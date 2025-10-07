Šiauliuose susidūrus automobiliams, avarijos metu nukentėjo mažametis vaikas

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, rugsėjo 17 dieną 10.45 val. Jono Basanavičiaus ir Sodo gatvių sankryžoje automobilis „Mercedes Benz E220“, vairuojamas blaivaus vyro (gim. 1993 m.), susidūrė su automobiliu „Škoda Octavia“, vairuojamu blaivaus vyro (gim. 1966 m.).
Anot policijos, eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „Škoda Octavia“ keleivė (gim. 1986 m.) ir keleivis, mažametis vaikas (gim. 2019 m.). Jie po medikų apžiūros ligoninėje išleisti gydytis ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!