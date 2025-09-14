Crawfordas įveikė „Canelo“ ir tapo pirmuoju absoliučiu čempionu vyru trijose skirtingose svorio kategorijose

Dabar jau T. Crawfordas yra penkių skirtingų svorio kategorijų pasaulio čempionas, nors iki šiol daugiausiai praleido tarp 135 ir 147 svarų kategorijose. 2024 m. rugpjūtį jis pakilo į 154 svarų kategoriją ir nugalėjo Israilį Madrimovą, iškovodamas WBA pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulą, o dabar susišlavė visus „super“ vidutinio svorio kategorijos titulus.
„Bud“ pravarde vadinamas T. Crawfordas iki šiol buvo tapęs absoliučiu čempionu dviejose (lengvo pusvidutinio (iki 140 svarų arba 63,5 kg) ir pusvidutinio (iki 147 svarų arba 66,7 kg) svorio kategorijose ir tai keturių diržų eroje yra pavykę padaryti tik dar dviem vyrams – Oleksandrui Usykui ir Naoyai Inoue. Visgi pergalė prieš S. Alvarezą padarė jį vieninteliu vyru istorijoje, tapusiu absoliučiu čempionu trijose svorio kategorijose (tą moterų bokse yra pasiekusi Claressa Shields).
S. Alvarezas per karjerą taip pat yra tapęs keturių svorio kategorijų čempionu, o iki šiol jo vieninteliai pralaimėjimai buvo patirti 2013 m. prieš Floydą Mayweatherį bei 2022 m. prieš Dmitrijų Bivolį, kai S. Alvarezas pakilo į pussunkio svorio kategoriją.
T. Crawfordas iš karto žengė į priekį ir paleido smūgius į kūną. S. Alvarezas daugiau nei minutę neatliko nė vieno smūgio. T. Crawfordas sukosi ratu, o S. Alvarezas smūgiavo kaire į kūną. S. Alvarezas taikėsi į kūną, bet T. Crawfordo judėjimas apsunkina jo bandymus jį pagauti.
Antrajame raunde S. Alvarezas bandė priartėti, tuo tarpu T. Crawfordas demonstravo įvairias taktikas. Norėdamas pataikyti į kūną, „Canelo“ praleido kelis T. Crawfordo tiesius smūgius. T. Crawfordas toliau dirbo su „jab'u“, o S. Alvarezas pataikė stipriu dešiniu į kūną. T. Crawfordas iš karto atsakė kombinacija ir abu paspartina tempą. Baigiantis antrajam raundui, T. Crawfordas atliko dar kelis „jab'us“.
Trečiajame raunde tęsėsi panašus judėjimas: kovotojai apsikeitė smūgiais į kūną, T. Crawfordas toliau metė „jab'us“, į kuriuos „Canelo“ ieškodavo atsakymų, bet jam buvo sudėtingiau sugaudyti greitą T. Crawfordą.
Ketvirtajame raunde stiprus T. Crawfordo kairys smūgis privertė S. Alvarezą atsitraukti. Nors ir „Canelo“ turėjo savo momentų, tačiau T. Crawfordas taip pat pakėlė savo tempą. Nors S. Alvarezas pataikė į kūną, tačiau ir šį raundą užtikrintai laimėjo T. Crawfordas.
S. Alvarezo viršutinės kūno dalies judėjimas leido jam išvengti daugiau problemų, o penktajame raunde veiksmo buvo mažiausiai iš visų raundų.
Šeštajame raunde T. Crawfordas toliau išlaikė iniciatyvą ir dažniau buvo tikslus, puikiai kontratakavo ir dažniau išvengdavo „Canelo“ smūgių. Nuo jo veido didelę raundo dalį nedingo šypsena.
Septintajame raunde T. Crawfordas toliau labai aktyviai atakavo S. Alvarezo korpusą, tuo tarpu „Canelo“ sunkiai sekėsi gaudyti itin daug judantį varžovą.
Aštuntajame raunde S. Alvarezas vis dar bandė vaikytis T. Crawfordą, bet nieko rimto padaryti negalėjo, tačiau per šias 3 minutes ir T. Crawfordas buvo kiek pasyvesnis.
T. Crawfordas itin aktyviai pradėjo devintąjį raundą bei atliko kelias kombinacijas, po kurių S. Alvarezo galva atsilošė atgal. S. Alvarezas bandė atsakyti, spaudė varžovą prie ringo virvių ir susidaužė galvomis. T. Crawfordui atsivėrė nedidelė kirstinė žaizda, tačiau kova buvo tęsiama. Visgi ir po šio epizodo „Canelo“ sunkiai rado kelių link T. Crawfordo.
T. Crawfordo judėjimas vis dar stabdė S. Alvarezą ir nors meksikietis stengėsi artėti, bet niekaip negalėjo jo pagauti. T. Crawfordo kombinacijos buvo kur kas tikslesnės ir dažnesnės, o judėjimas – įvairus.
Nors „Canelo“ paskutiniuosiuose raunduose turėjo sėkmingų momentų, tačiau už kiekvieną smūgį sulaukdavo bent keletą T. Crawfordo smūgių, kuris per 12 raundų įrodė, kad yra vienas geriausių pasaulio boksininkų.
TERENCE CRAWFORD IS THE UNDISPUTED SUPER MIDDLEWEIGHT WORLD CHAMPION AFTER 12 ROUNDS WITH CANELO ÁLVAREZ #CaneloCrawford
Nepaisant T. Crawfordo pergalės prieš vieną geriausių boksininkų istorijoje, amerikietis vis dar negalėjo pasakyti, ar tai jo paskutinė karjeros kova.
„Kaip jau sakiau anksčiau, nežinau, – sakė T. Crawfordas. – Atsisėsiu su savo komanda ir apie tai pasikalbėsime.“
T. Crawfordas skyrė pagarbos žodžių S. Alvarezo adresu, pavadinęs jį „puikiu čempionu“, kurį „be galo gerbia“. Pats S. Alvarezas atsilygino tuo pačiu, apibūdindamas T. Crawfordą kaip „puikų kovotoją“.
„Esu nugalėtojas vien jau būdamas čia. Čia nėra pralaimėjimo. Aš rizikuoju ir tai dariau čia, – po pralaimėjimo sakė S. Alvarezas. – Nuostabu dalintis ringu su tokiais puikiais kovotojais kaip jis. Jei pakartosime, bus puiku. Bokse jau pasiekiau daug, mano palikimas jau sukurtas, todėl rizikuoju, nes myliu boksą. Jaučiuosi puikiai, jaučiuosi stiprus. T. Crawfordas yra puikus kovotojas, talentingas kovotojas ir turiu atiduoti jam pagarbą.“
T. Crawfordas 2019 m. yra kovojęs ir prieš lietuvį Egidijų Kavaliauską, kurį techniniu nokautu įveikė devintajame raunde. Tą kartą kova vyko svorio kategorijoje iki 147 svarų.
