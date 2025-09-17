Stanionio namuose laukia didžiulis spaudimas – Makhense treneris įvardijo pagrindinį savo kovotojo pranašumą

Likus mažiau nei porai savaičių iki kovos savo įžvalgomis „SA Boxing Talk“ kanalui dalinosi J. Makhense treneris Sebastiaanas Rothmannas.
„Įspūdžiai iš treniruočių stovyklos – labai pozityvūs. Pamačiau pačią geriausią Jabulani versiją. Jis laikėsi disciplinos, suprato, kas pastatyta ant kortos. Manau, kad mūsų galimybės geros. Noriu padėkoti visiems sparingo partneriams, kurie padėjo Jabulani tinkamai pasiruošti šiai kovai. Nekantrauju sulaukti kelionės į Lietuvą. Iš tų laikų, kai pats koviausi profesionaliai, gerai pamenu, kad tokios tolimos kelionės būdavo įsimintiniausios. Tokios kovos taip pat kiek sumažina tau tenkantį spaudimą, nes keliauji į tolimą kraštą, kur tavęs niekas nežino, niekas nepalaiko. Tai gali tapti Jabulani privalumu šioje kovoje.
Man treniruočių stovykloje susidarė įspūdis, kad Jabulani subrendo. Disciplina ateina su branda. Manau, kad Jabulani jau suprato, ko nori pasiekti savo gyvenime. Jei Jabulani nori būti 10-uke, tai jam reikia nugalėti tokius varžovus kaip Stanionis.
Prognozė kovai? Tik pergalė. Nemanau, kad pasaulyje yra toks boksininkas, kurio Jabulani, būdamas geriausios savo formos, negalėtų įveikti. Spaudimą jaus varžovas, ne mes. Suprantame, kad visi ten palaikys Stanionį, bet žmonės, sėdintys arenoje, į ringą nežengs, ringas bus toks, kaip visur, ir tai bus kova vienas prieš vieną“, – kalbėjo S. Rothmannas
