Stanionio varžovas Makhense prieš kovą Kaune: „Aš ateinu dėl to, kas man priklauso – jis stovi mano kelyje į viršų“

J. Makhense dar šios savaitės pradžioje atvyko į Lietuvą, o spaudos konferencijos dieną UTMA pasidalino Martyno Nesavo interviu su kovotoju, kurio metu jis papasakojo apie savo kelią į profesionalų boksą, savo privalumus ringe ir pateikė atsaką kritikams, kurie sako, kad jis pralaimės jau ankstyvuosiuose raunduose.
„Turiu pasakyti, kad labai laukiu kovos. Neįtikėtinai nekantrauju. Tai buvo ilgai laukta akimirka. Nervai visada yra, bet tai geri nervai. Mano treneris visada sakydavo, kad kai jautiesi nervingas, reiškia supranti, kur esi, esi tame momente, todėl esu labai susijaudinęs, nekantrauju“, – sakė J. Makhense.
J. Makhense papasakojo, kaip atsidūrė bokse.
„Pradėjau boksuoti labai jaunas. Manau, buvau septynerių ar aštuonerių, kai pirmą kartą užsidėjau bokso pirštines, atsistojau prie kriaušės ir įsimylėjau šį sportą. Nuo tada boksas tapo viso mano gyvenimo dalimi iki dabar, – sakė J. Makhense. – Iš pradžių mano mama nenorėjo, kad boksuočiausi, nes manė, kad tai pavojinga. Augdamas tik eidavau į mokyklą, o paskui grįždavau ir eidavau į sporto salę. Buvo momentų, kai prasidėjus paauglystei jausdavausi tingus, nebenorėdavau sportuoti. Bet aistra buvo per stipri. Ji visada mane grąžindavo į salę.“
E. Stanionio varžovas pasakojo, kad mėgėjų bokse turėjo virš 60 kovų, iš kurių pralaimėjo tik aštuonias.
„Buvau nacionalinis čempionas, 2011 m. laimėjau bronzos medalį Jaunimo Sandraugos žaidynėse. Turėjau labai gerą mėgėjišką karjerą, – atskleidė J. Makhense. – „Kiekvienas boksininkas gali kautis, bet tik nedaugelis tikrai supranta boksą. Man tai buvo nuostabu. Supratau, kad privalau dirbti toliau. Tikslas buvo pasiekti olimpines žaidynes, bet teko pereiti į profesionalų sportą. Tai reiškė viską. Mane motyvavo siekti dar didesnių tikslų bokse.“
Per profesionalią karjerą J. Makhense yra iškovojęs 16 pergalių (8 nokautai) ir patyręs 2 pralaimėjimus, yra laimėjęs kelių organizacijų Afrikos žemyno čempiono diržus.
„Iš pergalių išskirčiau kai laimėjau pirmąjį WBA „Pan-African“ titulą. Tai buvo didelė akimirka man. Didelė pergalė, bet ne dėl pačio diržo, o dėl varžovo, su kuriuo kovojau. Jis turėjo daugiau patirties, buvo nacionalinis čempionas, o aš turėjau vos šešias kovas. Jis buvo sukovojęs apie 20 ar daugiau. Tad kai jį įveikiau, supratau – taip, čia mano vieta, aš priklausau šiam lygiui“, – sakė J. Makhense.
Nors beveik visos J. Makhense kovos vyko Afrikoje, tačiau jis nesibaimina svečios žemės.
„Aš esu karys. Tikiu, kad galiu kautis bet kur – net kitose planetose. Tačiau kartais tai iššūkis, nes publika būna prieš tave. Bet manau, kai žmonės myli boksą ir jį supranta, jie palaikys tą, kuris to vertas. Tad nemanyčiau, kad tai didelis iššūkis, nes aš karys ir tikiu, kad galiu kautis visur“, – sakė J. Makhense.
Pradėjus kalbėti apie pačio J. Makhense kovos stilių, M. Nesavas išskyrė pastebėtus kovotojo privalumus: „Pirmas tavo privalumas būtų kontratakos. Antras – prisitaikymas. Trečias – šiek tiek keistokas stilius ringe. Iš šalies kartais gali atrodyti keistai, kaip judi, kaip kontatakuoji, kaip pasirenki kampus. Tai kartais duoda klaidingą įspūdį, nes jeigu atrodai netradiciškai, ne visiems tai patinka. Bet būnant ringe varžovui būna sunku, nes jis nežino, ko tikėtis. Ar manai, kad gali Stanioniui sukelti šias problemas?“
„Tikrai taip, šimtu dešimt procentų. Tai bus gera kova. Noriu pasakyti tiesą – kai pamačiau pirmą įrašą apie kovą ir perskaičiau komentarus, ten buvo beprotybė. Rašė, kad būsiu nokautuotas pirmajame raunde, trečiajame raunde. Pagalvojau – taip, būtent tokios energijos man reikia. Nes jis yra didesnis vardas, o aš autsaideris. Bet noriu įrodyti, kad aš esu didysis šuo“, – atsakė J. Makhense.
