Terence'as Crawfordas sureagavo į gandus apie peties problemas: „Tik nesakykite to „Canelo“

Iki šiol didžiausias diskusijų objektas buvo svorių skirtumas tarp šių kovotojų, kadangi T. Crawfordas paskutinį kartą kovojo svorio kategorijoje iki 154 svarų ir dabar kyla dviem svorio kategorijomis į viršų.
Tačiau neseniai pasirodę gandai, kad T. Crawfordas visą pasirengimo stovyklą kovojo su peties trauma, šiuo metu lyderiauja diskusijose.
Pirmadienį socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše buvo teigiama, kad T. Crawfordas stovyklos metu patyrė komplikacijų po peties operacijos, kurios gali pakenkti jo pasirodymui.
🚨Damn!! I’m hearing from a close source that Terence Crawford’s shoulder that he had surgery on has been “flaring up” in camp😳
Apparently it has been a lingering issue for the past 8-10 weeks & is being monitored closely. #Boxing #CaneloCrawford pic.twitter.com/uw8MRrmwVjREKLAMAREKLAMA— Pound4Pound (@Pound4our4Pound) September 8, 2025
„Atrodo, tai tęsiasi jau 8–10 savaičių ir yra atidžiai stebima,“ – buvo rašoma įraše, kuris peržiūrėtas beveik 300 tūkst. kartų ir sukėlė plačias diskusijas.
T. Crawfordas į gandus sureagavo trečiadienį.
„Mano petys sužeistas, – sarkastiškai į klausimą iš „ESPN Knockout“ apie socialiniame tinkle pasklidusius gandus atsakė T. Crawfordas. – Bet nesakykite to „Canelo“.
Keturių svorio kategorijų čempionas pakils iš 154 svarų į 168 svarus kovoje su S. Alvarezu, siekdamas tapti pirmuoju vyru boksininku, tapusiu absoliučiu trijų skirtingų svorio kategorijų čempionu. Nors dydžio skirtumas gali turėti įtakos, T. Crawfordas nesibaimino dėl jokių fizinių komplikacijų prieš kovą ir ironiškai į tai sureagavo.
„Tai gali būti dešinysis petys arba kairysis petys, bet greičiausiai abu, – sakė T. Crawfordas. – Turiu problemų su pečiais. Laikykite tai paslaptyje.“
