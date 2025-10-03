Kupiškio bendruomenę sukrėtė 9-mečio netektis: „Išgyvenkime bendrą skausmą“

Kupiškio rajono savivaldybė socialiniuose tinkluose pasidalijo, kad atšaukia šventę ir siunčia žinią bendruomenei.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad dėl skaudžios nelaimės, nusinešusios vaiko gyvybę, šiemet suplanuotas Mokytojų dienos minėjimo renginys neįvyks.
Ši netektis sukrėtė visą mūsų bendruomenę. Šiandien mūsų mintys, užuojauta ir maldos yra su vaiko šeima ir artimaisiais.
Mokytojų diena visuomet yra šventė, skirta dėkingumui ir pagarbai, tačiau šiuo metu svarbiausia – susitelkti, išgyventi bendrą skausmą ir palaikyti vieni kitus.
Dėkojame už supratingumą“, – feisbuke rašė savivaldybė.
Savivaldybės atstovas: mokytojų šventę nukeliame
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Valintėlis naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad penktadienį nuo ankstaus ryto susirinkus į pasitarimą buvo nuspręsta, kad šiuo metu tai yra geriausias sprendimas, išreiškiant pagarbą ir užuojautą dėl baisios netekties.
„Iš ryto buvo surengtas vadovų pasitarimas, dalyvavo progimnazijos direktorius, švietimo ir sporto skyriaus vedėja, meras ir buvo toks pasiūlymas, kad reikia tą šventę atkelti, kadangi įvyko toks įvykis.
Kadangi šventėje buvo numatyti ir garbės raštų įteikimai už gerą darbą mokytojams šventės proga, kaip paprastai būna, tai dar tiksliai negaliu pasakyti datos, bet truputį nukelsime vėlesniam laikui“, – minėjo administracijos direktorius.
Taip pat A. Valintėlis nurodė, kad šiuo metu su tragiškai žuvusio mažamečio tėvais bendrauja mokyklos atstovai, psichologai.
Bendruomenė sukrėsta, reiškia užuojautą
Po šios tragedijos gyventojai sunkiai renka žodžius ir reiškia didžiausią užuojautą šeimai.
„Tiesiog protu nesuvokiama...Didžiausios stiprybės tėveliams...“, – užuojautą reiškia bendruomenės narė.
„Didžiausia užuojauta artimiesiems..širdis plyšta“, – skausmu dalijasi moteris.
„Baisi tragedija kur žodžių trūksta“, – po sukrečiančia žinia komentuoja kupiškietė.
Avarijos detalės
Pirminiais duomenimis, 1945 metais gimusios moters automobilis „Škoda“ partrenkė į jos važiuojamąją eismo juostą staiga išbėgusį mažametį, gimusį 2016 m.
Kaip pranešė Panevėžio apskrities policija, nelaimė įvyko ketvirtadienį apie 15.45 val. Technikos gatvėje.
Penktadienį buvo gautas pranešimas, kad mažametis neišgyveno.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
