TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tragedija Kupiškio rajone: mirė 9-metis vaikas, kurį partrenkė 80-metės vairuojama mašina

2025-10-03 09:08 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 09:08

Ketvirtadienį Kupiškyje moters vairuojama „Škoda“ partrenkė mažametį. Šiandien paaiškėjo, kad vaikas mirė.

Greitoji, žvakutė (nuotr. Bronius Jablonskas,123fr.com)

Ketvirtadienį Kupiškyje moters vairuojama „Škoda“ partrenkė mažametį. Šiandien paaiškėjo, kad vaikas mirė.

0

Kaip pranešė Panevėžio apskrities policija, nelaimė įvyko apie 15.45 val. Technikos gatvėje.

Pirminiais duomenimis, 1945 metais gimusios moters automobilis partrenkė į jos važiuojamąją eismo juostą staiga išbėgusį mažametį, gimusį  2016 m. 

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Penktadienį buvo gautas pranešimas, kad mažametis neišgyveno.

