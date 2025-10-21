Vyrui žiauriai nužudžius 40-metę lietuvę plinta itin jautri nauja žinia

Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė lėšų rinkimo platformoje „GoFundMe“ sukūrė puslapį „Agnės Druskienės vaikams“ ir galinčių prašo prisidėti finansiškai.
Po sukrėtusio 40-metės nužudymo – jautrus prašymas
Prašymą prisidėti lydi ir jautrūs žodžiai – tragedija atėmė iš trijų vaikų mamą, kurios niekas neatstos, tačiau šeimą užklupo ne tik netekties skausmas ir gedulas, bet ir klausimas, kaip gyventi toliau.
Bendruomenė kviečia suremti pečius, o prašymas internete neliko nepastebėtas – vos per 15 valandų surinkta beveik 21,5 tūkst. svarų.
„Yra akimirkų, kurios viską pakeičia. Akimirkų, po kurių niekas nebebūna taip, kaip buvę iki šiol. Tokia akimirka sudaužė ir šios šeimos pasaulį į tūkstančius nebesurenkamų šipulių…
Iš gyvenimo buvo žiauriai ir neteisingai išplėšta Agnė – moteris, kuri buvo viskas tiems, kurie ją pažinojo. Mylinti, šeimai atsidavusi mama, švelni dukra, ištikima draugė, geraširdė kaimynė. Žmogus, kurio šypsena šildė, apkabinimas ramino, o širdis niekada nepavargo dalinti aplinkiniams meilę.
Jos trys vaikai liko be svarbiausio žmogaus – be mamos.
Mažesnieji – be švelnumo, saugumo ir rankų, kurios visada guosdavo.
Vyriausioji dukra – ką tik pradėjusi savarankišką gyvenimo kelią – šiandien priversta būti stiprybe mažiesiems.
Tai ne tik netektis. Tai – begalinis skausmas, tyla ir tuštuma, kurios negali užpildyti niekas.
Mes visi galime padaryti tai, ką žmonės sugeba geriausiai – būti šalia ir padėti.
Kiekvienas gerumo gestas, kiekvienas paaukotas euras ar svaras, kiekvienas pasidalinimas šia žinia – tai lyg ranka, švelniai apkabinanti be mamos likusius vaikus ir jautrus balsas, sakantis: „Jūs nesate vieni.“
Nuoširdžiai kviečiame visus neabejingus prisidėti prie paramos Agnės vaikams. Padėkime jiems išgyventi šį sunkų laiką, kad tamsą po truputį galėtų pakeisti šviesa.
Ačiū už Jūsų gerumą. Ačiū, kad net ir tokioje begalinėje tamsoje padedate šiai šeimai pajausti šviesą.
Agnės šviesa niekada neišblės – ji gyvens jos vaikų širdyse ir mūsų atjautoje“, – rašoma lėšų rinkimo puslapyje. Kaip prisidėti, rasite paspaudę čia.
Nužudyta lietuvė, įtariamasis – jos vyras
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad 40-metė lietuvė rasta savo namuose Haveringo rajone, rytų Londone, su daugybinėmis durtinėmis žaizdomis.
Policija į iškvietimą dėl išpuolio peiliu Cranhamo gatvėjhe, Hornchurcho rajone, atvyko šeštadienį, spalio 18-ąją, apie 1.04 val. nakties vietos laiku.
Atvykę medikai moters mirtį konstatavo įvykio vietoje, rašė metro.co.uk.
Nužudymu įtariamas 43-ejų moters vyras, jis buvo sulaikytas, vakar stojo prieš teismą.
