Jake'as Paulas sulaukė Oleksandro Usyko atsako: paaiškėjo sąlygą jų dvikovai narve

Pastaruoju metu J. Paulas taikėsi į kitą sunkiasvorių žvaigždę, tačiau jau kurį laiką kalbama apie jo galimą kovą su vienu geriausių absoliučios svorio kategorijos kovotojų pasaulyje.
Pats J. Paulas šiuo metu ruošiasi lapkričio 14 d. Majamyje vyksiančiai parodomajai kovai su daug mažesniu varžovu – Gervonta Davisu.
Vis dėlto neseniai pristatytame penkerių metų plane J. Paulas numatė tikslą įveikti O. Usyką, tapti pasaulio čempionu, laimėti Oskarą ir kovoti mėnulyje.
Buvęs absoliutus sunkiasvorių čempionas dabar metė iššūkį kontroversiškam amerikiečiui, tačiau pridėjo vieną esminę sąlygą.
Kadangi legendinė boksininko karjera artėja prie pabaigos, O. Usykas pirmiausia nori ją užbaigti, o tada pasižiūrėti, ar J. Paulas tikrai pasirengęs priimti iššūkį.
Iš pradžių O. Usykui liepą buvo nurodyta privalomai ginti titulą prieš Josephą Parkerį, tačiau ukrainiečiui paprašius nukelti kovą dėl traumos, spalio 25 d. Londono O2 arenoje buvo suplanuota J. Parkerio ir Fabio Wardley akistata.
WBO jau paskelbė, kad O. Usykas privalės susikauti su šios kovos nugalėtoju, jam suteikus 90 dienų atidėjimą.
Nors Tysonas Fury atrodo pasiryžęs trečią kartą kovoti su O. Usyku kitąmet, tikėtina, kad J. Parkerio ir F. Wardley kovos laimėtojas taps paskutiniuoju čempiono varžovu bokso ringe.
Good plan, @jakepaul. But I’m not here for 5th place — only first.— Oleksandr Usyk (@usykaa) September 24, 2025
Soon, I'll close the book on boxing, and after that, I’ll be waiting for you in the cage. Let’s see if you’ve got the balls or just a hunger for hype. https://t.co/d0IuwLesKX
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!