J. Makhense atskleidė, kad dar prieš gaunant pasiūlymą kovoti prieš E. Stanionį, jis jau žinojo lietuvį.
„Mačiau jo kovą su „Bootsu“. Tad kai išgirdau vardą, tai buvo pasiūlymas, kurio negalėjau atsisakyti. Nuėjau pas savo komandą ir pasakiau, kas vyksta. Gavau pasiūlymą kovoti su Eimantu. Jie pasakė: „Taip, imkime šitą kovą, dabar yra laikas.“ Man tai buvo didelis jaudulys, nes tokios galimybės negalima praleisti. Turiu ją griebti abiem rankomis, – sakė J. Makhense. – Jo stilius dera su manuoju. Aš noriu, kad varžovas eitų į priekį, kad spaustų mane. Tai man labai tinka.“
Nors E. Stanionis yra kur kas aukščiau reitinguotas, kovojęs dėl pasaulio čempiono titulo, tačiau J. Makhense nesutinka su tuo, jog dar nėra kovojęs „su tokio kalibro kovotojais“.
„Ne. Esu sakęs ir anksčiau – skirtumas tas, kad jis gavo progą kautis didžiojoje arenoje prieš aukščiau reitinguotus kovotojus ir pasinaudojo ta proga. Tas pats laukia ir manęs. Gerbiu jo pasiekimus, bet dabar aš ateinu dėl to, kas priklauso man – jis stovi mano kelyje į viršų, – sakė J. Makhense. – Kiekvieną kartą, kai einu miegoti, galvoju apie jo vardą. Kai atsibundu, vėl galvoju apie jo vardą. Ir kai galvoju apie jį, matau save su pakelta ranka, kaip nugalėtojo.
Boksuojuosi jau labai ilgai. Ši galimybė atėjo pačiu tinkamiausiu metu. Jaučiu, kad atėjo laikas, kai darbas turi atsipirkti. Daug dirbau ir dabar noriu įrodyti sau, savo komandai, visiems skeptikams ir visiems, kurie mane palaiko, kad esu „A“ lygio kovotojas.“
Turnyro programa
Pagrindinės kovos (nuo 21.00 val.):
Eimantas Stanionis (15-1, 9 nokautai, pro. boksas) - Jabulani Makhense (16-2, 8 nokautai, pro. boksas, Pietų Afrika) | -150 svarų (iki apie 68 kg), profesionalus boksas
Nikola Cvetkovičius (1-0 UTMA, Serbija) - Raimondas Avlasevičius (3-0-1) | -75 kg, kikboksas, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo
Dominykas Dirkstys (9-2 UTMA) - Naglis Kanišauskas (1-0 UTMA) | -84 kg, kikboksas
Dovydas Levickis (5-1 UTMA) – Artūras Brižinskas (6-2 UTMA) | -63,5 kg, kikboksas su MMA pirštinėmis, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo
Deividas Danyla (3-2 UTMA) – Arnas Kalasiūnas (5-0 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis
Isa Gocmenas (0-1 UTMA, Turkija) – Deividas Jemeljanovas (2-0 UTMA) | -82 kg, kikboksas
Preliminarios kovos (nuo 19.00 val.):
Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (4-5 UTMA) – Danyla Matiukov (0-2 UTMA) | -77 kg, kikboksas
Matas Pultaražinskas (3-5 UTMA) – Martynas Danius (1-1 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis
Vitas Karosas (5-3 UTMA) - Khyzeris Hayatas (1-0 UTMA, Ispanija) | -67 kg, kikboksas
Žygimantas Kiudelis (0-1 UTMA) – Justinas Gedminas (1-1 UTMA) | -66 kg, kikboksas
Evaldas Balsys (0-1 UTMA) – Alexandras Čerkesovas (1-0 UTMA, Latvija) | -69 kg, kikboksas
Ankstyvosios preliminarios kovos (nuo 17.00 val.):
Jonas Jazevičius (0-0 pro. boksas) – Michalas Czykielis (2-2 pro. boksas, Lenkija) | pirmojo sunkaus svorio kategorija (iki 200 svarų arba iki 90,7 kg), boksas, 4 raundai
Robertas Liorančas (0-0 pro. boksas) – Valantis Kaminiaris (0-0 pro. boksas, Graikija) – antrojo vidutinio svorio kategorija (iki 168 svarų arba iki 76,2 kg), boksas, 4 raundai
Algiras Baniulis (1-0 pro. boksas) – Mohamedas El Bouchaibi (0-0 pro. boksas, Belgija) – sunkiasvoriai, boksas, 4 raundai
Aleksandras Trofimčiukas (1-0 pro. boksas) – Denisas Sudurovas (0-0 pro. boksas, Ukraina) | pirmojo vidutinio svorio kategorija (iki 154 svarų arba iki 69,9 kg), boksas, 4 raundai
Edgaras Skurdelis (2-0 pro. boksas) – Jakas Johnsonas (2-5 pro. boksas, Didžioji Britanija) | lengvo svorio kategorija (iki 135 svarų arba iki 61,2 kg), boksas, 4 raundai
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!