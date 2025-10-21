Kaimynams liejant ašaras dėl itin žiauriai nužudytos 40-metės lietuvės – skubi žinia visiems

Naujienų portalas metro.co.uk anksčiau rašė, kad policija šeštadienį, spalio 18 d., 1.04 val., buvo iškviesta į namus Londono rytiniame Haveringo rajone, Cranham Road gatvėje, Hornchurcho vietovėje.
Tuo metu atvykę medikai įvykio vietoje rado moterį su daugybinėmis durtinėmis žaizdomis ir konstatavo lietuvės mirtį. Moters nužudymu įtariamas jos sutuoktinis A. Druskis suimtas, vakar stojo prieš Barkingside‘o magistratų teismą.
Šiurpus 40-metės nužudymas užminė daug mįslių apie tai, kas galėjo vykti už uždarų durų šeimos namuose ir paskatino kalbas apie galimą smurtą.
Naujienų portalui tv3.lt apie smurtą šeimoje sutiko prabilti psichologas, psichoterapeutas Edvardas Šidlauskas. Jis atskleidė, ar dažnai smurto atvejai baigiasi mirtimi, nurodė ženklus, kurie rodo, kad metas palikti santykius, bei paaiškino, ar tokios žiaurios tragedijos gali nutikti be įspėjamųjų ženklų.
„Smurto rato“ konceptas
Pirmiausia pašnekovas norėjo atkreipti dėmesį į tai, kad kiekvieno smurto atvejo potenciali baigtis – nužudymas.
Kaip pasakojo E. Šidlauskas, kiekvienam vertėtų susipažinti su „smurto rato“ konceptu, kuris apibrėžia visą šį procesą.
„Sakyčiau ne tai, kad dažnai [baigiasi mirtimi], bet smurtas prie to veda. Yra tokia klasikinė teorija, vadinama „smurto ratu“, kuri rodo, kad visada pirmiausia būna psichologinio, verbalinio smurto apraiškų, vėliau pereinama prie pastumdymų, užkabinimų ir galiausiai „kulminacija“ yra nužudymas.
Tokiu būdu smurtas didėja, o štai prasidėjusios patyčios baigiasi kito žmogaus mirtimi“, – konceptą paaiškino E. Šidlauskas.
Specialistas pridūrė, kad pati didžiausia problema, kuri dažnai lydi tokias situacijas, yra kenčiančiojo nesikreipimas pagalbos.
Anot jo, kuomet smurtautojas mato, kad kenčiantysis tyli – tai veda link dar didesnio smurto prieš auką.
„Problema ta, kad dažnai auka nesiskundžia, nesulaukia pagalbos, tad smurtaujantis žmogus vis drąsėja, jis mato, kad niekas kenčiančiojo neapgins ir leidžia sau vis daugiau. Tokie veiksmai suteikia smurtautojui pasitenkinimą, tai kaip sadizmas“, – sakė psichoterapeutas.
Toksiškų santykių ženklai
E. Šidlauskas taip pat prabilo apie tai, kad smurtiniai santykiai niekuomet neprasideda be ženklų.
Pasak specialisto, pamačius ar pajutus pirmuosius signalus vertėtų susirinkti daiktus ir išeiti iš namų, nes su laiku smurtautojas sau leidžia vis daugiau.
„Praktiškai pirmieji nepagarbos žodžiai jau yra rimtas signalas. Kai matome, kad santykiuose nėra pagarbos, tai ženklas, kad viskas ne taip.
Be pagarbos, be pasitikėjimo neįmanoma kurti visaverčių santykių. Deja, būna, kad žmonės susivokia per vėlai“, – aiškino jis.
Tiesa, psichologas pridūrė, kad pradinėse stadijose galima mėginti partneriui pasiūlyti gelbėti santykius, keliauti pas specialistus, siekiant išspręsti problemą.
Anot jo, išsiaiškinus, kodėl žmogus imasi žeminimo, užgauliojimo, tai gali padėti užkirsti kelią smurtui, tačiau būtina neprarasti budrumo ir pamačius, kad pagalba neveiksminga, o partnerio agresija žengia tolyn, reaguoti nedelsiant.
