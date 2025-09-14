Ricky Hattono mirtis sukrėtė sporto pasaulį: Fury, Joshua, Pacquiao ir Rooney dalinasi jautriomis žinutėmis

Vyras be gyvybės ženklų buvo rastas savo namuose. Policijos teigimu, nusikaltimo požymių name nebuvo.
Po buvusio pasaulio čempiono mirties užuojautą išreiškė sporto žvaigždės.
Tysonas Fury: „Tegul jis ilsisi ramybėje. Niekada nebus kito tokio kaip Ricky. Vis dar negaliu tuo patikėti, jis dar buvo toks jaunas...“.
Anthony Joshua: „Vienas geriausių visų laikų kovotojų. Jis buvo mūsų, britų, didvyris“.
Wayne‘as Rooney: „Esu sugniuždytas. Praradome legendą, karį ir puikų žmogų. Užuojauta Ricky šeimai“.
Manny Pacquiao: „Esu sukrėstas Ricky Hattono mirties. Jis buvo ne tik puikus kovotojas, bet ir drąsus bei malonus žmogus. Man teko garbė su juo kovoti, niekada nepamiršiu tos pagarbos ir sportiškumo, kurį jis demosntravo. Ricky drąsiai kovojo ne tik bokso ringe, bet ir su savo problemomis asmeniniame gyvenime. Užjaučiu Ricky artimuosius ir linkiu jiems stiprybės. Tegul Ricky ilsisi ramybėje“.
R. Hattonas per karjerą profesionalų ringe laimėjo 45 kovas (32 nokautais) ir patyrė vos 3 pralaimėjimus, iš kurių 2 – prieš legendinius Floydą Mayweatherį ir filipinietį M. Pacquiao. R. Hattonas 2005 m. po pergalės prieš Kostya Tszyu tapo IBF ir „The Ring“ pasaulio čempionu. Vėliau jis perėjo į pusvidutinį svorį ir ten laimėjo WBA pasaulio čempiono diržą.
Baigus karjerą, britą kankino depresija, jis buvo įnikęs į alkoholį ir narkotikus bei priaugo daug svorio. Jis buvo išsiųstas į reabilitacijos kliniką. Ten gydytojus labiau neramino ne alkoholio ir narkotikų vartojimas, o R. Hattoną kankinusi depresija.
R. Hattonui galiausiai pavyko įveikti depresiją, jis vėl atrado gyvenimo tikslą ir ėmė treniruoti Tysono Fury brolį Tommy Fury. Tiesa, kita problema – priaugtas svoris – ilgai neišsisprendė. Nuo 2012 m. nekovojęs R. Hattonas 2022 m. netikėtai sulaukė progos grįžti į ringą. Jam pasiūlyta dalyvauti parodomojoje kovoje su Marco Antonio Barrera. R. Hattonas šia proga pasinaudojo ir ėmė laikytis griežtesnio mitybos režimo.
Iš pradžių kova su M. A. Barrera buvo planuota liepą, bet vėliau ji buvo perkelta į lapkritį. Tai R. Hattono neišmušė iš vėžių, o 4 papildomi mėnesiai leido įgyti dar geresnę fizinę formą. 168 cm ūgio R. Hattonas 2022 m. pradžioje svėrė 97 kg, o kovą su M. A.Barrera pasitiko sverdamas 72 kg. R. Hattonas su 48-erių M. A. Barrera boksavosi 8 raundus po 2 minutes. Kadangi tai buvo parodomoji kova, rezultatas nebuvo skaičiuojamas, nors „Mirror“ ekspertai tikino, kad R. Hattonas kovą būtų laimėjęs taškais (78:74).
Britas dar buvo užsiminęs, kad norėtų parodomojoje kovoje susikauti su buvusiu varžovu Floydu Mayweatheriu, bet amerikietis atkirto, kad nemato prasmės dalyvauti parodomosiose kovose su tais varžovais, su kuriais kovėsi per profesionalo karjerą.
