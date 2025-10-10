Sunku suvokti: vyras mirtinai subadė nėščią draugę, nes ji atsisakė aborto

32 metų Alana Odysseos praėjusių metų liepą kruvina išsvirduliavo į gatvę ir šaukėsi pagalbos po to, kai jos 47 metų vaikinas Shaine'as Marchas kelis kartus subadė ją peiliu jų namuose Voltamstou, rytų Londone, rašoma mirror.co.uk.
Šokiravo vyro žodžiai po nusikaltimo
Liudininkai girdėjo, kaip būsima mama šaukė: „Shaine'as mane subadė!“
Netoliese gyvenantys žmonės iškvietė pagalbą, tačiau moteris buvo paskelbta mirusia įvykio vietoje.
Teismas išgirdo, kad prieš mirtį vyras grasino Alanai, kaltino ją neištikimybe ir sakė, kad negimęs kūdikis – ne jo.
Po suėmimo S. Marchas policijai pasakė šiurpius žodžius: „Aš tai padariau, aš ją nužudžiau. Išsiųskite mane į kalėjimą, kur man vieta. Aš dėl nieko nesigailiu.“
Jis neigė kaltinimus žmogžudyste, tačiau pripažino kaltu dėl netyčinės žmogžudystės, remdamasis psichikos sveikatos problemomis.
Prokurorė Louise Oakley teisme pabrėžė, kad tai buvo tyčinis ir žiaurus išpuolis: „Buvo aišku, kad jai reikėjo skubios medicininės pagalbos.
Policija ir greitoji atvyko labai greitai, tačiau nepaisant visų pastangų, A. Odysseos išgelbėti nepavyko. Ji mirė ant žemės prie savo namų. Šis kaltinamasis ją mirtinai subadė.“
Moters gyvenimas buvo kupinas netekčių
Prokurorė teismui pasakojo, kad Alana buvo patyrusi didžiulę asmeninę netektį – ji buvo praradusi du partnerius, kurie buvo jos vaikų tėvai.
„Ji buvo žmogus, patyręs didžiulį asmeninį netektį po dviejų partnerių ir savo vaikų tėvų mirties. Kartais ji bandė rasti ramybę ir paguodą vartodama narkotikus ir alkoholį. Ji buvo pažeidžiama.“
Moteris su vyru buvo kartu maždaug keturis mėnesius ir neseniai sužinojo, kad laukiasi trečiojo vaiko. Prokurorės teigimu, santykiai buvo kupini kontrolės, grasinimų ir smurto.
Alanos draugė teisme liudijo, kad per santykius su S. Marchu ji buvo visiškai kontroliuojama:
„Ji turėjo atsiliepti į telefono skambučius visą parą, įskaitant vaizdo skambučius, kad įrodytų, kur yra ir su kuo.“
S. Marchas, anot liudijimų, naikino dukters žaislus, pykdavo, kai Alana kalbėdavo su kitais žmonėmis, ir kaltino ją neištikimybe.
„Akivaizdu, kad buvo panaudotas fizinis smurtas. Žinomas atvejis, kad į jos veidą buvo sudaužyta stiklinė“, – sakė prokurorė.
Alana seseriai pasakojo, kad S. Marchas liepė jai ištrinti visus vyrų kontaktus iš telefono ir nuolat ją sekė. Ji taip pat buvo atsiuntusi seseriai balso įrašus iš „WhatsApp“, kuriuose vyras šaukė, keikėsi ir grasino atimti jos mažą mergaitę.
„Jis šaukė ir grasino atimti iš jos mažą mergaitę, vadino ją visokiais įžeidžiančiais vardais ir sakė, kad jų negimęs vaikas nėra jo ir ji turėtų pasidaryti abortą.“
Sesuo bandė įtikinti Alaną jį palikti, tačiau ši atsakė: „Aš jį myliu.“ Ji tikėjo, kad jis pasikeis.
Teismo procesas tęsiasi
Šiandien Shaine'as stojo prieš teismą Londone. Jis vilkėjo baltą galvos apdangalą ir mėlyną „Covid“ stiliaus kaukę, į posėdį buvo atvestas su tarpininko pagalba.
Bylą nagrinėja teisėjas, o procesas turėtų trukti apie tris savaites.
Tragiška Alanos mirtis tapo dar vienu skaudžiu priminimu apie smurto artimoje aplinkoje pasekmes ir tai, koks pavojingas gali būti pavydas, prievarta bei kontrolė.
