Žiauriai nužudytos 40-metės lietuvės mamos gedinčiai šeimai – neeilinė žinia

Daugybinius dūrius patyrusi moteris mirė vietoje. Tragiška žinia pribloškė ne tik vietos gyventojus, bet ir Rytų Londono lietuvių bendruomenę, kurioje Agnė buvo aktyviai dalyvaujanti ir visų gerbiama narė.
Žmonės suaukojo daugiau kaip 30 tūkst. svarų
Po įvykio aukojimo platformoje „GoFundMe“ pradėta rinkti parama trijų vaikų – Agnės dukros ir dviejų paauglių sūnų – ateičiai. Vos per parą žmonės paaukojo beveik 34 tūkst. svarų sterlingų.
„Yra akimirkų, kurios viską pakeičia. Akimirkų, po kurių niekas nebebūna taip, kaip buvo iki šiol. Tokia akimirka sudaužė ir šios šeimos pasaulį į tūkstančius nebesurenkamų šipulių.
Iš gyvenimo buvo žiauriai ir neteisingai išplėšta Agnė – moteris, kuri buvo viskas tiems, kurie ją pažinojo. Mylinti, šeimai atsidavusi mama, švelni dukra, ištikima draugė, geraširdė kaimynė. Žmogus, kurio šypsena šildė, apkabinimas ramino, o širdis niekada nepavargo dalinti meilę aplinkiniams.
Jos trys vaikai liko be svarbiausio žmogaus – be mamos.Mažieji – be švelnumo, saugumo ir rankų, kurios visada guosdavo.Vyriausioji dukra – ką tik pradėjusi savarankišką gyvenimo kelią – šiandien priversta tapti stiprybe mažiesiems.
Tai ne tik netektis. Tai – begalinis skausmas, tyla ir tuštuma, kurios negali užpildyti niekas.
Mes visi galime padaryti tai, ką žmonės sugeba geriausiai – būti šalia ir padėti.
Kiekvienas gerumo gestas, kiekvienas paaukotas euras ar svaras, kiekvienas pasidalijimas šia žinia – tai lyg ranka, švelniai apkabinanti be mamos likusius vaikus ir tylus balsas, sakantis: „Jūs nesate vieni.“
Nuoširdžiai kviečiame visus neabejingus prisidėti prie paramos Agnės vaikams. Padėkime jiems išgyventi šį sunkų laiką, kad tamsą po truputį pakeistų šviesa.
Ačiū už Jūsų gerumą. Ačiū, kad net ir tokioje begalinėje tamsoje padedate šiai šeimai pajausti šviesą.Agnės šviesa niekada neišblės – ji gyvens jos vaikų širdyse ir mūsų atjautoje“, – rašoma aukojimo platformoje „GoFundMe“.
Šeima dėkoja už paramą
Jos vyriausia dukra 19-metė Evita portalui metro.co.uk sakė: „Dėkojame visiems už jūsų paramą ir meilę šeimai. Bendruomenė padėjo mums pamatyti, kiek širdžių mama palietė. Mes tikrai labai vertiname visą pagalbą – ji mums labai svarbi.“
Jungtinės Karalystės lietuvių asociacijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė taip pat prisideda prie pagalbos Agnės vaikams. Ji minėtam portalui pasakojo:
„Nuo pat tos akimirkos, kai bendruomenė sužinojo apie tragediją, pradėjome siūlyti pagalbą – ne tik finansinėmis aukomis, bet ir paguodos žodžiais, emocine bei praktine parama.
Lietuvių bendruomenės valdyba organizavo rinkliavas, plačiai skleidė žinią, kad vaikai jaustų bent šiek tiek rūpesčio ir meilės.“
Pasak jos, ši tragedija giliai palietė visus: „Agnė buvo žinoma kaip šiltas, nuoširdus ir atsidavęs žmogus, todėl jos mirtis atliepė toli už artimiausio rato ribų. Daugelis žmonių, kurie niekada nebuvo su ja asmeniškai susitikę, sakė, kad jautėsi tarsi būtų praradę artimą žmogų.
Empatijos banga priminė mums, kokia stipri yra mūsų lietuvių bendruomenė – net ir toli nuo namų mes liekame kartu liūdesio akimirkomis.“
Londone žiauriai nužudyta lietuvė
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad praėjusį sekmadienį BBC pranešė, jog įvyko kraupus nusikaltimas rytų Londone – vyras įtariamas savo žmonos nužudymu. Vėliau paaiškėjo, kad tai – lietuvių pora.
Vyras buvo apkaltintas savo žmonos nužudymu jų namuose rytų Londone. Policija ir greitosios pagalbos medikai buvo iškviesti į Cranham Road gatvę Hornchurch rajone, apie 1 val. nakties šeštadienį. Atvykę medikai ir pareigūnai rado 40-metę moterį su durtinėmis žaizdomis.
Metropoliteno policija pranešė, kad moteriai įvykio vietoje konstatuota mirtis. Tuo tarpu pagrindinis įtariamasis – nužudytos moters vyras – 43-ejų lietuvis buvo suimtas įvykio vietoje.
Nužudytąją pažinoję Rytų Londono lietuviai sukrėsti, mat moteris prisidėdavo ir prie bendruomenės veiklos.
