus – tai, ką jai buvo pasakojusi pati moteris.
„Ji man buvo pasakojusi siaubingus dalykus, kuriais net sunku patikėti. Sakė, kad tada, kai jie tik buvo pradėję susitikinėti, vieną vakarą, kai susipyko, jis ją pargriovė ant gatvės ir pervažiavo automobiliu“, – pasakojo 40-metės draugė.
Tačiau, artimųjų teigimu, moteris nesiskyrė, visada teisindavo vyro elgesį. O jis ją ignoruodavo – dingdavo kelioms dienoms, išjungdavo telefoną, kad ji negalėtų su juo susisiekti, ir sugrįždavo tik tada, kai pats panorėdavo. Ji tuo metu verkdavo, laukdavo.
„Jis visada turėjo būti teisus, o kai negaudavo, ko nori, supykdavo, ją įžeidinėdavo. Man atrodo, jis prieš ją ir anksčiau yra smurtavęs, galbūt net trenkęs per veidą. Aš apie jį susidariau labai blogą nuomonę – ji man sakė, kad jis nenori turėtų draugų, nenori bendrauti su pažįstamais, niekuo nesidomi“, – pridūrė bičiulė.
Prabilo sumuštos 40-metės mama
Prabilo ir žiauriai sumuštos, kaip pranešama, lietuvės, įvardijamos vardu Agnė, mama.
„Agnė yra sunkios būklės Raudonojo Kryžiaus ligoninės reanimacijoje. Mes dar nežinome, kas ją sumušė. Jos vyras tuo metu buvo oro uoste. Tai siaubinga“, – sakė mama.
40-metė savaitgalį buvo ekstubuota, tačiau, kaip pasakoja mama, jai sunku prisiminti, kaip atsidūrė tokioje būklėje.
„Dar niekas neaišku, nes mano dukra negali tiksliai prisiminti, kas įvyko. Buvo ir agresyvių kaimynų, kurie ją gąsdino, šaukė, kad ji viena namuose. Agnė labai bijojo. Viskas prasidėjo maždaug prieš mėnesį. Policija dirba savo darbą“, – pridūrė mama.
50-metis vyras tebėra sulaikytas ir artimiausiomis dienomis įvyks susitikimas su tardytoju, kad vyras duotų parodymus dėl nusikaltimų, kuriais jis įtariamas.