„Galima eiti pas konsultantus ir analizuoti, kodėl taip yra, spręsti problemas, kodėl kitas asmuo žemina, skaudina.
Vis tik, kaip ir minėjau, čia prasideda smurto ratas – nuo įžeidinėjimų – prie pasistumdymų ir mirties. O štai pasistumdymai – čia ryškiau negu ryškūs ženklai, kad žmogus turi problemų su pykčio valdymu, kad nėra gerai“, – signalais dalijosi jis.
„Jeigu mūsų atsakas yra fizinis sužalojimas – čia jau nėra adekvati reakcija“
Pasiteiravus specialisto, ar tokie nusikaltimai kaip šaltakraujiškas nužudymas gali įvykti šeimose, kuriose visad vyravo sutarimas, be jokių įspėjamųjų ženklų, jis tvirtino, kad ne.
E. Šidlauskas pabrėžė, kad viskam yra priežastis ir tokiais atvejais dažniausiai tai – susikaupęs pyktis, agresija ar traumos, privedančios prie žiaurių veiksmų.
„Mokslininkai nustatė, kad visame kame egzistuoja priežasties-pasekmės dėsnis. Tad jeigu žmogus parodo neadekvatų pykčio proveržį – visa tai turėjo būti sukaupta.
Tai galėjo būti traumos, sukauptas pyktis kitose situacijose – darbe, dėl kolegų. Vis tik, kad taip be jokios priežasties būtų tokia stipri reakcija – negali taip būti.
Mes dažnai kitiems kažką pasakome, kažkaip pasišaipome, nes trintis yra normalus dalykas. Vis tik, jeigu mūsų atsakas yra fizinis sužalojimas – čia jau nėra adekvati reakcija. Tai rodo, kad žmogus nori kažkur išlieti visa, kas susikaupę“, – teigė jis.
Psichoterapeutas pridėjo, kad taip pat gali būti situacijų, kuomet smurtautojas turi psichikos ligų ir jos veda link žiauraus smurto ir nužudymo.
Pasak jo, šizofrenijos atveju su tuo susiduriama gana dažnai. Taip pat yra kitų sutrikimų, kurie pasireiškia manija ar apsėdimu, kuomet asmuo savęs nebevaldo.
Aukų pasilikimo santykiuose priežastys
Dažniausias visuomenėje užduodamas klausimas – kodėl auka nepalieka smurtautojo. Šį klausimą sutiko pagvildenti ir psichologas.
E. Šidlauskas aiškino, kad, šiuo atveju, kadangi auka su šeima gyveno emigracijoje, tai galėjo prisidėti prie galimybių pabėgti stokos.
„Kalbant apie emigraciją, tai emigrantų bendruomenės dažnai nedidelės, nutolusios. Vienintelė saugi vieta yra šeima. Dažnai iš jos pabėgti trukdo psichologinės, ekonominės, kultūrinės priežastys“, – aiškino jis.
Taip pat specialistas pridėjo, kad dažnai žmonės neturi galimybių išeiti, palikti partnerio. Taip pat prisideda finansinių išteklių trūkumas.
„Dažniausiai būna, kad žmogus neturi kito būsto, žmogus neturi resursų pasitraukti, dėl to taikosi su tokia situacija.
Čia klasikinis „namų šeimininkės“ atvejis, kai moteris, paaukojusi save šeimai, vaikams ir namams neturi savų pajamų ir yra priklausoma nuo vyro“, – teigė psichologas.
E. Šidlauskas atkreipė dėmesį, kad dažnai būnant tokiuose santykiuose nėra prabylama apie tai artimiesiems.
Pasak jo, mėlynės ant kūno teisinamos „susitrenkimu“ ar „paslydimu“, o tokie melai gali tęstis ne metais, o dešimtmečiais.
Kaip padėti aukai?
