Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Jake'as Paulas sulaukė Oleksandro Usyko atsako: paaiškėjo sąlygą jų dvikovai narve

2025-09-25 08:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-25 08:16

Jake’o Paulo neseniai mestas iššūkis sulaukė atsako iš bokso žvaigždės ukrainiečio Oleksandro Usyko.

Oleksandras Usykas | Scanpix nuotr.

Jake’o Paulo neseniai mestas iššūkis sulaukė atsako iš bokso žvaigždės ukrainiečio Oleksandro Usyko.

REKLAMA
0

Pastaruoju metu J. Paulas taikėsi į kitą sunkiasvorių žvaigždę, tačiau jau kurį laiką kalbama apie jo galimą kovą su vienu geriausių absoliučios svorio kategorijos kovotojų pasaulyje.

Pats J. Paulas šiuo metu ruošiasi lapkričio 14 d. Majamyje vyksiančiai parodomajai kovai su daug mažesniu varžovu – Gervonta Davisu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto neseniai pristatytame penkerių metų plane J. Paulas numatė tikslą įveikti O. Usyką, tapti pasaulio čempionu, laimėti Oskarą ir kovoti mėnulyje.

REKLAMA
REKLAMA

Buvęs absoliutus sunkiasvorių čempionas dabar metė iššūkį kontroversiškam amerikiečiui, tačiau pridėjo vieną esminę sąlygą.

REKLAMA

Kadangi legendinė boksininko karjera artėja prie pabaigos, O. Usykas pirmiausia nori ją užbaigti, o tada pasižiūrėti, ar J. Paulas tikrai pasirengęs priimti iššūkį.

Iš pradžių O. Usykui liepą buvo nurodyta privalomai ginti titulą prieš Josephą Parkerį, tačiau ukrainiečiui paprašius nukelti kovą dėl traumos, spalio 25 d. Londono O2 arenoje buvo suplanuota J. Parkerio ir Fabio Wardley akistata.

REKLAMA
REKLAMA

WBO jau paskelbė, kad O. Usykas privalės susikauti su šios kovos nugalėtoju, jam suteikus 90 dienų atidėjimą.

Nors Tysonas Fury atrodo pasiryžęs trečią kartą kovoti su O. Usyku kitąmet, tikėtina, kad J. Parkerio ir F. Wardley kovos laimėtojas taps paskutiniuoju čempiono varžovu bokso ringe.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų