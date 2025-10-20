Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Vyro žiaurumui ribų nėra: nužudęs nėščią 31-erių sugyventinę paslėpė jos kūną šaldytuve

2025-10-20 20:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 20:10

Teisme toliau nagrinėjama itin žiauri byla. 43 metų vyras kaltinamas nužudęs 31 metų nėščią manekenę, kuri buvo rasta surišta savo buto šaldytuve 2023 m. rugsėjį. Jie buvo susipažinę per Humfrey’io išsiskyrusį brolį.

Šaldytuvas (Nuotr. SCANPIX)
3

1

Aukos draugė Kiersten Dossett liudijo Los Andželo teisme, kad vyras per tą trumpą laiką nuolat kartodavo: „Tai mano mergina, mano moteris.“ Pasak liudytojos, pora beveik nesiskyrė – visada buvo „vos per pėdą“ vienas nuo kito, o Humphrey taip pat minėjo norą vesti Maleesą.

Maleesa Mooney
(3 nuotr.)
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Maleesa Mooney

Modelis, kuri neseniai buvo kartu su Humphrey šeimos susibūrime, vėliau buvo rasta negyva. Moteris buvo antrą mėnesį nėščia.

Kūnas buvo rastas moters bute

Kaip pranešė Los Angeles Times, jos kūnas buvo surištas elektros laidais ir audiniu nuo leopardinio rašto suknelės. Teisme parodytos nuotraukos bei Los Andželo policijos kriminalistų liudijimai atskleidė, kad į aukos burną buvo įgrūstas audinio gabalas, o ant kūno aptikta mėlynių ir nuplėštų plaukų kuokštų – tai rodė, kad ji buvo sumušta ir kankinta.

Teismo medicinos ekspertas Brice’as Huntas patvirtino, kad mirties priežastis – „smurtinė mirtis“, greičiausiai dėl uždusimo. Kol kas neaišku, ar Maleesa dar buvo gyva, kai buvo įdėta į šaldytuvą.

Prokurorė Antonella Nistorescu nusikaltimą apibūdino kaip „šaltakraujišką, suplanuotą ir iš anksto apgalvotą smurto aktą“. Nors motyvas nėra aiškus, manoma, kad galėjo kilti ginčas dėl pinigų.

Tuo metu viešasis gynėjas Michaelas Lambrose teisme tvirtino, kad jo klientas neprisidėjo prie žmogžudystės. Jis pripažino, kad DNR ir vaizdo įrašai įrodo Humfrey’io buvimą nusikaltimo vietoje ir lytinius santykius su auka, tačiau tai, anot jo, „neįrodo, kad jis ją nužudė“.

„Visi įrodymai apie jo psichinę būseną rodo, kad jis giliai rūpinosi šiuo žmogumi... jie net kalbėjo apie santuoką“, – sakė gynėjas.

Teismo posėdžio pabaigoje teisėjas nusprendė, kad įrodymų pakanka, jog Humphrey stotų prieš teismą dėl kankinimo ir žmogžudystės. Los Angeles Times praneša, kad vyrui gali būti skirta mirties bausmė, nors prokuratūra dar nepriėmė sprendimo, ar jos sieks.