Pasiteiravus specialisto, kokių ženklų, padedančių suvokti, kad už uždarų durų namuose smurtaujama, artimiesiems nereikėtų praleisti, jis atskleidė kelis iš jų.
„Dažniausiai mėlynės, įžeidimai yra slepiami. Taip pat prieš auką naudojamas piktnaudžiavimas ekonominiais resursais – neduoda pinigų.
Kartais [partneris] gali užrakinti auką, neišleisti susitikti – tokių atvejų taip pat pasitaiko. Čia pirmieji signalai, nes, iš tiesų, kaip vyras gali neišleisti – jis juk ne vergvaldys“, – ženklais dalijosi jis.
Anot E. Šidlausko, svarbu, kad pamatę šiuos ženklus artimieji nebūtų abejingi. Jis teigė, kad aukos ne visuomet jaučiasi pakankamai stiprios ir galinčios palikti situaciją.
Dėl to, pasak jo, vertėtų pasikalbėti su nuo smurto nukentėjusia auka, o, prireikus, patiems įsikišti ir apie atvejį pranešti tarnyboms.
„Mes galime pastatyti save į to žmogaus vietą ir pagalvoti, kaip mes patys jaustumėmės toje situacijoje.
Reiktų paklausti [aukos], kodėl nėra kreipiamasi pagalbos, o jeigu atsakoma, kad bijoma skandalų, tuomet reiktų patiems pranešti tarnyboms. Ypač, kai yra nepilnamečių vaikų“, – užbaigė pokalbį jis.
Nužudyta lietuvė, įtariamasis – jos vyras
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad 40-metė lietuvė rasta savo namuose Haveringo rajone, rytų Londone, su daugybinėmis durtinėmis žaizdomis.
Policija į iškvietimą dėl išpuolio peiliu Cranhamo gatvėjhe, Hornchurcho rajone, atvyko šeštadienį, spalio 18-ąją, apie 1.04 val. nakties vietos laiku.
Atvykę medikai moters mirtį konstatavo įvykio vietoje, rašė metro.co.uk.
Nužudymu įtariamas 43-ejų moters vyras, jis buvo sulaikytas, vakar stojo prieš teismą.
Norėjo skirtis su vyru
Taip pat anksčiau naujienų portalas tv3.lt dalijosi TV3 žinių reportažo informacija, kokias reakcijas sukėlė A. Druskienės nužudymas.
„Tikrai sukrėtė būtent lietuvius Jungtinėje Karalystėje ta žinia, nes daug portalų, žiniasklaidos kanalų pradėjo viešinti tą žinią. Tikrai labai liūdną, tragišką žinią, nes yra ir mažamečiai vaikai, ir, būtent, kad šeimoje tai nutiko, ir suimtas įtariamasis taip pat šeimos narys“, – TV3 Žinioms teigė lietuvių bendruomenės Jungtinėje Karalystėje pirmininkė Alvija Černiauskaitė.
Po nužudymo pasipylė internautų, pažinojusių nužudytąją, komentarai ir įvairios versijos, kas galėjo nulemti tragišką moters baigtį. „TV3 Žinios“ susisiekė su į kamerą nepanorusiais kalbėti, bet taipogi pažinojusiais nužudytąją lietuvę asmenimis.
„Agnė buvo labai geras ir nuoširdus žmogus ir tokios baigties nenusipelnė. Iš kalbų supratau, kad vyras buvo psichologinis smurtautojas, norėjo skirtis, bet, deja, nespėjo“, – po nužudymo socialiniuose tinkluose komentavo šeimai artimas žmogus.
„Jie buvo nuostabi šeima. Vyras ją labai mylėjo. Taikstėsi su daug kuo. Deja, daug visko nutikę, tiesiog vieną valandą visko buvo per daug ir aptemo protas žmogaus. Niekas nepatikėtų, kad jis galėtų taip, tik ne jis...“, – internete komentavo kitas anonimas.
