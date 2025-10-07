Kalendorius
Šiauliuose susidūrus automobiliams, avarijos metu nukentėjo mažametis vaikas

2025-10-07 09:47 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 09:47

Šiauliuose įvykus avarijai, joje nukentėjo moteris ir mažametis vaikas, informavo policija.

Policija (nuotr. Elta)

Šiauliuose įvykus avarijai, joje nukentėjo moteris ir mažametis vaikas, informavo policija.

1

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, rugsėjo 17 dieną 10.45 val. Jono Basanavičiaus ir Sodo gatvių sankryžoje automobilis „Mercedes Benz E220“, vairuojamas blaivaus vyro (gim. 1993 m.), susidūrė su automobiliu „Škoda Octavia“, vairuojamu blaivaus vyro (gim. 1966 m.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot policijos, eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „Škoda Octavia“ keleivė (gim. 1986 m.) ir keleivis, mažametis vaikas (gim. 2019 m.). Jie po medikų apžiūros ligoninėje išleisti gydytis ambulatoriškai. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

