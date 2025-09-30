Keturi lietuvių komandos „BRO Racing“ ekipažai išvyko į „Baja Morocco“ lenktynes

Komandos „BRO Racing“ įkūrėjas ir vadovas bei lenktynininkas Tomas Mickus sako, kad šiose varžybose dalyvių lauks penkios įtemptos dienos, kurių metu ekipažai turės įveikti 1300 kilometrų Merzugos regiono apylinkėse. Organizatoriai sportininkams paserviruos labai įvairius greičio ruožus – nuo aukščiausio lygio kopų ir smėlynų iki akmenynų, kuriuose kiekviena klaida gali kainuoti itin brangiai tiek rezultato, tiek nuostolių prasme.
Kaip sako Tomas Mickus, šios varžybos pasižymės dar ir tuo, kad dalyviai kiekvieną dieną startuos ir finišuos lenktynių stovykloje, vadinamajame bivake, todėl sportininkams nereikės sukti tuščių kilometrų pervažiavimuose.
„Turbūt kiekvieno tokių maratonų dalyvio svajonė yra tai, kad būtų vienas bivakas, kuriame kiekvieną dieną startuoji ir finišuoji. Dėl šios priežasties lieka daugiau laiko poilsiui ir pasiruošimui kitai dienai, mechanikams irgi nereikia kiekvieną dieną visko susikrauti, važiuoti šimtų kilometrų ir vėl įsikurti. Toks formatas labai patogus laiko prasme.
Sportine prasme tai šios varžybos labai įvairios dėl trasų. Važiuojant į vieną maršruto pusę laukia labai didelės kopos, vien kopos, o kitoje pusėje laukia greičio ruožai su daug akmenų. Laukia tikrai įdomios varžybos. Jose esu buvęs jau ne kartą. Man asmeniškai čia bus jau trečias startas pas šį organizatorių. Prieš keletą metų iš jo gavome asmeninį pakvietimą ir tikrai nenusivylėme čia sudalyvavę“, – sakė didžiausios Lietuvoje motobagių komandos „BRO Racing“ įkūrėjas Tomas Mickus.
Kaip sako Tomas Mickus, konkrečių tikslų ekipos nariai šiose varžybose sau nekelia, tačiau sieks pasirodyti kaip galima geriau. Pasak ekipos vadovo, svarbiausia išlaikyti koncentraciją ir kiekvieną dieną pasiekti finišą išvengiant techninių problemų ar incidentų.
„Tikiuosi, kad neturėsime jokių problemų su technika, nes po incidento Lenkijoje mano bagį teko kapitaliai atstatinėti. Mechanikai padarė viską, ką galėjo.
Bet net ir gamyklinės komandos kai kada susiduria su tokiais gedimais, kurių numatyti negalima. Pažiūrėkite į Dakaro varžybas, kuriose Vladas Jurkevičius su Aisvydu Paliukėnu važiavo su „Mini“. Komanda ten irgi net kelias dienas ieškojo gedimo, kodėl tas automobilis vis nevažiuoja. Tai jei gamyklinės komandos susiduria su tokiais iššūkiais, visko gali būti ir mums.
Tačiau jaučiamės pasiruošę, viską peržiūrėję ir tikimės, kad staigmenų neturėsime. Važiuosiu taip, kaip važiuosiu, o kokį rezultatą varžybų gale turėsime, tuomet ir pažiūrėsime. Svarbu stabilumas visas dienas, reikia laikytis penketuke, o paskutinėmis dienomis, jei reikės, paspausime šiek tiek daugiau“, – kalbėjo Tomas Mickus.
„BRO Racing“ komanda į Maroką išvyko jau antradienį, o po trijų skrydžių varžybų vietą pasieks trečiadienį paryčiui. Tą pačią dieną išaušus ekipažų lauks administracinės ir techninės komisijos formalumai bei prologas. Po registracijos formalumų Tomas Mickus likusią dienos dalį ketina išnaudoti ir treniruotėms.
Tuo metu komandos mechanikai su visa technika jau yra nuvykę ir įsikūrę varžybų miestelyje, kuriame visą šią savaitę ir virs gyvenimas.
„Šiose varžybose man patinka tai, kad treniruotės prieš varžybas nėra apribotos. Dykuma didelė, be gyvenviečių, todėl organizatoriai leidžia savarankiškai prieš startą važiuoti ir treniruotis, neapribodami nei greičio, nei kilometrų, todėl manau, kad mažiausiai šimtą kilometrų treniruočių su Dariumi Leskausku įveiksime dar iki starto“, – sakė Tomas Mickus.
Daugiau informacijos apie „BRO Racing“ komandos pasirodymo eigą „Baja Morocco“ varžybose bus galima rasti ekipos „Facebook“ puslapyje.