Gyveno pasiturinčiai
Nužudytosios vyras, TV3 šaltinių duomenimis, turėjo savo elektros instaliavimo darbų kompaniją. Praėjus kelioms valandoms po įvykio vyras, anot komentatorių, taipogi buvo nuvežtas į ligoninę.
„Vyras dabar priimamajame. Jį kaip tik atvežė policija vos po kelių valandų po įvykio į ligoninę, nes galvą į sieną skaldė. Tai sakė tvarkingas sėdėjo, matėsi, daug mąstė, bet labai ramus. Rūbai švarūs. Sakė visi pakraupę ten buvo“, – rašė kitas lietuvis komentatorius.
O be abiejų tėvų likę nepilnamečiai greičiausiai yra paimti į valstybės socialinio skyriaus laikinąją globą, jiems teikiama psichologinė pagalba. Jei kaltinimai vaikų tėvui pasitvirtintų, berniukų globa tektų jų seseriai.
„Pirmoje eilėje būtų sesuo, jeigu tenai būtų neįmanoma kažko, ieškotų netgi ir giminių Lietuvoje, nes mes turėję ne vieną situaciją, kaip ir pati bendruomenė, padėjo rasti Lietuvoje žmones ir tarpininkavo tarp institucijų“, – teigė Lietuvių bendruomenės Jungtinėje Karalystėje pirmininkė.
Jautrus šeimos prašymas
Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė lėšų rinkimo platformoje „GoFundMe“ sukūrė puslapį „Agnės Druskienės vaikams“ ir galinčių prašo prisidėti finansiškai.
Prašymą prisidėti lydi ir jautrūs žodžiai – tragedija atėmė iš trijų vaikų mamą, kurios niekas neatstos, tačiau šeimą užklupo ne tik netekties skausmas ir gedulas, bet ir klausimas, kaip gyventi toliau.
Bendruomenė kviečia suremti pečius, o prašymas internete neliko nepastebėtas – vos per 15 valandų surinkta beveik 21,5 tūkst. svarų.
„Yra akimirkų, kurios viską pakeičia. Akimirkų, po kurių niekas nebebūna taip, kaip buvę iki šiol. Tokia akimirka sudaužė ir šios šeimos pasaulį į tūkstančius nebesurenkamų šipulių...
Iš gyvenimo buvo žiauriai ir neteisingai išplėšta Agnė – moteris, kuri buvo viskas tiems, kurie ją pažinojo. Mylinti, šeimai atsidavusi mama, švelni dukra, ištikima draugė, geraširdė kaimynė. Žmogus, kurio šypsena šildė, apkabinimas ramino, o širdis niekada nepavargo dalinti aplinkiniams meilę.
Jos trys vaikai liko be svarbiausio žmogaus – be mamos.
Mažesnieji – be švelnumo, saugumo ir rankų, kurios visada guosdavo.
Vyriausioji dukra – ką tik pradėjusi savarankišką gyvenimo kelią – šiandien priversta būti stiprybe mažiesiems.
Tai ne tik netektis. Tai – begalinis skausmas, tyla ir tuštuma, kurios negali užpildyti niekas.
Mes visi galime padaryti tai, ką žmonės sugeba geriausiai – būti šalia ir padėti.
Kiekvienas gerumo gestas, kiekvienas paaukotas euras ar svaras, kiekvienas pasidalinimas šia žinia – tai lyg ranka, švelniai apkabinanti be mamos likusius vaikus ir jautrus balsas, sakantis: „Jūs nesate vieni.“
Nuoširdžiai kviečiame visus neabejingus prisidėti prie paramos Agnės vaikams. Padėkime jiems išgyventi šį sunkų laiką, kad tamsą po truputį galėtų pakeisti šviesa.
Ačiū už Jūsų gerumą. Ačiū, kad net ir tokioje begalinėje tamsoje padedate šiai šeimai pajausti šviesą.
Agnės šviesa niekada neišblės – ji gyvens jos vaikų širdyse ir mūsų atjautoje“, – rašoma lėšų rinkimo puslapyje. Kaip prisidėti, rasite paspaudę čia.
