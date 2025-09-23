Eimantas Stanionis: „Kovoti Lietuvoje buvo mano svajonė

Renginio metu daug dėmesio skirta artėjančiam UTMA #13 turnyrui, kurio ringe pirmą kartą Lietuvoje profesionalią kovą turės pats E. Stanionis.
„Visada tikėjau, kad galiu kovoti Lietuvoje, profesionaliame bokse. Kalbinau savo amerikiečius vadybininkus, nes žinojau – Lietuvai įdomus boksas, mes esame kovinga šalis, o žiūrovams patinka kovos. Tačiau niekam nepavyko to įgyvendinti, kol nesusipažinau su UTMA vadovu. Nusprendėme pabandyti, ir mano svajonė kovoti Lietuvoje pagaliau išsipildys“, – džiaugėsi čempionas.
Renginys tapo ne tik sporto, bet ir įkvėpimo švente, parodžiusia, kad Lietuvoje bokso ateitis – itin perspektyvi.
