TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Europos jaunimo bokso čempionate Čekijoje – 15 lietuvių

2025-09-30 16:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-30 16:00

Rugsėjo 30 – spalio 9 d. Ostravos mieste Čekijoje vyks Europos jaunimo bokso čempionatas, kuriame dalyvaus ir Lietuvos rinktinė, sudaryta iš penkiolikos šalies sportininkų.

LBF nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Pirmenybes šešioliktfinaliuose rugsėjo 30 d. (antradienį) atidarys du lietuviai – Simonas Puniškis (svorio kategorija iki 60 kg) susitiks su šveicaru Aidenu Imbertu, o Lukas Petraška (iki 70 kg) varžysis su čeku Danieliumi Dockaleku.

Spalio 1 d. (trečiadienį) Kornelijus Kerpė (iki 50 kg) aštuntfinalyje boksuosis su Kosovo sportininku Riadu Isufi. Tą pačią dieną aštuntfinaliuose boksuosis ir merginos – Milda Altaravičiūtė (iki 51 kg) susitiks su angle Ruby Imogena White, o Jelizaveta Jakimova (iki 54 kg) varžysis su kroate Leonarda Franic.

Taip pat spalio 1 d. aštuntfinalyje su vokiete Penelope Grochau boksuosis Jovita Pudžmytė (iki 60 kg), o Luka Vitkutė (iki 65 kg) aštuntfinalyje bandys atlaikyti prancūzės Irinos Creuse da Silva spaudimą.

Spalio 2 d. (ketvirtadienį) numatyti du lietuvių aštuntfinaliai, kuriuose Nojus Šmatauskas (iki 65 kg) lauks olando Bjame Machielse ir turko Mehmeto Eneso Sanli šešioliktfinalio poros laimėtojo, o Vladimiras Abramovas (iki 75 kg) susitiks su lenko Boryso Adamo Plachtos ir anglo Oliverio Harrisono Male‘o šešioliktfinalio poros nugalėtoju.

Keturių sunkiausių lietuvių aštuntfinaliai laukia spalio 3 d. (penktadienį), kai Dovydas Vasiliauskas (iki 80 kg) varžysis su ukrainiečiu Antonu Cherniakovu, Martinas Moisejenko (iki 85 kg) boksuosis su čeku Vitu Farkacu, Daumantas Vilkas (iki 90 kg) susitiks su kroatu Josipu Tokičiumi, o Danielius Steponavičius (virš 90 kg) išbandys esto Kirillo Mikhailovo jėgas.

Tik spalio 4 d. (šeštadienį) startuos paskutinės dvi Lietuvos merginos ¬– Marija Šmakotinaitė (iki 48 kg) ketvirtfinalyje varžysis su čekės Eliskos Ostra ir prancūzės Mathildos Fragnieres aštuntfinalio poros laimėtoja, o Kamilė Kuktelionytė (iki 70 kg) ketvirtfinalyje susitiks su itale Sara Scorrano.

Su boksininkais į Čekiją išvyko treneris Miroslavas Krepštulis (Vilnius), Valentinas Mironovas (Vilnius) ir Vidas Bičiulaitis (Kaunas). Pirmenybėse taip pat dirbs teisėjas iš Lietuvos – Vilmantas Bobinas.

Į Europos jaunimo čempionatą, kuriame gali dalyvauti 2007 ir 2008 metais gimę boksininkai, iš viso prisiregistravo 295 sportininkai – 190 vyrų ir 105 moterys.

Senojo žemyno pirmenybėms rinktinės boksininkai rengėsi mokomosiose treniruočių stovyklose ir varžybose Lietuvoje bei užsienyje. Liepos 20-27 d. Druskininkuose šalies sportininkai dalyvavo mokomojoje treniruočių stovykloje, liepos 30 – rugpjūčio 2 d. varžėsi pajėgiame „Brandenburg Cup“ turnyre Vokietijoje, o pasirengimą užbaigė rugsėjo 22-27 d. Druskininkuose vykusia stovykla.

