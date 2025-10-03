Kaip pranešė Panevėžio apskrities policija, nelaimė įvyko apie 15.45 val. Technikos gatvėje.
Pirminiais duomenimis, 1945 metais gimusios moters automobilis partrenkė į jos važiuojamąją eismo juostą staiga išbėgusį mažametį, gimusį 2016 m.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Penktadienį buvo gautas pranešimas, kad mažametis neišgyveno.
