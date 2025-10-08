Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Policija siunčia žinią Lietuvos gyventojams: kreipiasi į visus

2025-10-08 11:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 11:20

Internete jau galima pamatyti daugybę perspėjimų dėl sukčių ir jų taikomų apgaulių schemų prieš gyventojus. Vis tik viena iš jautriausių schemų yra naudojama pažinčių svetainėse, kuriose prisidengiant gerais ketinimais iš gyventojų išviliojami pinigai.

Policija BNS Foto

Policija BNS Foto

0

Policija įspėja saugotis sukčių.

Policija siunčia žinią

Socialiniame tinkle „Facebook“ Policijos virtualaus patrulio paskyroje buvo dalijamasi perspėjimų dėl romantinių sukčių atakų. 

„Būkite atsargūs pažinčių svetainėse – apsaugokite save nuo sukčių!

Internetinės pažintys gali būti įdomios ir sėkmingos, bet svarbu nepamiršti – ne visi ten yra nuoširdūs. Sukčiai dažnai apsimeta ieškančiais meilės, bet iš tiesų siekia naudos.

IŠ PAROS ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

Kreipėsi vyras, kuris nurodė, kad per pažinčių programėlę „Tinder“ susipažino su moterimi (bendravo rusų ir anglų kalbomis), kuri pasiūlė kartu nueiti į teatrą bei atsiuntė nuorodą bilietui įsigyti.

Paspaudęs ant nuorodos, pranešėjas buvo nukreiptas į internetinį puslapį, kur norėdamas apmokėti ir suvedęs generatoriaus prisijungimo duomenis pastebėjo, kad nuo jo banko sąskaitos buvo nuskaičiuota 5 900 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d.“, – buvo rašoma įraše.

O taip pat šalia įrašo buvo prisegta nuotrauka su rekomenduojamais patarimais gyventojams, kaip išvengti apgaulės:

„Nesidalinkite asmenine ar finansine informacija.

Būkite skeptiški – jei kažkas atrodo per gerai, kad būtų tiesa, greičiausiai norima jus apgauti.

Prisiminkite, kad niekada nežinai, kas gali slypėti anapus ekrano.“

