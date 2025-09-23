Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Eimantas Stanionis: „Kovoti Lietuvoje buvo mano svajonė

2025-09-23 11:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-23 11:18

Lietuvos sporto universitete įvyko renginys „Pažink boksą su LSU“, subūręs sporto bendruomenę bei žinomus svečius. Į diskusiją įsitraukė LSU alumnas, pasaulio bokso čempionas Eimantas Stanionis, UTMA grupės generalinis direktorius Viktoras Gecas ir LSU sporto prorektorius, Lietuvos bokso rinktinės treneris Vidas Bružas.

Eimantas Stanionis | „Stop“ kadras

Lietuvos sporto universitete įvyko renginys „Pažink boksą su LSU“, subūręs sporto bendruomenę bei žinomus svečius. Į diskusiją įsitraukė LSU alumnas, pasaulio bokso čempionas Eimantas Stanionis, UTMA grupės generalinis direktorius Viktoras Gecas ir LSU sporto prorektorius, Lietuvos bokso rinktinės treneris Vidas Bružas.

0

Renginio metu daug dėmesio skirta artėjančiam UTMA #13 turnyrui, kurio ringe pirmą kartą Lietuvoje profesionalią kovą turės pats E. Stanionis.

„Visada tikėjau, kad galiu kovoti Lietuvoje, profesionaliame bokse. Kalbinau savo amerikiečius vadybininkus, nes žinojau – Lietuvai įdomus boksas, mes esame kovinga šalis, o žiūrovams patinka kovos. Tačiau niekam nepavyko to įgyvendinti, kol nesusipažinau su UTMA vadovu. Nusprendėme pabandyti, ir mano svajonė kovoti Lietuvoje pagaliau išsipildys“, – džiaugėsi čempionas.

Renginys tapo ne tik sporto, bet ir įkvėpimo švente, parodžiusia, kad Lietuvoje bokso ateitis – itin perspektyvi.

