Užsienis > Europa

Graikijoje – kraupus išpuolis: lietuvę žmoną vyras žiauriai sumušė vaikų akivaizdoje

2025-10-25 09:40 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-25 09:40

Graikijoje – kraupus išpuolis: lietuvę žmoną vyras žiauriai sumušė vaikų akivaizdoje (nuotr. SCANPIX)

40-metė lietuvė atsidūrė ligoninėje kritinės būklės po to, kai ją žiauriai sumušė vyras. Smurtas, įvykęs jų vaikų akivaizdoje, sukrėtė vietos bendruomenę ir paskatino naują tyrimą dėl smurto artimoje aplinkoje, skelbia „Tovima“.

21

40-metė lietuvė paguldyta į ligoninę kritinės būklės po to, kai jos 50-metis graikas vyras žiauriai ją sumušė vaikų akivaizdoje Koropio mieste. Valdžios institucijos tiria incidentą, o vaikai paimti į globą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak pranešimų, vyras iš pradžių iškvietė policiją, teigdamas, kad namuose rado kraujuojančią partnerę. Tačiau pareigūnai pastebėjo jo parodymų neatitikimų ir, įtarę jo elgesį, nusprendė pradėti tolesnį tyrimą.

Užpuolimas, kaip manoma, įvyko ketvirtadienį apie 16 val. poros namuose. 50-metis vyras, kaip teigiama, kelis kartus smogė savo partnerei, dėl ko ši prarado sąmonę.

Policija patvirtino, kad užpuolimas įvyko vaikų akivaizdoje. Vyras kreipėsi į skubios pagalbos tarnybas, tvirtindamas, jog rado žmoną sužalotą, tačiau jo versija prieštarauja liudytojų, tarp jų ir poros vaiko, parodymams.

Svarbūs ketverių metų vaiko parodymai

Policija patvirtino savo įtarimus po to, kai vyresnysis, ketverių metų vaikas, savo žodžiais papasakojo įvykius, vedusius prie užpuolimo.

Abu vaikai – ketverių metų ir trijų su puse mėnesio amžiaus – buvo paimti iš namų ir perduoti socialinių darbuotojų globai.

Apie įvykį informuota Nepilnamečių prokuratūra, kad būtų užtikrinta vaikų apsauga ir gerovė.

Sulaikytas vyras

50-metis vyras sulaikytas ir jam pateikti sunkūs kaltinimai dėl smurto artimoje aplinkoje. Pranešama, kad jis buvo anksčiau areštuotas 2023 m. už panašų incidentą su ta pačia auka – taip pat vaikų akivaizdoje.

Greitosios pagalbos tarnybos moterį nugabeno į „Raudonojo Kryžiaus“ ligoninę, kur ji tebėra intensyviosios terapijos skyriuje ir kovoja už gyvybę.

Šaltinių teigimu, moters sužalojimai yra itin sunkūs – patirti dėl pakartotinių smūgių ir spyrių į galvą bei kūną.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Ar
Ar
2025-10-25 09:50
Gabrielius ŠNOBELĮ atpizdečino ?
Atsakyti
Joo
Joo
2025-10-25 10:11
Oi Lietuvoje moterys nuo savo lietuvių vyru smurtą patiria kogero dažniausiai nei kitose europos šalyse.
Atsakyti
kad tau taip
kad tau taip
2025-10-25 10:12
na tu ir urodas,prieš motėrį ranka kelia tik šudo gabalai
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (21)
