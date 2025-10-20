Vyro žiaurumui ribų nėra: nužudęs nėščią 31-erių sugyventinę paslėpė jos kūną šaldytuve

Aukos draugė Kiersten Dossett liudijo Los Andželo teisme, kad vyras per tą trumpą laiką nuolat kartodavo: „Tai mano mergina, mano moteris.“ Pasak liudytojos, pora beveik nesiskyrė – visada buvo „vos per pėdą“ vienas nuo kito, o Humphrey taip pat minėjo norą vesti Maleesą.
Modelis, kuri neseniai buvo kartu su Humphrey šeimos susibūrime, vėliau buvo rasta negyva. Moteris buvo antrą mėnesį nėščia.
Kūnas buvo rastas moters bute
Kaip pranešė Los Angeles Times, jos kūnas buvo surištas elektros laidais ir audiniu nuo leopardinio rašto suknelės. Teisme parodytos nuotraukos bei Los Andželo policijos kriminalistų liudijimai atskleidė, kad į aukos burną buvo įgrūstas audinio gabalas, o ant kūno aptikta mėlynių ir nuplėštų plaukų kuokštų – tai rodė, kad ji buvo sumušta ir kankinta.
Teismo medicinos ekspertas Brice’as Huntas patvirtino, kad mirties priežastis – „smurtinė mirtis“, greičiausiai dėl uždusimo. Kol kas neaišku, ar Maleesa dar buvo gyva, kai buvo įdėta į šaldytuvą.
Prokurorė Antonella Nistorescu nusikaltimą apibūdino kaip „šaltakraujišką, suplanuotą ir iš anksto apgalvotą smurto aktą“. Nors motyvas nėra aiškus, manoma, kad galėjo kilti ginčas dėl pinigų.
Tuo metu viešasis gynėjas Michaelas Lambrose teisme tvirtino, kad jo klientas neprisidėjo prie žmogžudystės. Jis pripažino, kad DNR ir vaizdo įrašai įrodo Humfrey’io buvimą nusikaltimo vietoje ir lytinius santykius su auka, tačiau tai, anot jo, „neįrodo, kad jis ją nužudė“.
„Visi įrodymai apie jo psichinę būseną rodo, kad jis giliai rūpinosi šiuo žmogumi... jie net kalbėjo apie santuoką“, – sakė gynėjas.
Teismo posėdžio pabaigoje teisėjas nusprendė, kad įrodymų pakanka, jog Humphrey stotų prieš teismą dėl kankinimo ir žmogžudystės. Los Angeles Times praneša, kad vyrui gali būti skirta mirties bausmė, nors prokuratūra dar nepriėmė sprendimo, ar jos sieks.
