  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Dacia“ pristato unikalią hibridinę sistemą: žada efektyvumu pranokti dyzelinius variklius

2025-09-08 11:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 11:25

Rumunijos automobilių gamintojas „Dacia" pristatė visiškai naują ir rinkoje analogų neturinčią „hybrid-G 150 4x4" hibridinę pavarą, kuri bus montuojama į „Duster" ir būsimą „Bigster" visureigius.

Dacia Duster (nuotr. gamintojo)
103

Rumunijos automobilių gamintojas „Dacia“ pristatė visiškai naują ir rinkoje analogų neturinčią „hybrid-G 150 4x4“ hibridinę pavarą, kuri bus montuojama į „Duster“ ir būsimą „Bigster“ visureigius.

0

Ši sistema unikaliai sujungia hibridinę technologiją, visų varančiųjų ratų pavarą ir galimybę naudoti pigesnius degalus – suskystintas naftos dujas (SND), o bendras nuvažiuojamas atstumas su pilnais bakais gali siekti net 1500 km.

Dacia Bigster
(103 nuotr.)
(103 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dacia Bigster

Naujoji sistema veikia sumaniu principu: priekinius ratus suka 1,2 litro darbinio tūrio benzininis variklis (140 AG) su švelniojo hibrido sistema, sujungtas su 6 laipsnių automatine pavarų dėže.

Tuo tarpu galinius ratus suka atskiras elektrinis variklis (31 AG) su savo novatoriška dviejų laipsnių pavarų dėže. Taip sukuriama efektyvi elektrifikuota visų varančiųjų ratų pavara be mechaninio kardano veleno.

Ši technologija vairuotojams suteikia kelis esminius privalumus. Pirma, dėl dviejų 50 litrų talpos bakų (vienas benzinui, kitas – SND) bendras nuvažiuojamas atstumas siekia iki 1500 km.

Antra, naudojant istoriškai pigesnes suskystintas dujas, eksploatacijos išlaidos sumažėja apie 30 proc., palyginti su įprastu 4x4 modeliu. Be to, mieste automobilis iki 60 proc. laiko gali važiuoti vien elektra.

Kartu su šia naujove „Dacia“ atnaujino ir visą „Duster“ variklių gamą, pasiūlydama galingesnes ir efektyvesnes hibridines bei SND versijas. Taip pat atnaujinta salono apdaila ir įdiegta adaptyvioji greičio palaikymo sistema hibridiniuose modeliuose. Naująją „hybrid-G 150 4x4“ pavarą bus galima užsisakyti iki šių metų pabaigos.

