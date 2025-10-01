„Baja Morocco“ treniruotės „BRO Racing“ ekipai klojosi su nuotykiais, bet varžovams baigėsi blogiau – sudegė bagis

Beveik savaitę Maroke vyksiančiose „Baja Morocco“ varžybose dalyvaus ir lietuvių komanda „BRO Racing“, šioms dykumų lenktynėms delegavusi keturis ekipažus. Mūsų šalies spalvas čia gins Tomas Mickus su Dariumi Leskausku, Aivaras Kavaliauskas su Mykolu Paulavičiumi, Džeraldas ir Ronaldas Ramoškos bei Mindaugas Sidabras su Ernestu Česoku.
Naktį iš antradienio į trečiadienį varžybų vietą Sacharos dykumos prieigose pasiekę ekipažai pirmąją dieną paskyrė formalumams, o galiausiai sėdo į savo techniką ir išmėgino bivaką supančius smėlynus testiniuose greičio ruožuose.
„Praėjome administracinę komisiją, techninę komisiją. Šturmanas Ernestas jau ir padirbti spėjo – išėmė priekinį stiklą ir pabandėme pavažiuoti be stiklo. Jausmas žiauriai geras. Man patiko. Net nereikia kondicionieriaus. Viskas matosi gerai, vėdinasi gerai. Sugebėjome pamesti atsarginį ratą. Suvažiavome abu testinius greičio ruožus. Pasibandėme techniką, atlikome reguliavimus ir tuomet važiavome ieškoti pamesto rato. Vėliau ištraukėme užklimpusį kolegą. Viską pasidarėme, susikalibravome ir jau rytoj gazuojame“, – sakė Mindaugas Sidabras.
Dykumoje buvo surengtas testinis greičio ruožas nebuvo traukiamas į bendrą dalyvių rezultatą. Organizatoriai dalyviams pateikė du skirtingus maršrutus. Ne tik Mindaugas Sidabras su Ernestu Česoku, bet ir kiti lietuviai nepraleido progos pasinaudoti galimybe įveikti pažintinius kilometrus ir po finišo pasidalijo įspūdžiais.
„Išvažiavome pralėkti testinį ruožą. Buvo klaidu. Klaidžiojome tikrai nemažai, bet klaidžiojo visi. Vėliau įšokome į kopas, bet pokštelėjo diržas. Pasirodo, kad kaista per daug. Bet mechanikai gal išspręs“, – sakė Aivaras Kavaliauskas.
„Gavome tokį šaltą dušą. Navigacija buvo sunki. Testinį ruožą įveikėme iš antro karto, nes tikrai sudėtinga. Nesimato nei sankryžų, nieko. Klaidžiojo net motociklininkai“, – pridūrė Aivaro Kavaliausko šturmanas Mykolas Paulavičius.
„BRO Racing“ komandos vadovas ir šių varžybų dalyvis Tomas Mickus kol kas į trasą neišvažiavo – mechanikai vis dar dirba prie ekipažo technikos. Kol lietuvių pasiruošimas vyksta sąlyginai sklandžiai, kai kuriems dalyviams varžybos baigėsi dar neprasidėjusios. Štai vienos iš ekipų bagis per testinį greičio ruožą paskendo liepsnose.
„Tikrai yra nelaimingesnių. Kopose dega kažkurio ekipažo technika. Organizatoriai skuba į pagalbą, į vietą. Tikėkimės, kad ekipažui viskas gerai“, – sakė Tomas Mickus, kuriame „Baja Morocco“ varžybose kelio knygą skaitys Darius Leskauskas.
Ketvirtasis „BRO Racing“ ekipažas – Džeraldas ir Ronaldas Ramoškos testinius važiavimus įveikė be techninių problemų ir ruošiasi rytojui.
„Baja Morocco“ startuosiantys ekipažai per penkias dienas turės įveikti 1300 kilometrų Merzugos regiono apylinkėse. Organizatoriai sportininkams paserviruos labai įvairius greičio ruožus – nuo aukščiausio lygio kopų ir smėlynų iki akmenynų.
Daugiau apie lietuvių komandos „BRO Racing“ pasirodymą sužinoti galite ekipos „Facebook“ puslapyje.
