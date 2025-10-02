„Baja Morocco“ pirmoji diena „BRO Racing“ komandai pažėrė iššūkių, bet visi keturi duetai – finiše

Geriausiai pirmoji varžybų diena klostėsi Mindaugui Sidabrui, kuriam kelio knygą skaito Ernestas Česokas. Duetas pirmąją dieną baigė ketvirtoje SSV įskaitos vietoje ir etapo laimėtojams nusileido vos 9 minutes.
„Pabaigėme pirmą dieną iš trijų greičio ruožų. Lėkėme greitai. Pasijaučiau kaip dideliame ralio krose visos dienos. Tempas geras. Jei visas dienas taip seksis, tai bus puikiai“, – sakė Mindaugas Sidabras.
Greičiausio Lietuvos ekipažo vairuotojui antrino ir šturmanas, pridūręs, kad toks tempas, kokį duetas demonstravo, yra jų komforto zonoje ir kol kas neverčia važiuoti ties galimybių riba.
„Tempas geras. Kiekviename greičio ruože – savi niuansai. Pirmame – kopos. Vėliau šiek tiek navigacijos. Trečiame irgi daug greičio su šiek tiek navigacijos. Daug lenkimų, daug dulkių, bet rytoj turėsime geresnę starto poziciją. Važiuosime savo tempu, per daug nesiplėšant. Viskas kol kas gerai“, – pridūrė Mindaugo Sidabro šturmanas Ernestas Česokas.
Devintoje SSV įskaitos vietoje su 28 min. atsilikimu nuo lyderių finišavo Tomo Mickaus ir Dariaus Leskausko tandemas. Kaip po finišo sakė ekipažo pilotas Tomas Mickus, kol kas jis su šturmanu vis dar važiuoja konservatyviu režimu, kadangi po avarijos Lenkijoje dar tik mėgina grįžti į iki incidento turėtą formą. Be to, šįkart ekipažą šiek tiek stabdė ir techninės problemos, neleidusios išnaudoti viso jų bagio potencialo.
„Mes finiše. Diena buvo žiauriai sunki, nors trasos atrodė lengvos. Iš karto gavome kopų. Po avarijos Lenkijoje dar yra toks neramumas, nepasitikėjimas savimi, bet šiaip viskas gerai. Dešimtame kilometre supratau, kad važiuojame per lėtai, bet negalėjome nieko pakeisti, nes programa, kurią įrašėme į bagį, ko gero netinka kopoms. Važiavome ant standartinės programos. Daugiau viskas kaip ir gerai. Technikos nesulaužėme. Gal tik šiek tiek kreivas vairas.
Navigacija nebuvo sudėtinga. Turėjome porą nedidelių klaidelių ir vieną kartą neužkilome į kopą pirmu bandymu dėl galios trūkumo, dėl programos. Bet esame finiše ir einame ilsėtis“, – sakė „BRO Racing“ komandos vadovas ir lenktynininkas Tomas Mickus.
Nepaisant smulkių techninių problemų, ekipažas rankų kol kas nenuleidžia ir tikisi per artimiausias dienas pakilti iki penketuko bei taikytis į prizininkų gretas.
„Geriausias dalykas yra tai, kad įveikėme pirmąją dieną, atsižvelgiant į nuotykius, kokių turėjome prieš šias varžybas. Su Tomu pratinamės grįžti į tempą, į trasas. Per daug neskubėjome. Nenorėjome pridaryti kažkokių dalykų ir su keliomis navigacinėmis klaidomis atvykome į finišą. Džiaugsminga diena, nes esame čia, nes paskutiniai kartai nesibaigdavo taip gerai“, – kalbėjo Tomo Mickaus šturmanas Darius Leskauskas.
19-oje vietoje šiandien finišavo Džeraldas ir Ronaldas Ramoškos, o Aivaras Kavaliauskas, kuriam kelio knygą skaito Mykolas Paulavičius, turėjo techninių problemų dėl kurių nefinišavo trečiojo pirmosios dienos greičio ruožo ir užsidirbo baudų. Jie klasifikuojami tik 35-oje vietoje, tačiau ginklų dar nesudeda.
„Šiandien reikalų buvo. Vairuotojas po šiandien piktas. Visą dieną kovojome su problemomis. Neturėjome krovimo, tai akumuliatorius buvo ant numirimo ribos. Paskui dingo vairo stiprintuvas, tai kopose šiose buvo tikrai sunku be jo. Vairuotojas sukandęs dantis vairavo. Kartą klimpome kopose, tai teko padirbėti su kastuvu. Pavojų trasoje tikrai daug. Galiausiai privažiavome servisą, bet jis buvo trumpas ir mechanikai nespėjo visko pakeisti. Antroje dalyje elektra vėl dinginėjo, vėl tas pats stiprintuvas, ir vos kirtus antro ruožo finišą užgesome. Į trečią dalį startavome, bet nusprendėme grįžti į bivaką ir ieškoti, kur ten problema. Susirinkome baudų, bet ne maksimaliai. Pagal teisėjus, gavome keturias valandas baudų, bet svarbiausia rinkti patirtį. Tikėkimės, kad rytoj bus geriau“, – sakė Mykolas Paulavičius, skaitantis kelio knygą Aivarui Kavaliauskui.
Paskelbti pirmosios dienos rezultatai vis dar yra preliminarūs ir gali bet kuriuo metu keistis, kadangi organizatoriai vis dar skaičiuoja dalyvių gautas baudas.
„Baja Morocco“ startavę ekipažai per penkias dienas turės įveikti 1300 kilometrų Merzugos regiono apylinkėse. Organizatoriai sportininkams paserviruos labai įvairius greičio ruožus – nuo aukščiausio lygio kopų ir smėlynų iki akmenynų.
Daugiau apie lietuvių komandos „BRO Racing“ pasirodymą sužinoti galite ekipos „Facebook“ puslapyje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!