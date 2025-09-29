Policija sustabdė Terence’o Crawfordo vairuojamą automobilį ir nutaikė ginklą į boksininką

Socialiniuose tinkluose pasirodžiusiame vaizdo įraše matyti, kaip pareigūnas nukreipia ginklą į T. Crawfordą. Boksininkas bendradarbiauja, pakėlęs rankas sako: „Aš nesiekiu ginklo.“ Vėliau pareigūnas jį apčiupinėja, o įrašas nutrūksta.
Policija išplatino pranešimą, kad maždaug 1.30 val. nakties vietos laiku buvo sustabdytas automobilis, kuris važiavo „pavojingai manevruodamas“. Eismo patikros metu pareigūnas „vairuotojo pusėje ant grindų pastebėjo šaunamąjį ginklą“, todėl „visi keturi keleiviai buvo išlaipinti iš automobilio nukreipus į juos ginklus“.
Terence Crawford Held At Gun Point By Omaha Police Department On His Birthday‼️
Crawford was seen being placed in handcuffs for no reason but has since been released without charges…Wow‼️#Boxing
Automobilio vairuotoju buvo nustatytas T. Crawfordas, jam skirta nuobauda už pavojingą vairavimą.
Visi keturi automobilio keleiviai turėjo teisę laikyti ginklus, tarp jų – ir T. Crawfordo apsaugos komandos narys, tuo metu turėjęs savo ginklą.
Į įvykio vietą T. Crawfordo prašymu atvyko policijos prižiūrėtojas bei leitenantas.
Po eismo patikros Omahos policijos vadovas Toddas Schmadereris nurodė pradėti „vidaus tyrimą“ dėl incidento.
Po to, kai vaizdo įrašas išplito internete, pareiškimą išplatino ir Omahos meras Johnas Ewingas, kuris sakė asmeniškai kalbėjęsis su T. Crawfordu apie įvykį, kilusį po šeštadienio šventės jo garbei.
„Sužinojau, kad Omahos policija sustabdė Terence’ą Crawfordą dėl eismo patikros miesto centre ankstų rytą. Apie tai sužinojęs, asmeniškai kalbėjausi su T. Crawfordu, – rašė J. Ewingas. – Pripažįstu šio įvykio rimtumą ir tai, kaip svarbu yra pasitikėjimas tarp teisėsaugos ir bendruomenės. Tai rodo, kad turime nuolat budriai stiprinti ryšius. Policijos vadovas Toddas Schmadereris pažadėjo atlikti vidinį tyrimą, kurį palaikau ir noriu, kad jis būtų išsamus bei skaidrus. Surinksime visus faktus ir informuosime visuomenę apie rezultatus.
Supraskite, kad mano širdis nusirito į kulnus sužinojus apie tokį šios dienos pabaigos posūkį, nes ji buvo nuostabi – šventėme mūsų miesto pasaulio bokso čempioną. Surengėme puikų paradą ir renginį „Heartland of America“ parke. Vakarinė šventė, kurioje dalyvavau su savo komanda, buvo kupina džiaugsmo ir pasididžiavimo. Omaha turi prisiminti šią dieną kaip gerą, o mes ieškosime atsakymų, kodėl ji taip baigėsi. Tuo tarpu turime užtikrinti, kad kiekvienas gyventojas, nesvarbu, kas jis yra, jaustųsi saugus ir gerbiamas Omahoje.“
C. Crawfordo pagerbimas vyko po istorinės pergalės prieš C. Alvarezą, kai jis tapo pirmuoju boksininku istorijoje, laimėjusiu absoliučius čempiono titulus trijose skirtingose svorio kategorijose ir išliko nepralaimėjęs karjeroje.
Jis pats tiesiogiai nekomentavo eismo patikros ar dėl jos pradėto tyrimo.
