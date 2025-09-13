Paskutinėje akistatoje prieš kovą – Terence'o Crawfordo oro bučiniai „Canelo“ sirgaliams

Paskutinė akistata per ceremoninius svėrimus dar kartą parodė, kad publikos simpatijos keliauja S. Alvarezui, nors T. Crawfordas ur siuntė oro bučinius publikai, kai ji jį nušvilpė.
Anksčiau dieną T. Crawfordas pasirodė 13,5 svaro sunkesnis nei yra įpratęs ir kartu su S. Alvarezo užfiksavo 167,5 svaro svorį.
S. Alvarezas ceremoniniuose svėrimuose sulaukė šilto sutikimo.
„Treniravausi viskam… Turiu atiduoti viską šioje kovoje“, – paklaustas, ar ruošiantis T. Crawfordui daugiausia dėmesio skyrė greičiui, sakė meksikietis.
T. Crawfordas tuomet priėjo prie vedėjo pasakyti paskutiniųjų savo minčių, o Las Vegaso minia pasitiko jį gausiais švilpimais.
Tačiau T. Crawfordas išliko ramus ir susikaupęs.
„Nuostabu, – sakė jis, kalbėdamas apie savijautą, kai užfiksavo didžiausią savo svorį per karjerą. – Jaučiuosi puikiai ir nekantrauju sulaukti rytojaus.“
S. Alvarezo sirgaliai toliau švilpė jam, kai jis nulipo nuo scenos, tačiau T. Crawfordas apsigręžė į tūkstančius žiūrovų ir pasiuntė oro bučinį.
37-erių T. Crawfordas šią kovą apibūdino kaip „didžiausią karjeros galimybę“.
„Didesnės progos nebūna, – šią savaitę Las Vegase sakė T. Crawfordas. – Ypač prieš tokį varžovą kaip „Canelo“, kuris šiame svoryje nepatyrė pralaimėjimų, kuris šiame svoryje visus pervažiavo. Tai milžiniška kova. Tai didžiausia kova bokse ir aš jos labai laukiu.“
T. Crawfordą sirgaliai visą savaitę nušvilpinėjo, kadangi jo kova su S. Alvarezu vyksta prieš Meksikos nepriklausomybės dienos šventes.
S. Alvarezo ir T. Crawfordo kova vyks sekmadienio paryčiais Lietuvos laiku, o tikėtina, kad į ringą kovotojai žengs apie 6 val. Lietuvos laiku.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!