Kupiškio tragedija sukrėtė visą Lietuvą: žuvus vienturčiui berniukui prašo tik vieno

Įvykusi tragedija giliai sukrėtė visą visuomenę, Kupiškio rajono savivaldybė nurodė net atšaukianti suplanuotą Mokytojų dienos minėjimo šventę.
Skaudžią netektį išgyvenantiems vaiko artimiesiems Vaiko teisių gynėjai reiškia nuoširdžią užuojautą ir linki stiprybės.
Tarnybos atstovai naujienų portalui tv3.lt komentavo, kad iki šios nelaimės šeima nebuvo sulaukusi institucijų dėmesio, o taip pat nurodė, kad šeimoje tai buvo vienintelis vaikas.
„Mūsų žiniomis, šeimoje augo vienintelis nepilnametis vaikas. Iki šio skaudaus įvykio minėtai šeimai vaiko teisių gynėjų pagalbos nebuvo prireikę.
Vaiko teisių gynėjų turimais duomenimis, šiuo metu vaiko tėvams ir šeimai savivaldybėje dirbantys socialiniai partneriai teikia visą reikalingą paramą ir palaikymą“, – atskleidžia Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėjas Panevėžio mieste Dovaras Nevardauskis.
Vis dėlto daugiau detalių neatskleidžiama, mat nurodoma, kad tolimesnes minėto įvykio aplinkybes aiškinsis teisėsaugos atstovai.
Vaiko teisių gynėjai siunčia žinią – ką svarbu žinoti?
Pirminiais duomenimis, 1945 metais gimusios moters automobilis „Škoda“ partrenkė į jos važiuojamąją eismo juostą staiga išbėgusį mažametį, gimusį 2016 m.
Panevėžio apskrities policijos duomenimis, nelaimė įvyko ketvirtadienį apie 15.45 val. Technikos gatvėje.
Penktadienį buvo gautas pranešimas, kad mažametis neišgyveno.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Anot vaiko teisių gynėjų, kad tokių skaudžių atvejų išvengtume, svarbu nuolat kalbėtis su vaiku apie kelių saugumo taisykles, paaiškinti, kodėl tai svarbu.
„Vaikas turi suprasti, kad kelyje jis turi būti labai atsargus, ypač jei nėra suaugusiųjų šalia. Jeigu vaiko artimiausioje aplinkoje esantys žmonės nuo mažens mokys vaiką saugaus elgesio, parodys galinčius grėsti pavojus, supažindins su galimomis neapdairaus ir neatsakingo elgesio pasekmėmis – vaikas ilgainiui elgsis atsakingai ir saugiai.
Einant su mažamečiu vaiku per gatvę, labai svarbu jį vestis už rankos ir išlikti budriems bei atidiems. Jeigu vaikas važiuoja dviračiu ar paspirtuku – svarbu užsegti jam saugos šalmą ir užtikrinti, kad dėvėtų ryškius drabužius ar atšvaitus – kad būtų geriau matomas. Vaikai dažnai neįvertina rizikos, todėl suaugusieji turėtų imtis atsakomybės ir aktyviai prižiūrėti, jog vaikai būtų saugūs“, – nurodo tarnybos atstovai.
Taip pat, pasak jų, labai svarbu pasirūpinti prevencija ir vaikui augant elgesio ir saugumo taisykles su juo aptarti iš naujo.
Savivaldybės atstovas: mokytojų šventę nukėlė
Paaiškėjus, kad berniuko gyvybė užgeso, penktadienį Kupiškio rajono savivaldybė socialiniuose tinkluose pasidalijo, kad atšaukia šventę ir siunčia žinią bendruomenei.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad dėl skaudžios nelaimės, nusinešusios vaiko gyvybę, šiemet suplanuotas Mokytojų dienos minėjimo renginys neįvyks.
Ši netektis sukrėtė visą mūsų bendruomenę. Šiandien mūsų mintys, užuojauta ir maldos yra su vaiko šeima ir artimaisiais.
Mokytojų diena visuomet yra šventė, skirta dėkingumui ir pagarbai, tačiau šiuo metu svarbiausia – susitelkti, išgyventi bendrą skausmą ir palaikyti vieni kitus.
Dėkojame už supratingumą“, – feisbuke rašė savivaldybė.
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Valintėlis naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad penktadienį nuo ankstaus ryto susirinkus į pasitarimą buvo nuspręsta, kad šiuo metu tai yra geriausias sprendimas, išreiškiant pagarbą ir užuojautą dėl baisios netekties.
„Iš ryto buvo surengtas vadovų pasitarimas, dalyvavo progimnazijos direktorius, švietimo ir sporto skyriaus vedėja, meras ir buvo toks pasiūlymas, kad reikia tą šventę atkelti, kadangi įvyko toks įvykis.
Kadangi šventėje buvo numatyti ir garbės raštų įteikimai už gerą darbą mokytojams šventės proga, kaip paprastai būna, tai dar tiksliai negaliu pasakyti datos, bet truputį nukelsime vėlesniam laikui“, – minėjo administracijos direktorius.
Taip pat A. Valintėlis nurodė, kad šiuo metu su tragiškai žuvusio mažamečio tėvais bendrauja mokyklos atstovai, psichologai.
