Po vasaros pertraukos grįžta dykumų ralis: „Dacia Sandriders“ komandoje – rokiruotė ir kova dėl titulo Portugalijoje

Po to, kai paskutinius du etapus praleido dėl traumos, į komandą grįžta ispanė Cristina Gutiérrez. Ji vėl prisijungs prie komandos lyderių – katariškio Nassero Al-Attiyah ir prancūzo Sébastieno Loebo. Tačiau didžiausia naujiena – pokyčiai dviejuose iš trijų ekipažų.
Nuo šiol devyniskart pasaulio ralio čempionas S. Loebas važiuos su nauju šturmanu – tautiečiu Édouardu Boulangeriu. Tuo tarpu dabartinis Loebo šturmanas, belgas Fabianas Lurquinas, persės į N. Al-Attiyah automobilį. Pasak komandos vadovės Tiphanie Isnard, šiuo sprendimu siekiama „sukurti naują sinergiją, atnaujinti pasitikėjimą ir suteikti ryžto, reikalingo siekti dar daugiau.“
„Dacia“ komanda į Portugaliją atvyksta būdama antroje vietoje gamintojų įskaitoje, tačiau tvirtai pirmaudama asmeninėje įskaitoje dėl sėkmingo N. Al-Attiyah pasirodymo. Būtent jo tikslas ir bus išlaikyti šią persvarą sudėtingose ir greitose Portugalijos bei Ispanijos žvyrkelių trasose, kurios savo charakteriu primena klasikinį ralį.
Sportininkų laukia daugiau nei 1400 sportinių kilometrų per penkias dienas. Ralis startuos rugsėjo 23 d. prologu netoli Lisabonos, vėliau persikels į Ispaniją ir finišuos rugsėjo 28 d. vėl Portugalijoje.
Atsinaujinusi „The Dacia Sandriders“ sudėtis ir strateginė šturmanų kaita rodo, kad komanda yra nusiteikusi rimtai kovai dėl pirmojo savo titulo. Artėjantis Portugalijos etapas taps tikru išbandymu ne tik technikai, bet ir naujai suformuotų ekipažų tarpusavio supratimui.
