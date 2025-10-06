Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Darbinga savaitė Kauno pareigūnams: girtutėlė BMW vairuotoja sukėlė avariją, o „Mercedes“ skriejo dvigubu greičiu

2025-10-06 13:52 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-06 13:52

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę, rugsėjo 29 – spalio 5 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių (toliau – KET). Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 730 greičio viršijimo atvejų, rašoma policijos pranešime.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę, rugsėjo 29 – spalio 5 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių (toliau – KET). Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 730 greičio viršijimo atvejų, rašoma policijos pranešime.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savaitės lakstūnas užfiksuotas spalio 2 d. apie 08.00 val. Automobilis „Mercedes-Benz“, vairuojamas vyro (gim. 1984 m.), magistraliniame kelyje Vilnius – Kaunas – Klaipėda, kur maksimalus greitis siekia 70 km/val., skriejo 136 km/val. greičiu. Vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.

Spalio 3 d. apie 17.00 val. gautas pranešimas, jog Kauno r., Noreikiškės k., įvyko eismo įvykis, vienas iš vairuotojų galimai neblaivus. Atvykus į įvykio vietą paaiškėjo, jog automobilis BMW, vairuojamas neblaivios moters (gim. 1969 m.), kliudė automobilį „Opel“, vairuojamą vyro (gim. 1965 m.). BMW vairuotoja pripažino, jog neseniai vartojo alkoholį ir su automobiliu važiavo iki parduotuvės.

Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune ir Kauno rajone patikrino virš 5,9 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinti 8 neblaivūs vairuotojai (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,09 iki 1,54 prom.).

Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 19 neblaivių vairuotojų, 7 vairuotojus, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 58 vairuotojus, kurie vairuo-dami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.

Pareigūnai ragina visus eismo dalyvius laikytis Kelių eismo taisyklių, būti drausmingiems bei linki saugaus kelio! Tik kartu rūpindamiesi savo ir kitų saugumu laimingai pasieksime kiekvienos kelionės tikslą.

